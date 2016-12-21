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Амурчанина оштрафовали за размещение в соцсети мусульманских песен

Амурчанина оштрафовали за размещение в соцсети мусульманских песен
Фото: cdn2.img.sputnik-abkhazia.info

Жителя Тамбовского района привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских музыкальных материалов в сети Интернет. На своей страничке «В Контакте» он разместил 11 аудиофайлов. Песни одного из мусульманских исполнителей содержали в себе призывы к возбуждению вражды по национальному признаку, сообщает прокуратура Амурской области.

«В январе 2013 года житель Тамбовского района разместил на своей странице ВКонтакте 11 композиций одной из музыкальных групп, которые решениями судов признаны экстремистскими материалами и включены в Список экстремистских материалов, размещенных на сайте Министерства юстиции Российской Федерации», – сообщает ведомство.

По информации, поступившей из ФСБ России, сотрудники прокуратуры провели проверку. В ходе проверки они пришли к выводу, что в действиях амурчанина усматриваются признаки административно наказуемого деяния, предусмотренного ст.20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Дело было направлено в суд. Тамбовский районный суд решил назначить «экстремисту» штраф в размере 1 000 руб.

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#суды

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Блохер

    Блохер
    1 час назад

    Заголовок этой статьи случаем не "содержит в себе призывы к возбуждению вражды по национальному признаку"?

    Может быть лучше изменить на: Амурчанина оштрафовали за размещение в соцсети экстремистских мусульманских песен ?

  • Иван Петрович Иванов

    Иван Петрович Иванов
    58 минут назад

    Не далеко то время когда будут расстреливать за неожиданный пук... А не написал ли я чего лишнего...

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    22 минуты назад

    Иван Петрович Иванов , Вам не кажется, что вы перегибаете? Людям давно нужно дать понять, что много стали себе позволять!!!!!!Люди перестали понимать смысл пословицы "Слово не воробей-вылетит не поймаешь!"Всемирная паутина-это вообще ад, это то место, где люди позволят себе все- оскорбления, угрозы и т.д. и думают, что за это им ничего не будет. А для того, чтобы Вам не гадать о том, не написали ли Вы чего лишнего нужно, как минимум, знать законодательство страны в которой Вы живете. И научиться думать-прежде чем что то сделать

  • Myxira

    Myxira
    19 минут назад

    Он содержание песен-то хоть знал? Или просто "понравился мотивчик"?

    Слушайте "отечественных звезд", типа: "тенор" Баскова, хрипы Пугачевой и прочую плеяду молодых "певцов и певичек" - от этого вам ничего не будет. Совсем.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 минуты назад

    Блохер

    Заголовок этой статьи случаем не "содержит в себе призывы к возбуждению вражды по национальному признаку"? Может быть лучше изменить на: Амурчанина оштрафовали за размещение в соцсети экстремистских мусульманских песен ?



    это если вы нормальное СМИ, а если проходили курсы, финансируемые госдепом, то заголовок правильный.

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