Амурчанина оштрафовали за размещение в соцсети мусульманских песен

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Жителя Тамбовского района привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских музыкальных материалов в сети Интернет. На своей страничке «В Контакте» он разместил 11 аудиофайлов. Песни одного из мусульманских исполнителей содержали в себе призывы к возбуждению вражды по национальному признаку, сообщает прокуратура Амурской области.

«В январе 2013 года житель Тамбовского района разместил на своей странице ВКонтакте 11 композиций одной из музыкальных групп, которые решениями судов признаны экстремистскими материалами и включены в Список экстремистских материалов, размещенных на сайте Министерства юстиции Российской Федерации», – сообщает ведомство.

По информации, поступившей из ФСБ России, сотрудники прокуратуры провели проверку. В ходе проверки они пришли к выводу, что в действиях амурчанина усматриваются признаки административно наказуемого деяния, предусмотренного ст.20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Дело было направлено в суд. Тамбовский районный суд решил назначить «экстремисту» штраф в размере 1 000 руб.

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