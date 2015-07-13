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Учредитель СК «Городок» Александр Сакания обвиняется в растрате и невыплате зарплаты

Учредитель СК «Городок» Александр Сакания обвиняется в растрате и невыплате зарплаты

В отношении учредителя строительной компании «Городок» Александра Сакании возбуждены уголовные дела. Бывший депутат Благовещенской городской Думы обвиняется в растрате и невыплате зарплаты.

«Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 "Присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере", части 2 статьи 145.1 "Невыплата заработной платы". Решается вопрос о мере пресечения», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Правоохранительными органами ведётся проверка деятельности других учредителей компании – Виктора Лабушева и Галихана Оспанова. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении их к ответственности.

На прошлой встрече рабочей группы по проблемам участников долевого строительства, состоявшейся две недели назад, дольщики компании «Городок» обратились к губернатору и представителям правоохранительных органов с вопросом о проведении правовой оценки деятельности учредителей ООО «СК "Городок"».

«Все учредители должны отвечать за свои действия. Дольщики внесли деньги компании на строительство жилья, значит, учредителям их надо вернуть. Привлечение к ответственности руководителей строительной компании необходимо, это будет стимулировать учредителей исполнить свои обязательства. Проведение совещаний руководства области и следственных органов совместно с дольщиками продуктивно, и постепенно вопросы решаются», – рассказала дольщик дома компании «СК "Городок"» Марина Искандер.

Как было озвучено на совещании, учредители компании «Городок» подписали соглашение с компанией «Статус» о завершении строительства многоквартирного жилого дома литер 8 в селе Чигири. Согласно условиям соглашения, ООО «Статус» обязуется завершить строительство объекта после передачи части имущества. Согласно подготовленной смете, стоимость достройки многоквартирного жилого дома составляет 229 миллионов рублей. Завершение строительства планируется на конец следующего, 2017 года.

Как сообщает правительство Амурской области, Александр Сакания пояснил, что, по предварительным оценкам, стоимость передаваемого имущества не покроет необходимую сумму средств на достройку дома.

«Для завершения строительства можно изыскать личные средства других учредителей компании "Городок"», – сказал губернатор. Дольщики предложили учредителям посетить следующую встречу.

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#закон #происшествия #строительство

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    ...щас окажется что у остальных учередителей ничего нетути..."ну нищие мы"...

  • ММ-ДЕМС

    ММ-ДЕМС
    2 часа назад

    судя по фото Сакания аж прослезился

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Непонятно, что на самом деле там произошло. Ведь не махровое жулье, и Сакания, и Оспанов не дураки, а значит прекрасно понимали, что можно попасть под статью. Ощущение, что амурские строительный фирмы кто-то активно убирает с рынка. Неважно какими методами - как Колесов Корнеева заоблачными обещаниями, или еще как...но что-то пустовато становится на строительном рынке.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    ...да причин и прямых и косвенных достаточно. только дольщикам заплатившим за это бабки абсолютно правильно должно быть пофиг . они добросовестно внесли свои деньги.

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    жили на широкую ногу и вот и получилось.

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    1 час назад

    ФИО - Скоро увидим кого заводят на наш строительный рынок

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    50 минут назад

    да Игорь -ты прав-и самое главное на каких условиях

    Ну а то, что касается предложения достраивать за счет денег учредителей-то пока они процедуру банкроства доведут до солидарной ответсвенности по всем стадиям-пройдет лет пять-как было с ООО Россией-и от имущества учредителей ничего не останется

    ну если только в рамках уголовного дела не арестовать

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