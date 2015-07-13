Учредитель СК «Городок» Александр Сакания обвиняется в растрате и невыплате зарплаты

В отношении учредителя строительной компании «Городок» Александра Сакании возбуждены уголовные дела. Бывший депутат Благовещенской городской Думы обвиняется в растрате и невыплате зарплаты.

«Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 "Присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере", части 2 статьи 145.1 "Невыплата заработной платы". Решается вопрос о мере пресечения», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Правоохранительными органами ведётся проверка деятельности других учредителей компании – Виктора Лабушева и Галихана Оспанова. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении их к ответственности.

На прошлой встрече рабочей группы по проблемам участников долевого строительства, состоявшейся две недели назад, дольщики компании «Городок» обратились к губернатору и представителям правоохранительных органов с вопросом о проведении правовой оценки деятельности учредителей ООО «СК "Городок"».

«Все учредители должны отвечать за свои действия. Дольщики внесли деньги компании на строительство жилья, значит, учредителям их надо вернуть. Привлечение к ответственности руководителей строительной компании необходимо, это будет стимулировать учредителей исполнить свои обязательства. Проведение совещаний руководства области и следственных органов совместно с дольщиками продуктивно, и постепенно вопросы решаются», – рассказала дольщик дома компании «СК "Городок"» Марина Искандер.

Как было озвучено на совещании, учредители компании «Городок» подписали соглашение с компанией «Статус» о завершении строительства многоквартирного жилого дома литер 8 в селе Чигири. Согласно условиям соглашения, ООО «Статус» обязуется завершить строительство объекта после передачи части имущества. Согласно подготовленной смете, стоимость достройки многоквартирного жилого дома составляет 229 миллионов рублей. Завершение строительства планируется на конец следующего, 2017 года.

Как сообщает правительство Амурской области, Александр Сакания пояснил, что, по предварительным оценкам, стоимость передаваемого имущества не покроет необходимую сумму средств на достройку дома.

«Для завершения строительства можно изыскать личные средства других учредителей компании "Городок"», – сказал губернатор. Дольщики предложили учредителям посетить следующую встречу.

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