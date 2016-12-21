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Суд Литвы обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,6 миллиона евро

Суд Литвы обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,6 миллиона евро
Фото: Lenta.ru

Литовский суд оставил в силе штраф в размере 35,6 миллиона евро, наложенный на «Газпром». Об этом, ссылаясь на местное агентство BNS, сообщает «Лента.ру». Главный административный суд Литвы отклонил апелляцию на решение Совета по конкуренции страны, в октябре 2014 года наложившего на российскую компанию штраф за отказ подписать с Lietuvos energija gamyba договор об обмене газом.

На сегодняшний день это наиболее крупный штраф в истории Литвы.

В местном антимонопольном ведомстве считают, что российская компания препятствовала подписанию литовской стороной договоров с другими поставщиками газа, создав таким образом условия для сохранения монополии «Газпрома».

Российская сторона пыталась обжаловать решение Совета. Осенью прошлого года Вильнюсский окружной административный суд также отклонил апелляцию «Газпрома».

В начале 2012 года Lietuvos energija для закупки топлива на более выгодных условиях обратилась к «Газпром экспорту» с просьбой произвести обмен. «Газпром» отказал литовской компании, таким образом вызвав рост цен для литовских потребителей.

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#суды

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