Микроволновая печь способна вызвать катаракту: обзор прессы

Фото: rg.ru

В областном музее открылась экспозиция, посвященная Албазинскому острогу; за осквернение произведений искусства могут ужесточить наказание; на крышах автобусов в Испании разводят сады – об этих и других новостях, которые публикуют в сегодняшней прессе, рассказывает автор обзора и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Раскрываем «Амурскую правду», читаем о том, что хор «Детство» выступит в Кремле. Достойно. Вместе с читателями обозреватель радуется за юных талантливых артистов.

Еще здесь о том, что «Остров спасения» просит помочь с кормами. Сейчас в приюте находится 230 животных, последнее время жители города все чаще несут щенков… Кто чем может помочь – реквизиты в газете.

Самая же заметная публикация в газете, по мнению Павла Андреевича – материал об открытии в музее мини-копии Албазинского острога. Ему посчастливилось побывать на торжестве, которое оказалось на редкость по-деловому кратким, емким, интересным.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня рассказывает о том, что в Госдуме рассматривают вопрос о наказании за осквернение произведений искусства. Несмотря на то, что в УК уже существует статья, депутаты считают нужным усилить наказание за вандализм. Отныне, прежде чем пририсовать усы давинчевской Джоконде или повесить кепку на немного выступающую часть тела микеланджеловского Давида, придется думать о том, хватит ли у вас денег, чтобы заплатить штраф.

Оп-паньки

Еще читатели узнают о том, что микроволновая печь может вызвать катаракту. Заметка небольшая, затерялась среди большого количества публикаций, но обратить внимание на нее стоит: нет ни одной семьи (ну или почти) где не было бы этого прибора. Интересно, чем грозят нам холодильники, телевизоры, электробритвы и прочие фонарики?

Ну а еще в газете о том, что в России скоро появятся частные леса. Сейчас ведутся работы по подготовке необходимых документов и понятно, что произойдет приватизация еще не завтра, но произойдет. Ну а там наконец-то и до крепостных очередь дойдет…

Полный абзац

Заодно главная газета страны рассказывает о том, что в Испании разводят сады – не поверите! – на крышах автобусов. Таким нестандартным способом власти планируют не только озеленить города, но также и улучшить качество воздуха, нейтрализовать воздействие углекислого газа. Заметка называется «Поехала зеленая крыша».

Кстати, о крыше. В этой же газете говорится о том, что экс-студентке Карауловой впаяли 4,5 года за то, что, став жертвой опытных вербовщиков, она попыталась перебраться в Сирию, чтобы соединиться с возлюбленным, который является членом ИГИЛ. («Надеюсь, если я что-то напутал в канве событий, меня будут поправлять не тем же способом, что поправили Караулову» – замечает в скобках Павел Савинкин.) Вот за эту попытку и наказана. По логике вещей, нас всех нужно штрафовать за намерение перейти улицу в неположенном месте. Как тут не «поехать крыше»?!

На посошок

Напоследок – «Комсомольская правда», рассказавшая о том, что сигареты будут продавать минимум по 220 рублей за пачку. И хотя рубрика называется «Проверка слуха», читатели должны понимать, что слух в подобной ситуации как раз и является самой достоверной информацией. Это просто таким образом готовят к факту.

Еще здесь о том, что в Иркутске, по следам отравления «Боярышником» (на сегодняшнее утро фигурирует цифра – 72 погибших) средство взяли на проверку, после чего снова вернули в магазины – проверенное соответствует стандарту: с настоящим спиртом…

А еще в заголовок вынесены слова президента, сказанные на коллегии Минобороны: «Сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора». «Интересно, чего ж мы тогда с девчонками-дурочками воюем, отправляя их за решетку?!» – задумывается автор обзора.

Просмотров всего: 430

#СМИ

распечатать