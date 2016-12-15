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Сегодня, 08:39 0

Осадков не ожидается: прогноз погоды в Амурской области на 23 декабря

Осадков не ожидается: прогноз погоды в Амурской области на 23 декабря
Фото: vk.com

Небольшая облачность, без осадков – такая погода ожидается в Амурской области в пятницу, 23 декабря. Северо-западный, западный ветер разовьёт скорость до 2–7 метров в секунду. Температура воздуха днём может колебаться от 15 до 20 градусов ниже нуля, по крайним северным районам будет –23…–28 градусов.

В 6 часов утра в Благовещенске было тихо и морозно: –30 градусов. В течение дня в городе осадков не предвидится, установится небольшая облачность. Западный ветер подует с силой 2–7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15–17 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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