Избили для эксперимента: история Приамурья

23 декабря 2015 года в центре Благовещенска подростки в течение получаса избивали друга. Правда, нападение было ненастоящим, а пострадавший – подставным. Молодые люди решили устроить социальный эксперимент, чтобы поверить, готовы ли амурчане прийти на помощь. Оказалось, что помочь в подобной ситуации готовы только представительницы прекрасного пола. Мужчины проходили мимо.

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23 декабря 1917 года в Благовещенске собрание делегатов от 10 профсоюзов, всего 180 человек, высказалось за переход власти к Советам и избрало двух делегатов на Всероссийский съезд профсоюзов.

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В 1934 году в Благовещенске завершился II съезд Советов Амурской области. На нём делегаты рассмотрели вопрос о хозяйственном положении и социально-культурном строительстве. Был избран новый состав облисполкома, председателем которого стал К. К. Гавеман.

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В 1967 году промышленные предприятия области выполнили годовой план по выпуску продукции.

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1976 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи во Всесоюзном соцсоревновании, трудовую доблесть в выполнении планов и соцобязательств звеньевому колхоза «Заря» Тамбовского района И. А. Якушину присвоено звание Героя Социалистического Труда.

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23 декабря 1977 года электроэнергия Зейской ГЭС начала поступать на Центральный участок Байкало-Амурской магистрали, где была построена линия электропередачи протяжённостью свыше 400 километров.

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23 декабря 1989 года в областном центре вышел пробный номер городской газеты «Благовещенск». Первый же номер еженедельника, «созданного только и специально для благовещенцев», увидел свет 6 января 1990 года.

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2004 год. Амурская областная детская клиническая больница отпраздновала 10-летие. С юбилейной датой коллектив поздравили представители областной администрации. На научно-практической конференции они вручили почётные грамоты и денежные премии 10 специалистам больницы. Ещё 15 сотрудников получили благодарственные письма.

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22 декабря 2008 года члены амурской Общественной палаты собрались на первое заседание. Секретарём, то есть главой палаты, стала Наталья Грызлова, президент благотворительного фонда «София». В общественный орган вошли 33 амурчанина.

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2009 год. В городе Свободном в Доме культуры железнодорожников прошел конкурс красоты «Мисс Свободный–2009». На титул претендовали 25 девушек, до финала смогли дойти семь из них. На сцене финалистки танцевали, дефилировали в открытых купальниках, показывали, кто во что горазд. В итоге жюри присудило титул самой красивой девушки Свободного Татьяне Кривошеевой.

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23 декабря 2011 года определился лучший амурский ведущий торжественных свадебных церемоний. По итогам конкурса первое место досталось ведущей из Зеи Татьяне Крицкой. Второе место заняла Елена Вильгич из Благовещенска, третьего места удостоился белогорский участник Юрий Забелов. Номинацию «Лучший сценарий» присудили Татьяне Сенюшкиной из Шимановска.

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#жизнь #история

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