85 лет назад родился знаменитый «де Тревиль» Лев Дуров

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85 лет сегодня могло бы исполниться народному артисту СССР, советскому и российскому актёру театра и кино Льву Дурову. В кино Лев Константинович начал сниматься в 1954 году и сыграл за свою жизнь более 200 ролей. Он также много работал на телевидении, в1996 году как художественный руководитель выпустил курс студентов в Школе-студии МХАТ.

До последних дней Лев Дуров параллельно с работой в своём театре участвовал в спектаклях «Школы современной пьесы» у режиссёра Иосифа Райхельгауза. Широкому зрителю он запомнился по ярким ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Ко мне, Мухтар!», «Бумбараш», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Калина красная», «Семнадцать мгновений весны», «Аленький цветочек» и, конечно же, «Д’Артаньян и три мушкетёра».

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23 декабря – День дальней авиации ВВС Российской Федерации. Это профессиональный праздник для всех военнослужащих, имеющих непосредственное отношение к 37-й воздушной армии Верховного Главного командования стратегического назначения. Он был учреждён в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС РФ Анатолия Корнукова. Дата для проведения этого Дня не случайна: именно в этот день, 23 декабря, в 1913 году, совершил первый испытательный полёт самый большой (на тот момент) самолёт в мире – четырёхмоторный тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского – «прадедушка» стратегических бомбардировщиков. А ровно год спустя, 23 декабря 1914 года указом императора Николая II было утверждено постановление Военного Совета о формировании первой эскадры самолётов «Илья Муромец». Это положило начало тяжёлой бомбардировочной авиации не только в России, но и в мире.

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Ровно 100 лет назад родился один из ведущих комедиографов Италии, режиссёр Дино Ризи. За время своей активной творческой деятельности он снял около 80 фильмов, в некоторых из них выступая соавтором сценария. Особо удавались Ризи комедии – как добродушно-развлекательные («Бедные, но красивые», 1956; «Миллионеры-бедняки», 1959; «Операция «Святой Януарий»», 1966), так и остросоциальной направленности («Поход на Рим», 1962; «Именем итальянского народа», 1972; «Спятивший на войне», 1985; «Я вас больше не побеспокою», 1990), иногда приближающиеся к психологической драме («Трудная жизнь», 1961; «Обгон», 1962). Дино Ризи по праву считается одним из основоположников и мэтров итальянской комедии. Самым известным фильмом режиссёра стал «Запах женщины» (1974), за который он был номинирован на премию «Оскар» в двух номинациях, а в 2002 году Ризи получил премию «Золотой лев» за вклад в кинематограф.

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80 лет назад родился известный российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард Юлий Ким. Ещё будучи студентом пединститута, Ким начал писать песни на свои стихи (с 1956 года) и исполнять их, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре. Его первые концерты прокатились по Москве в начале 1960-х, молодой автор быстро вошёл в круг самых популярных бардов России. С 1968 года Юлий Ким стал профессионально заниматься сочинением песен и пьес для театра и кино. Его песни прозвучали в 50 фильмах, среди которых – «Бумбараш», «12 стульев», «Про Красную Шапочку», «Усатый нянь», «Пять вечеров», «Обыкновенное чудо», «Сватовство гусара», «Там, на неведомых дорожках…», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собачье сердце» и многие другие.

Литературный критик Вольфганг Казак так отзывался о нём: «Ким – разносторонний и резко критикующий общество бард. Он вёл борьбу против пустых лозунгов партии, бессодержательной советской идеологии, господствующей повсюду лжи, принуждения к двоемыслию, фальши, – и всё это в лёгкой форме, смеясь, иронически, иногда под маской клоуна».

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Своё 40-летие сегодня отмечает дальневосточница Юлия Чепалова – знаменитая российская лыжница, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр. На Олимпиаде 1998 года Юлия стала лучшей на дистанции 30 километров свободным стилем; в 2002 году взяла золото в спринте свободным стилем; а в 2006-м – в эстафете 4x5 километров. Кроме того, Чепалова – двукратная чемпионка мира: в эстафете 4х5 километров, 2001), и в дуатлоне (2005). Среди прочих спортивных завоеваний лыжницы – серебряные олимпийские медали в 2002 и 2006 годах, а также бронза в 2002 году. Также Юлия является обладательницей Кубка мира 2001 года.

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