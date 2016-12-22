На посту ДПС на въезде в Благовещенск водителей тормозил Дед Мороз

Фото: областное управление МВД

В среду, 22 декабря, на посту ДПС при въезде в Благовещенск вместе с инспекторами ГИБДД несли службу и главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ГИБДД решили поднять настроение водителям, поздравить их с наступающими новогодними праздниками. А также напомнить о необходимости соблюдать Правила дорожного движения.

Полицейские Дедушка Мороз и Снегурочка поздравляли водителей с предстоящими праздниками, дарили сладкие подарки и вручали памятки – о безопасном поведении в общественных местах и на дорогах.

Из своего мешка Дед Мороз доставал подарки и самым маленьким участникам дорожного движения – пассажирам остановленных автомобилей. Водители с удовольствием фотографировались на память с полицейскими Дед Морозом и Снегурочкой и благодарили за поднятое настроение, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#праздники #транспорт

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