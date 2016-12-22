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22 декабря 2016, 19:45 7

На посту ДПС на въезде в Благовещенск водителей тормозил Дед Мороз

На посту ДПС на въезде в Благовещенск водителей тормозил Дед Мороз
Фото: областное управление МВД

В среду, 22 декабря, на посту ДПС при въезде в Благовещенск вместе с инспекторами ГИБДД несли службу и главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ГИБДД решили поднять настроение водителям, поздравить их с наступающими новогодними праздниками. А также напомнить о необходимости соблюдать Правила дорожного движения.

Полицейские Дедушка Мороз и Снегурочка поздравляли водителей с предстоящими праздниками, дарили сладкие подарки и вручали памятки – о безопасном поведении в общественных местах и на дорогах.

Из своего мешка Дед Мороз доставал подарки и самым маленьким участникам дорожного движения – пассажирам остановленных автомобилей. Водители с удовольствием фотографировались на память с полицейскими Дед Морозом и Снегурочкой и благодарили за поднятое настроение, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#праздники #транспорт

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    3 часа назад

    лишь бы за порядком не следить ))))))

  • Трололошевич

    Трололошевич
    3 часа назад

    вот лишь бы кого-то критиковать.. Сотрудникам ДПС мегазачот!! Надо же все-таки поднимать настроение у населения!!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Весёлые ребята

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    3 часа назад

    Клёво! Респект!

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Я очень хорошо отношусь к сотрудникам нашего Амурского ГАИ, были разные ситуации, всегда адекватно относились, помогали. Всегда вежливые, по мелочам никогда не придирались, если незначительное нарушение- предупреждают, не штрафуют (я не молоденькая блондинка). Просто в обществе устоявшееся мнение - гаишники взяточники,и т.п. Проводила опрос среди знакомых - признаются по-чесноку, что штрафовали "за дело", и денег никогда ни у кого не вымогали.

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Не штрафуют потому что вы женщина. Типа им западло некоторым проявлять свое "всесилие" к противоположность полу. А вот с мужиками чаще доходит до абсурда.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Опять неточная информация...При выезде из города.

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