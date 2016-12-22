В Шимановске собираются открыть частный гемодиализный центр

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В 2017 году в Шимановске может появиться частный гемодиализный центр для лечения хронической почечной недостаточности. Открыть его планирует российско-немецкое предприятие «Б. Браун Авитум Руссланд». Представители компании уже встречались с руководством города, были заключены предварительные договоренности, даже определено помещение, которое медики планируют арендовать.

Компания ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» — дочернее предприятие немецкой Группы B. Braun, которое занимается поставкой продукции для здравоохранения, в том числе, на территории Российской Федерации. Шимановск для открытия центра представители компании выбрали для того, чтобы жители северных районов области могли лечиться недалеко от своего дома.

«Статистика такова, что необходимость в проведении гемодиализа имеется у 250 человек на миллион, – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» врач-инструктор компании Сергей Команденко. – В Амурской области, где центр находится в Благовещенске, на учете состоят 107 человек. Есть еще люди, которые не проходят лечение. Отчасти из-за того, что ездить далеко, а это, как правило, люди-инвалиды. Поэтому мы видим, что нужда в таком центре имеется, причем, прежде всего, на севере области, где очень большие расстояния».

Сотрудник «Б. Браун Авитум Руссланд» добавил, что, центр в Шимановске появится частный, но он будет работать в системе в системе общего медицинского страхования, так что для больных это будет бесплатно.

В конце ноября Сергей Команденко уже приезжал в Шимановск, где встречался с руководством города. Глава Шимановска Павел Березовский рассказал ИА «Амур.инфо», что встреча была продуктивной, стороны смогли договориться. «Мы нашли здание, которое можно было бы использовать под гемодиализный центр. Хорошее, большое, отремонтированное помещение, только пока оно не подключено к отопление. Сейчас мы эту проблему решаем. Но, если не удастся подключить – то найдем другое помещение», – рассказал Павел Березовский.

Точный срок начала работы центра неизвестен. Требуется подготовить здание, установить оборудование, пройти лицензирование. В компании «Б. Браун Авитум Руссланд» сообщили, что ориентировочное время начало работы – вторая половина 2017 года. Оборудование предоставит компания, а вот работать в центре будут амурские медики, которые пройдут специальную подготовку.

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#здоровье #Шимановск

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