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Амурские энергетики на свой профессиональный праздник сняли клип (видео)

Амурские энергетики на свой профессиональный праздник сняли клип (видео)

В среду, 22 декабря, сотрудников компании «Амурские электросети» с Днем энергетика поздравили необычно – им показали клип, в котором снялись сами же работники филиала ДРСК. Песню про «Амурские электросети» на популярный мотив впервые показали коллективу в профессиональный праздник, видеоклип уже расходится по социальным сетям.

Все люди, которые появляются в кадре – это сотрудники амурского филиала. Поют переделанную песню также энергетики – Елена Кравченко и Андрей Гец. Танцуют инженеры, монтажники и специалисты других подразделений.

«Предприятие у нас большое – не менее 2 400 сотрудников. Поэтому собрать всех вместе в День энергетика и поздравить нет возможности, – рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в пресс-службе филиала ДРСК. – Поэтому мы ежегодно записываем поздравления на видео, снимаем фильмы про наше предприятие. А в этом году решили сделать веселый и непринужденный видеоклип».

Сценарий к клипу энергетики придумали самостоятельно, с написанием текста к песни и съемкам обратились к друзьям. Несмотря на то, что видео несерьезное – к съемкам подходили ответственно. В «Амурских электросетях» правила охраны труда стоят на первом месте. Поэтому в клипе даже подтанцовка – в касках.

Кстати, кроме профессионального праздника АО «ДРСК» отмечает также и свой десятилетний юбилей.

Просмотров всего: 895

#музыка #энергетика

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Хороший клип, понравился. Но, что удивительно: явное преобладание женского коллектива. У сына друг - молодой парень, инженер-энергетик, с небольшим стажем по специальности, ответственный, серьезный, коммуникабельный, уже отслуживший в армии, без вредных привычек, спортсмен. Холост! Желает работать именно по специальности. Но, с работой - беда.

    С праздником вас, энергетики!

  • непонятно

    непонятно
    4 часа назад

    Молодцы! ))))

  • Вицли

    Вицли
    3 часа назад

    Колоритная солистка )

  • витек

    витек
    3 часа назад

    Очень даже бодро, с огоньком, молодцы, с праздником коллеги!!!

  • Альби

    Альби
    3 часа назад

    Улыбнуло) С праздником!)

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    ААААА. Как мне это развидеть назад

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    Молодцы! Есть таланты,и желание - сделать приятное своим сотрудникам, и другим людям! Конечно, женщины более активны, мужчины обычно стесняются и уклоняются. С праздником, премию всем работникам!

  • Александр II

    Александр II
    3 часа назад

    Весело и задорно! Молодцы! С праздником!!!)

  • Нега

    Нега
    2 часа назад

    Смешно :-)

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Глядя на солистку поневоле думается что энергетики зажрались.

    Кстати, что с разрешением видео? Снимали на китайский утюг? Точно на утюг. Китайский чайник лучшее разрешение даёт.

  • Эраст Петрович

    Эраст Петрович
    1 час назад

    иди и захлебнись в своей злобе

  • МарСа

    МарСа
    54 минуты назад

    Молодцы, мои экс-коллеги! Идея - супер, клип - крутой, коллектив - отличный! АмЭС рулит!)) С праздником ВАС! Всем огромных успехов и много новых достижений!

  • мыжго

    мыжго
    44 минуты назад

    удален

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