Амурские энергетики на свой профессиональный праздник сняли клип (видео)

В среду, 22 декабря, сотрудников компании «Амурские электросети» с Днем энергетика поздравили необычно – им показали клип, в котором снялись сами же работники филиала ДРСК. Песню про «Амурские электросети» на популярный мотив впервые показали коллективу в профессиональный праздник, видеоклип уже расходится по социальным сетям.

Все люди, которые появляются в кадре – это сотрудники амурского филиала. Поют переделанную песню также энергетики – Елена Кравченко и Андрей Гец. Танцуют инженеры, монтажники и специалисты других подразделений.

«Предприятие у нас большое – не менее 2 400 сотрудников. Поэтому собрать всех вместе в День энергетика и поздравить нет возможности, – рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в пресс-службе филиала ДРСК. – Поэтому мы ежегодно записываем поздравления на видео, снимаем фильмы про наше предприятие. А в этом году решили сделать веселый и непринужденный видеоклип».

Сценарий к клипу энергетики придумали самостоятельно, с написанием текста к песни и съемкам обратились к друзьям. Несмотря на то, что видео несерьезное – к съемкам подходили ответственно. В «Амурских электросетях» правила охраны труда стоят на первом месте. Поэтому в клипе даже подтанцовка – в касках.

Кстати, кроме профессионального праздника АО «ДРСК» отмечает также и свой десятилетний юбилей.

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#музыка #энергетика

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