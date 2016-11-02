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22декабря
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Областные власти: в субботу стартует стройка моста через Амур

В субботу на российской стороне официально начнётся строительство моста из Благовещенска в Хэйхэ. Об этом 22 декабря сообщил амурский губернатор Александр Козлов, поздравляя работников энергетической промышленности с профессиональным праздником. Проект связан с энергетиками, потому что необходимо решать вопрос с энергоснабжением, обеспечением инфраструктуры.

В Благовещенске прошло торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию с момента образования Дальневосточной распределительной сетевой компании.

«На выходе проект Нижне-Бурейской ГЭС. На днях сдали вторую очередь Благовещенской ТЭЦ. В субботу мы официально начинаем строительство моста на Китай. Проект также связан с энергетиками, потому что необходимо решать вопрос с энергоснабжением, обеспечением инфраструктуры. Мы совсем недавно озвучили Дмитрию Медведеву предложение, чтобы при выборе приоритетов в федеральных программах учитывать объекты незавершённого строительства. Речь идёт и об энергокольце амурской столицы. За каждым проектом – рабочие места, зарплаты, налоги. Я хотел поблагодарить за вашу работу и от имени глав муниципальных образований. Благодаря совместной работе в Белогорске горожане сэкономили более 25 миллионов рублей в расчётах за электроэнергию в 2016 году», – сказал глава региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ноябре глава Минвостокразвития сообщил, что строительство моста из Благовещенска в Хэйхэ через Амур может начаться в декабре, если не будет задержек.

По данным на 19 ноября, проект моста через реку Амур из России в Китай был завершён и сдан на государственную экспертизу. Ориентировочный срок результата госэкспертизы ставили до 20 декабря. Благовещенский филиал подготовил все документы для определения подрядных организаций в России для проведения строительных работ, сообщали амурские власти.

Просмотров всего: 1239

#Китай #областная власть #строительство

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    4 часа назад

    Эх раз, ещё раз...

  • буда

    буда
    4 часа назад

    А через Зею забыли

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    28-го нужно было стартовать...

  • Ксаныч

    Ксаныч
    3 часа назад

    Не верю, что построят.Болтовня.

  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    3 часа назад

    идиоты, Бодрядочок, ты что забыл про мост через Зею? наляпали как попало асфальта и все? зато в китай надо, это же понт

  • СаняЧ

    СаняЧ
    3 часа назад

    3.4

  • Аристон

    Аристон
    3 часа назад

    Мост в Китай является политической задачей.

    Экономическую функцию этот проЖект не несёт.

    Экономического обоснования мы так и не увидели.

    Это вторая "Золотая миля" на многие года, имею в виду мост!

    Кто нибудь оспорит меня?

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    АристонМост в Китай является политической задачей.

    Экономическую функцию этот проЖект не несёт.

    Экономического обоснования мы так и не увидели.

    Это вторая "Золотая миля" на многие года, имею в виду мост!

    Кто нибудь оспорит меня?


    Все это уже обсуждалось, экономическое обоснование имеется, запросите в правительстве, мне как предпринимателю, видны только плюсы, крупный логистический центр, транспортный узел, налоги, рабочие места, инфраструктурный проект, он всегда выгоден, сам знаю кто занимается ВЭД какие проблемы при перевозке грузов в межсезонье, плюс ограничение по весу на баржах, плюс ограничения по габаритам на баржах, мост увеличит объём перевозимой продукции в обе стороны, и ускорит сам процесс перевозки..

  • буда

    буда
    57 минут назад

    О чем вы говорите какой крупный логистический центр, транспортный узел, где инфраструктура где пункт пропуска где дороги, чем отапливать будете, дровами, в межсезонье понтонный мост работает без проблем, грузовая Таможня не загружена вообще, а грузов столько что паром летом ходит три раза в неделю. Где ваши груза? О какой экономики вы говорите? Или вы думаете мост будет бесплатный. Ага ждите кредит в валюте и проценты в валюте, нормальная такая инвестиционная программа. А почему бы и нет область то наши в плюсовом профиците бюджета , денег валом можно и кредиты валютные брать. Хватит в облаках летать и врать. Вот если бы железнодорожный мост, то это хорошая идея согласен

  • ё

    ё
    42 минуты назад

    Maikl

    крупный логистический центр, транспортный узел,




    Хороша логистика, при которой даже персонал пункта пропуска будет опаздывать на работу и службу из за пробок на мосту через Зею





    Про грузы и прочее я просто молчу. Всё это не просто просчёт, а тупость закладываемая на этапе осмысления проекта. К окончанию строительства моста через Амур окончательно будет изношен мост через Зею и тут пригодится понтонный мост , который сейчас нас связывает с Китаем.

    Гениально.

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    36 минут назад

    ну выбурят пару колодцев и зальют пару свай. Дальше что что? Эта история похожа на безвиз для Украины

  • домовенок

    домовенок
    28 минут назад

    А где конкретно строить то будут?

  • mp2mp

    mp2mp
    16 минут назад

    Опять про мост (мосты) в какой раз. Об набережной вообще тишина, достраивать когда? позорище. Тогда когда уже построенная начнет разваливаться

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