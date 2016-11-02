Областные власти: в субботу стартует стройка моста через Амур

В субботу на российской стороне официально начнётся строительство моста из Благовещенска в Хэйхэ. Об этом 22 декабря сообщил амурский губернатор Александр Козлов, поздравляя работников энергетической промышленности с профессиональным праздником. Проект связан с энергетиками, потому что необходимо решать вопрос с энергоснабжением, обеспечением инфраструктуры.

В Благовещенске прошло торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию с момента образования Дальневосточной распределительной сетевой компании.

«На выходе проект Нижне-Бурейской ГЭС. На днях сдали вторую очередь Благовещенской ТЭЦ. В субботу мы официально начинаем строительство моста на Китай. Проект также связан с энергетиками, потому что необходимо решать вопрос с энергоснабжением, обеспечением инфраструктуры. Мы совсем недавно озвучили Дмитрию Медведеву предложение, чтобы при выборе приоритетов в федеральных программах учитывать объекты незавершённого строительства. Речь идёт и об энергокольце амурской столицы. За каждым проектом – рабочие места, зарплаты, налоги. Я хотел поблагодарить за вашу работу и от имени глав муниципальных образований. Благодаря совместной работе в Белогорске горожане сэкономили более 25 миллионов рублей в расчётах за электроэнергию в 2016 году», – сказал глава региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ноябре глава Минвостокразвития сообщил, что строительство моста из Благовещенска в Хэйхэ через Амур может начаться в декабре, если не будет задержек.

По данным на 19 ноября, проект моста через реку Амур из России в Китай был завершён и сдан на государственную экспертизу. Ориентировочный срок результата госэкспертизы ставили до 20 декабря. Благовещенский филиал подготовил все документы для определения подрядных организаций в России для проведения строительных работ, сообщали амурские власти.

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#Китай #областная власть #строительство

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