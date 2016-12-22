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22 декабря 2016, 17:34 0

Шесть человек получили ранения при взрыве в переходе столичного метро (видео)

Шесть человек получили ранения при взрыве в переходе столичного метро (видео)
Фото: ria.ru

Шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона в подземном переходе к столичной станции метро «Коломенская». Инцидент произошёл в четверг, 22 декабря, на юге Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«В связи с происшествием вблизи одной из станций Московского метрополитена организовано проведение доследственной проверки... В результате происшествия пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы в медучреждения», – говорится в релизе СКР.

По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона, что повлекло за собой взрыв и пожар на площади 5 квадратных метров.

К настоящему времени южный вестибюль станции «Коломенская», где произошло ЧП, уже открыт для пассажиров, написали представители метрополитена в специальном аккаунте в Telegram.

«10:11. Станция “Коломенская”. Все вестибюли станции работают штатно. Станция работала и работает штатно», – цитирует сообщение метро ТАСС.

В пресс-службе столичной подземки информагентству пояснили, что до инцидента рабочие осуществляли ремонт одного лестничного схода. Другие работали в штатном режиме.

подчёркивается, что никто из пассажиров в результате взрыва не пострадал, на работу метро инцидент не повлиял.

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#происшествия

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