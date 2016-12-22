В Амурском краеведческом музее открыли экспозицию «Албазин – древняя столица Приамурья» (фото)

Мини-копию Албазинского острога и артефакты, найденные во время археологических раскопок в Албазине, можно теперь увидеть в Амурском областном краеведческом музее. 22 декабря в здесь открыли новую экспозицию. Торжественное мероприятие приурочили ко дню образования Приамурья.

Открытие экспозиции началось представлением. Копия Албазинского острога, хоть и уменьшенная, всё равно впечатляет своими размерами. В отличие от других экспонатов эту конструкцию посетители музея смогут не только потрогать, но и пройтись по ней. Реконструированная часть крепости состоит из частокола, лестницы, подъездных ворот и двухъярусной башни.

«Вот мы перед собой поставили главную задачу – поместить и создать эту атмосферу присутствия в исторической экспозиции, поэтому главная, центральная доминанта – это проездная башня», – комментирует директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова.

Натуральная величина самой высокой башни настоящего острога была 25 метров. На копии, как и почти 400 лет назад, красуется герб Албазинского воеводства. Его восстановили по найденной при раскопках печати. На подъездные ворота повесили копию Албазинской иконы Божией матери «Слово Плоть Бысть». Эти элементы позволяют с большей точностью передать, как выглядел настоящий Албазинский острог.

«Тут главное – не абсолютная точность, важна атмосфера. Это история. Героическая история, знать и понимать её нужно. Вот для этого и экспозиция», – отметил руководитель проекта «Историческая память Приамурья» Сергей Орлов.

Чтобы посетители понимали масштабы Албазинского воеводства и знали, что оно не ограничивается одним острогом в зале, где стоит конструкция, повесили специальную карту. Её создала амурская художница Елена Сотникова. На карте изображены дома, деревни и остальные крепости. Но это ещё не все, чем может удивить посетителей новая экспозиция.

Помимо основного экспоната – Албазинского острога – в зале представлены не менее интересные находки. Их обнаружили во время археологических раскопок. Таких артефактов здесь около 300. Это оружие, обувь, предметы быта. На самом деле в албазинской коллекции около двух тысяч экспонатов, ведь первые археологические исследования острога начались ещё в 70-80-х годах. Ранее находки хранились в запасниках Новосибирска и Владивостока, теперь они в фондах музея.

«Находка, которая мне запомнилась, была сделана лично мной. В 2013 году мы обнаружили большой нательный крест в хорошей сохранности, по которому удалось сделать весь комплекс исследований вплоть до мастерских, где были изготовлены эти изделия, соответственно, проследить путь казаков с западной части России к нам на Дальний Восток», – вспомнил директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

Этот нательный крест тоже стал одним из экспонатов, только расположен он отдельно от других находок – на 3Д витрине. На ней, по задумке сотрудников музея, можно увидеть самые интересные экспонаты.

Чтобы собрать их все в одном зале и сделать копию Албазинского острога, потратили 4 миллиона рублей. Деньги на реализацию проекта выделило министерство культуры страны и сам музей, чтобы амурчане не забывали героическую историю Албазина.

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