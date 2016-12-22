В Благовещенске уничтожили 300 килограммов продуктов

Сотрудники амурского Россельхознадзора уничтожили 300 килограммов конфискованных продуктов. Осетрина, балык, мясо утки, икра и мед с начала октября были изъяты на российско-китайской границе у российских и китайских туристов. Продукцию через границу пытались провезти незаконно.

Всего за этот год сотрудники Россельхознадзора уничтожили по 450 килограммов рыбы, меда, почти столько же мяса. Среди других часто задерживаемых продуктов – яйца, корма и кормовые добавки. С начала года нарушители заплатили за провоз контрабанды штрафы на 300 тысяч рублей.

«Граждане перевозят продукцию без сопроводительных документов, без маркировки. Вы видите прекрасно, что мед, он не маркирован. Без упаковки, бывает все россыпью. И данная продукция считается особо опасной, если без маркировки и без упаковки. Перевозят мед в таре из-под сока, бывает. В канистрах мед перевозят и все остальное. В последнее время у нас такие случаи участились», – рассказал старший госинспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Иван Богуш.

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