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22 декабря 2016, 17:31 20

В Благовещенске уничтожили 300 килограммов продуктов

В Благовещенске уничтожили 300 килограммов продуктов

Сотрудники амурского Россельхознадзора уничтожили 300 килограммов конфискованных продуктов. Осетрина, балык, мясо утки, икра и мед с начала октября были изъяты на российско-китайской границе у российских и китайских туристов. Продукцию через границу пытались провезти незаконно.

Всего за этот год сотрудники Россельхознадзора уничтожили по 450 килограммов рыбы, меда, почти столько же мяса. Среди других часто задерживаемых продуктов – яйца, корма и кормовые добавки. С начала года нарушители заплатили за провоз контрабанды штрафы на 300 тысяч рублей.

«Граждане перевозят продукцию без сопроводительных документов, без маркировки. Вы видите прекрасно, что мед, он не маркирован. Без упаковки, бывает все россыпью. И данная продукция считается особо опасной, если без маркировки и без упаковки. Перевозят мед в таре из-под сока, бывает. В канистрах мед перевозят и все остальное. В последнее время у нас такие случаи участились», – рассказал старший госинспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Иван Богуш.

Просмотров всего: 984

#жизнь #закон

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Хана

    Хана
    5 часов назад

    Лучше б тогда зоозощитникам отдали мясо и рыбу,раз люлям есть не безопасно

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    5 часов назад

    Иван Богушь ты просто враг народа. Проведите экспертизу если нет заразы, отдайте по больницам, детские приюты.

  • позитивный

    позитивный
    5 часов назад

    вредители! людям есть нечего, а они деликатесы уничтожают..

  • Хана

    Хана
    4 часа назад

    Явно не все уничтожено) что-то да припрятано на свой новогодний стол)

  • Оля111

    Оля111
    4 часа назад

    Интересно, как происходит уничтожение...

  • ё

    ё
    4 часа назад

    Оля111

    Интересно, как происходит уничтожение...



    Вначале измельчение с небольшим смачиванием, затем кислотная обработка, затем работают микроорганизмы и затем утилизация.

  • pirat blag

    pirat blag
    3 часа назад

    Вы видели Ивана Богуша? Это он всё съел.

  • pirat blag

    pirat blag
    3 часа назад

    Тем самым уничтожил!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Зажралась таможня!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Этикетка маркировка не всегда соответствует должному качеству. У нас столько малообеспеченных нуждающихся голодных людей. Неужели нельзя было проверить качество и сдать в соц.защиту? Мой знакомый 2 мес.туда ходит,а ему отвечают: ничем помочь не можем. Продукты кончились,денег нет. Но вы держитесь.

  • Натали Б.

    Натали Б.
    2 часа назад

    Я этого не понимаю. Людям жрать нечего, страна "на коленях" а роспотребнадзор с легкой

    ​руки уничтожает продукты. Как так можно???????? Я считаю это кощунство.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    2 часа назад

    Да что вы ей-богу... Ни один киллограм продуктов не пострадал - все ушло в дело))

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Осетрина, балык, икра- это звучит как музыка... А они всё это уничтожают... Как? Путем поедания?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Такие новости это глумление на людьми. Это уже не раз обсуждалось. Амуринфо с какой целью такой инфой провоцирует? Или от не большого ума?

  • ё

    ё
    1 час назад

    Аксюта

    Осетрина, балык, икра- это звучит как музыка... А они всё это уничтожают... Как? Путем поедания?



    » ё , сегодня , 20:06

    Оля111

    Интересно, как происходит уничтожение...



    Вначале измельчение с небольшим смачиванием, затем кислотная обработка, затем работают микроорганизмы и затем утилизация.

    (упрощённое описание процесса пищеварения)

  • КП

    КП
    1 час назад

    Никто и никогда несертифицированные продукты в продажу не пустит, а тем более детям. Никто не знает где, как, в каких условиях, с соблюдением или не соблюдением санитарных правил эти продукты появились на свет.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    OldlordЗажралась таможня!


    Когда при Цыганове работал на таможне в 90-х, так и было. Конфискат никто не сжигал, всё уничтожение на бумаге, расходилось по рукам и никто не травился. Не всем, правда, от барского стола деликатесы доставались, максимум пыво и пр. алкоголь. Думаю, сейчас аппетит у них даже подрос...Как-то так...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Оля111

    Интересно, как происходит уничтожение...



  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    52 минуты назад



    Вот хотелось бы узнать, а вот эти битком набитые российскими товарами китайские автобусы, ежедневно и многократно стартующие от нашей пассажирской таможни в сторону Хэйхэ - в них вся продукция свежая и никакого контрафакта, все вывозится законно с уплатами всех необходимых пошлин?

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