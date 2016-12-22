Строителям Восточного начали выплачивать деньги

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Строителям космодрома Восточный Дальспецстрой начал постепенно возвращать долги по заработной плате. После выхода статьи на Амур.инфо о том, что строители жалуются на невыплаты, на карты работников перечислили первые суммы. Они составили от 10 до 30 тысяч рублей, рассказал один из работников.

«Вот буквально после обеда мне на карточку пришли 14 000 рублей. Завтра, говорят, еще перечислят. Я было подумал, что это деньги за сентябрь. Но посчитал – это, скорее всего, еще долги за летние месяцы. Там же как платилось: то в одном месяце 3 000 рублей недодали, то в другом. Кому-то из моих коллег пришло по 10 000 тысяч рублей, кому-то – по 30 000 рублей. Некоторые предполагают, что это деньги еще за апрель», – рассказал плотник-бетонщик СУ-714 «Дальспецстрой» Юрий Лунёв.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», некоторые строители космодрома Восточный в Амурской области пожаловались на перебои с зарплатами. Работники рассказали, что последняя из задержек составила три месяца. В пресс-службе Дальспецстроя пообещали, что все долги по заработной плате компания выплатит до наступления нового года. По данным Росстата, в ноябре задолженность организации перед строителями космодрома составляла около 147 миллионов рублей.

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