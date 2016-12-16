Амурские медики рассказали, как вовремя распознать рак кожи

Рак кожи – одно из лидирующих онкологических заболеваний в России. При этом тенденции к уменьшению количества больных нет. Часто встречаются такие заболевания, как базалиома и меланома. Меланома встречается реже, чем базалиома. Амурские медики рассказали, как вовремя распознать онкозаболевания.

Самолечение не приведёт ни к чему хорошему, уверяют врачи, в доказательство демонстрируя страшные фото. На нём запечатлён пациент, у которого рак кожи. Человек лечился настойкой коры дуба. В итоге небольшая язвочка на носу превратилась в страшную рану.

Базалиома – одно из распространённых онкологических кожных заболеваний. Часто образуется на лице и шее. Встречается в основном у пожилых людей и развивается медленно. Если образование небольших размеров и на ранней стадии, пятно могут удалить лазером.

Другая распространенная онкологическая патология – меланома. Она не только лечится и протекает сложнее, но и с трудом выявляется. В основном меланома образуется на закрытых участках тела и прогрессирует быстро. Счёт иногда идёт на недели. Чаще всего опасность таят меланоопасные родинки, которые подверглись высокому уровню радиации и солнечному облучению.

«Бывают повреждения на коже. Или доброкачественное пигментное пятно превращается в злокачественное – меняет консистенцию, становится более мягким, меняет окраску, размер. То есть увеличивается, становится более тёмным по краям. Рядышком с этим образованием могут появляться дочерние образования, от светло-розового до светло-коричневого цвета. Их называют сателлиты», – объясняет врач-онколог София Кналян.

Злокачественные опухоли кожи лидируют в списке онкологических заболеваний в России. В прошлом, 2015 году, они были на втором месте. К тому же врачи отмечают «омолаживание» мелономы. Причины этого – высокий уровень радиации и солнечное облучение. По уровню солнечной радиации Амурская область сопоставима с Сочи. Удар по своему здоровью наносят и те, кто злоупотребляет солярием и поездками в жаркие страны.

«Ежегодно по Амурской области выявляется около 400 новых случаев рака кожи. Сюда входит и базалиома, которая составляет почти 90 % всех случаев. Она локализуется на открытых участках. Это в основном кожа лица, волосистой части головы. Если мы говорим о меланоме, то на неё приходится 40–50 новых случаев», – говорит заведующая поликлиникой онкологического диспансера Татьяна Коробкова.

Специалисты призывают амурчан быть внимательными к своей коже. Показатель заболеваемости меланомой в Приамурье выше, чем средний по России. Медикам только остаётся предупреждать амурчан об опасности и призывать обследоваться вовремя.

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