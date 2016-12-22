Ученики благовещенского шестого лицея узнали, как выжить на Крайнем Севере (фото)

В ДВОКУ прошел урок выживания на Крайнем Севере для учеников благовещенского лицея № 6. Командиры арктических подразделений военного училища показали ребятам, как передвигаться на снегоходах и в собачьей упряжке, как согреться в лютый мороз и выжить среди снега. Сто учеников из кадетских классов и классов МЧС побывали в иглу, снежной норе, и конусном шалаше, где имеются только одна свеча и спальник.

«Здесь у нас размещается до 3 человек. Здесь помещается командир взвода – он осуществляет наблюдение за личным составом. Там у нас один человек – это снеговая нора. А там у нас стоит снегоход. Следом конусный шалаш. Он оборудуется из лесоматериала», – рассказывает курсант ДВОКУ Руслан Абдеев.

Снежная хижина, или иглу строится только из снежных блоков. Соорудить такой дом могут три человека за два часа. Внутри снежной постройки можно зажигать свечи, разводить костёр и готовить еду. У каждого солдата имеются сухой паек на сутки, котелок, кружка, фляжка и плащ-палатка.

«Ну, была в шалашах, там очень уютно. По крайней мере, от холода можно спастись. Ненадолго конечно, но можно. Внутри уютные места для проживания», – оценила северные укрытия ученица лицея № 6 Александра Цапкова.

Передвигаются по сугробам курсанты на снегоходах. Этот зимний транспорт вмещает в себя двух человек или больше, если прицепить санки. Скорость снегохода – 80-90 километров в час.

«Экстремально. Было очень интересно, я в жизни ещё никогда так не каталась. Было очень классно. Да, и было очень холодно, снег в лицо», – после катания на санках поделилась эмоциями ученица лицея № 6 Лада Царёва.

Ещё один вид транспорта на Крайнем Севере – собачья упряжка и нарты. Скорость у такого транспорта меньше, чем у снегохода, составляет 20-25 километров час. Но без упряжки, по словам специалистов, на севере не обойтись.

«Допустим, где-то нежелателен звук снегохода. Если по тайге ехать – запас топлива. И железо есть железо, оно ломается, а собаки не сломаются. Они в любом случае будут идти. Даже если устанут, будут идти. С ними даже в палатке спать можно – они тебя согреют. Вот преимущества собак», – объяснил инструктор Андрей Падалко.

Не менее важно при арктических температурах и обмундирование военных. Курсантов одевают в стандартную экипировку с бронежилетом, бронешлемом, автоматом и рюкзаком. Чтобы не замёрзнуть, они надевают военную форму в несколько слоёв. Обо всех этих тонкостях лицеистам рассказали не случайно. Возможно, в будущем они пополнят ряды курсантов арктического подразделения.

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