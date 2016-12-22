В новогоднем забеге в Белогорске примет участие такса-олень

В Белогорске завершается подготовка к открытию снежного городка. Праздничное мероприятие начнется 24 декабря с первого городского забега в карнавальных костюмах. В настоящее время уже подано 15 заявок. Среди желающих принять участие в забеге оказался и 12-летний горожанин, который пробежит дистанцию вместе со своей таксой, наряженной в костюм оленя.

Юный житель Белогорска Александр Сорокин намерен преодолеть дистанцию от стоянки до городской сцены вместе с пятимесячной таксой по имени Багет. «Когда мы с мамой готовились к зиме и Новому году, купили для нашей собаки теплый костюм оленя. Узнав о карнавальном забеге, решили, что обязательно примем в нем участие. Тем более у Багета уже есть костюм, как полагается, – с рогами и колокольчиком. А я переоденусь в Деда Мороза или Санту», – рассказал Саша.

У желающих стать участниками забега еще есть время. Заявки принимаются в СКО «Союз» по адресу: ул. Гагарина, 19А, телефон для справок: 2-15-95. Заявить о желании присоединиться к бегущим в карнавальных костюмах можно и в день проведения мероприятия, 24 декабря. Организаторы приглашают белогорцев на стоянку у здания городской администрации к 10:30.

«Если есть желание стать участником забега, а карнавального костюма или его элементов нет, мы поможем. Возраст и количество участников забега не ограничено. Приветствуется участие семьями», – сказала представитель СКО «Союз» Екатерина Рагозина.

Подарки от партнеров праздника получат трое участников забега, которые финишируют первыми. Предусмотрены и специальные призы в отдельных номинациях «Самый юный участник забега», «Самый нарядный бегун», сообщает администрация Белогорска.

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