Амурские собаки-спасатели учатся находить людей, замерзающих в снегу

Фото: 28.mchs.gov.ru

Собаки-спасатели амурского управления МЧС учились искать людей в дикой природе в зимних условиях. На учениях они должны были находить «пострадавших» в снегу, подавать голос и ждать рядом прихода кинологов. Кинологическое подразделение в Приамурье возникло год назад, сейчас в нем есть три лабрадора.

Щенки прибыли в Благовещенск из Ногинского спасательного центра МЧС России. Матильде и Джему уже 11 месяцев, а маленькой Заре – около пяти, она появилась в отряде всего три месяца назад.

«Сейчас щенки проходят специальную подготовку, – рассказал начальник Амурского филиала ДВРПСО Анатолий Соколов. – После ее завершения собаки пройдут сертификационные испытания по проведению поисково-спасательных работ в природной и техногенной среде. Ориентировочно осенью будущего года, при успешной сдаче экзамена, получат сертификат, и после этого собаки-спасатели будут нести службу в суточном режиме».

Чтобы стать спасателями, щенкам еще очень многому нужно научиться. Служба у них особенная: им предстоит искать людей в лесу, под завалами зданий, спасать тонущих. Собака-спасатель должна любить людей, не бояться машин и громких звуков, быть сильной и выносливой. Поэтому на первом месте сейчас – социализация, обучение послушанию и выполнение команд.

На занятиях, которые состоялись 22 декабря, Матильда и Джем учились искать людей в природной среде в зимних условиях. Пока занятия проводятся в форме игры. Но порядок действий при обнаружении человека щенки уже усвоили: сразу подают «голос» и находятся рядом с «пострадавшим», пока не подойдет кинолог. Занятия и тренировки проводятся ежедневно.

Маленькая Зара в таких серьезных занятиях участия еще не принимает, но, по словам наставника Константина Коровина, уже делает успехи, когда ищет игрушку или лакомство. Охотно занимается малышка и «силовыми» упражнениями: бегает или играет в поводке с утяжелением. Такие занятия развивают мышечную мускулатуру, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#животные #МЧС #учения

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