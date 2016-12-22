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22 декабря 2016, 15:52 4

Благовещенские власти потратили почти 8 миллионов на борьбу со свалками

Благовещенские власти потратили почти 8 миллионов на борьбу со свалками
Фото: khabnews.net

В столице Приамурья за год выявили 87 свалок. Работники ГСТК ликвидировали 57 из них. На борьбу за чистоту в окрестностях города в течение года потратили больше 7,5 миллиона рублей.

«Одна из проблем города Благовещенска – несанкционированные свалки. В прошлом году в городе было выявлена 91 несанкционированная свалка, из них за сезон мы вывезли 65. С учётом оставшихся, в этом году в нашем реестре уже 87 мест несанкционированного складирования отходов. Причём все они расположены на земельных участках муниципального образования города Благовещенска», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Выявленные несанкционированные свалки заносятся в реестр и ликвидируются за счёт средств городского бюджета. В 2016 году общий объём вывезенных твёрдых коммунальных отходов составил 6 852,84 тонны. На это было затрачено 7 миллионов 821,9 тысячи рублей.

«К сожалению, мы не всегда можем выявить тех, кто выбрасывает крупногабаритный мусор и строительные отходы в неположенных для этого местах. Поэтому ликвидацию несанкционированных свалок и расходы на эту работу администрация берёт на себя. Так, только в этом году из городского бюджета было израсходовано более семи с половиной миллиона рублей, хотя мы могли бы на эти деньги отремонтировать несколько дворов, – подчеркнула Валентина Сергеевна. – Конечно, работа по выявлению нарушителей и наказанию за несанкционированный выброс мусора и организацию свалок ведётся постоянно. В некоторых местах мы установили камеры видеонаблюдения, но везде это сделать пока невозможно. Поэтому, обращаясь к жителям города, прошу не мусорить самим и не допускать нарушения от других, по возможности сообщать номера машин, которые вывозят отходы в несанкционированные места».

На время морозной погоды работы по ликвидации оставшихся несанкционированных свалок приостановлены. При потеплении коммунальщики продолжат наводить порядок.

В 2015 году общий объём мусора составил 8 674,78 тонны. Сумма затрат из городского бюджета превысила 8 миллионов 617,9 тысячи рублей.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    7 часов назад

    Можно уточнить, сколько именно денег ушло на власть и на саму борьбу?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    7 часов назад

    Путём несложных вычислений: на уборку каждой свалки потратили более ста тысяч рублей!!!! Пока будут такие расценки на муниципальные заказы, не видать нам порядка в стране.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    6 часов назад

    На санкционированную свалку не везут потому что там требуют оплату.Вот власти бы наоборот бы платили людям за то что они везут на свалку , или хотя бы не брали плату, тогда бы не было стихийных свалок и денег меньше ушло бы из бюджета! У нас как обычно все с ног на голову...

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    В цивилизованных странах на мусоре и отходах зарабатывают деньги. Но только не в России , здесь все не как у людей. Зато Крузаков и Лексусов на душу населения как в Эмиратах .

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