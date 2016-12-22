Благовещенские власти потратили почти 8 миллионов на борьбу со свалками

Фото: khabnews.net

В столице Приамурья за год выявили 87 свалок. Работники ГСТК ликвидировали 57 из них. На борьбу за чистоту в окрестностях города в течение года потратили больше 7,5 миллиона рублей.

«Одна из проблем города Благовещенска – несанкционированные свалки. В прошлом году в городе было выявлена 91 несанкционированная свалка, из них за сезон мы вывезли 65. С учётом оставшихся, в этом году в нашем реестре уже 87 мест несанкционированного складирования отходов. Причём все они расположены на земельных участках муниципального образования города Благовещенска», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Выявленные несанкционированные свалки заносятся в реестр и ликвидируются за счёт средств городского бюджета. В 2016 году общий объём вывезенных твёрдых коммунальных отходов составил 6 852,84 тонны. На это было затрачено 7 миллионов 821,9 тысячи рублей.

«К сожалению, мы не всегда можем выявить тех, кто выбрасывает крупногабаритный мусор и строительные отходы в неположенных для этого местах. Поэтому ликвидацию несанкционированных свалок и расходы на эту работу администрация берёт на себя. Так, только в этом году из городского бюджета было израсходовано более семи с половиной миллиона рублей, хотя мы могли бы на эти деньги отремонтировать несколько дворов, – подчеркнула Валентина Сергеевна. – Конечно, работа по выявлению нарушителей и наказанию за несанкционированный выброс мусора и организацию свалок ведётся постоянно. В некоторых местах мы установили камеры видеонаблюдения, но везде это сделать пока невозможно. Поэтому, обращаясь к жителям города, прошу не мусорить самим и не допускать нарушения от других, по возможности сообщать номера машин, которые вывозят отходы в несанкционированные места».

На время морозной погоды работы по ликвидации оставшихся несанкционированных свалок приостановлены. При потеплении коммунальщики продолжат наводить порядок.

В 2015 году общий объём мусора составил 8 674,78 тонны. Сумма затрат из городского бюджета превысила 8 миллионов 617,9 тысячи рублей.

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#ЖКХ

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