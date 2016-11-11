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Сегодня, 15:19 17

Некоторые жители Райчихинска воспользовались акцией «Добрый хлеб», чтобы накормить своих собак

Некоторые жители Райчихинска воспользовались акцией «Добрый хлеб», чтобы накормить своих собак

Райчихинск вслед за Благовещенском и Прогрессом присоединился к акции «Добрый хлеб». Ее суть в том, что любой желающий может купить хлеб и оставить его в специально отведенном месте в магазине. Предполагается, что нуждающиеся люди могут подходить и брать хлеб бесплатно, пишет газета «Маршрутка».

«Вы можете помочь малоимущим людям, купив и положив булку хлеба на полке у входа», – такой призыв такой призыв можно увидеть, покупая хлебобулочные изделия в одном из магазинов Райчихинска.

«Помимо того, что мы сами выкладываем ежедневно 15 булок на обозначенный столик, находятся покупатели, которые, прочитав объявление, откликаются – покупают хлеб за свои деньги и оставляют его для, тех, кто в нем нуждается. Всего за день разбирают около 25 булок хлеба», – рассказала заведующая магазином Жанна Нагорная.

Поддержать таким образом социально уязвимые слои населения решили еще в одном из хлебных магазинов города. Однако здесь акция продолжалась недолго – выяснилось, что некоторые покупатели, по их же признанию, воспользовались акцией как шансом бесплатно накормить своих собак.

Просмотров всего: 1292

#жизнь #Райчихинск

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Музыка

    Музыка
    7 часов назад

    А что собакам кушать не надо что ли? Что плохого в том что их накормили?

  • Дуshка

    Дуshка
    7 часов назад

    Музыка

    А что собакам кушать не надо что ли? Что плохого в том что их накормили?



    пусть хозяева покупают своим собакам еду

  • Myxira

    Myxira
    7 часов назад

    Ну, если по аналогии с книжным шкафом на ОКЦ: поделились и какая разница, что с вашим подарком делают дальше?

  • farfalla

    farfalla
    7 часов назад

    Музыка

    А что собакам кушать не надо что ли? Что плохого в том что их накормили?



    Ну здорово, сравнили человека и собаку. В том, что животинку накормили ничего плохого нет, другое дело каким образом. Собака, как и любое другое животное, это ответственность, причем ответственность хозяина. Раз завел, значит изволь ухаживать самостоятельно и кормить тоже за свой счет. А этот хлеб для людей, в особенности, полагаю, для пожилых, которые из-за сложной жизненной ситуации испытывают финансовые сложности. И хлеб выкладывают на таких полочках, в надежде помочь им, а не нерадивому владельцу собаки.

  • farfalla

    farfalla
    7 часов назад

    Myxira

    Ну, если по аналогии с книжным шкафом на ОКЦ: поделились и какая разница, что с вашим подарком делают дальше?



    Замечательная логика. Вот Вам тоже аналогия: вы пожертвовали деньги на строительство детского сада, а вот такой же хитропопый человек, как те что хлеб собакам своим скормили, решил, что не нужен детский сад, лучше он себе коттедж на эти пожертвованные деньги построит – ну а что, какая разница что с вашими деньгами дальше делают. Такие вот ситуации - показатель бескультурья и отсутствия уважения к другим людям.

  • farfalla

    farfalla
    7 часов назад

    После подобных случаев отпадает всякое желание участвовать в подобных акциях. То в каком-то городе обеспеченная женщина, наплевав на совесть, продукты бесплатные, предназначенные малообеспеченным, себе забирала, то теперь собак хлебом кормим, предназначенным нуждающимся людям. Лучше тогда помощь адресно оказывать, из рук в руки.

  • Myxira

    Myxira
    7 часов назад

    farfalla

    Myxira

    Ну, если по аналогии с книжным шкафом на ОКЦ: поделились и какая разница, что с вашим подарком делают дальше?



    Замечательная логика.



    Главное - железная. Ещё подожду...

  • Shift

    Shift
    7 часов назад

    farfalla

    После подобных случаев отпадает всякое желание участвовать в подобных акциях. То в каком-то городе обеспеченная женщина, наплевав на совесть, продукты бесплатные, предназначенные малообеспеченным, себе забирала, то теперь собак хлебом кормим, предназначенным нуждающимся людям. Лучше тогда помощь адресно оказывать, из рук в руки.



    менталитет такой..адресная всяко лучше, хотя я и так, как выше написано, готов помочь...но как-то коробит ага, собакам они не в состоянии купить пожрать чтоли? нахрен тогда держите псин?

  • mikey007

    mikey007
    7 часов назад



    выяснилось, что некоторые покупатели, по их же признанию, воспользовались акцией как шансом бесплатно накормить своих собак.



    Необязательно, что это так и есть.

    Могли так сказать, потому что стыдно, что нищеброд и вроде как побираешся.

  • АКВ

    АКВ
    7 часов назад

    В Советском Союзе так же поступали - хлебом кормили свиней.

  • Shift

    Shift
    6 часов назад

    mikey007



    выяснилось, что некоторые покупатели, по их же признанию, воспользовались акцией как шансом бесплатно накормить своих собак.



    Необязательно, что это так и есть.

    Могли так сказать, потому что стыдно, что нищеброд и вроде как побираешся.



    а что, там стоят возле лотка и спрашивают чтоли? типа, кому взял?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    6 часов назад

    Ну а чо вы хотите? Собачники давно счтают собак превыше человека! Разве это не видно по их комментам на собачьи темы...

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад

    Shift

    mikey007



    выяснилось, что некоторые покупатели, по их же признанию, воспользовались акцией как шансом бесплатно накормить своих собак.



    Необязательно, что это так и есть.

    Могли так сказать, потому что стыдно, что нищеброд и вроде как побираешся.



    а что, там стоят возле лотка и спрашивают чтоли? типа, кому взял?



    А че нет. Не спрашивают так зырят наверное, а чел типо я собачке, не себе. Город то небольшой.

    Соседи начнут судачить.

    Знал тетеньку отходы со столовке собаке брала типо. Потом узнал - сама от туда мясное выбирала и ела. И не собака у нее, а кот был.

    Разные люди бывают.

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    6 часов назад

    Товарищ майора

    Ну а чо вы хотите? Собачники давно счтают собак превыше человека! Разве это не видно по их комментам на собачьи темы...



    Не мешайте все в кучу. При чем тут собачники. Могли и свиней кормить этим хлебом. Дело в поступке. А таким как вы лишь бы тыкнуть кого-то. п.с. у меня вообще нет домашних животных, но я иногда действительно считаю, что они лучше людей.

  • Музыка

    Музыка
    6 часов назад

    Звание "человека" еще заслужить надо... А потом уже считать себя "венцом природы", а я бы если голодал - сначала бы накормил свою собаку, а потом бы уже о себе думал.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    6 часов назад

    Да ладно, ага...

  • smetanka

    smetanka
    6 часов назад

    Везде есть свои издержки.Ну а собаки прежде всего живое существо и они тоже хотят кушать.

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