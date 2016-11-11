Некоторые жители Райчихинска воспользовались акцией «Добрый хлеб», чтобы накормить своих собак

Райчихинск вслед за Благовещенском и Прогрессом присоединился к акции «Добрый хлеб». Ее суть в том, что любой желающий может купить хлеб и оставить его в специально отведенном месте в магазине. Предполагается, что нуждающиеся люди могут подходить и брать хлеб бесплатно, пишет газета «Маршрутка».

«Вы можете помочь малоимущим людям, купив и положив булку хлеба на полке у входа», – такой призыв такой призыв можно увидеть, покупая хлебобулочные изделия в одном из магазинов Райчихинска.

«Помимо того, что мы сами выкладываем ежедневно 15 булок на обозначенный столик, находятся покупатели, которые, прочитав объявление, откликаются – покупают хлеб за свои деньги и оставляют его для, тех, кто в нем нуждается. Всего за день разбирают около 25 булок хлеба», – рассказала заведующая магазином Жанна Нагорная.

Поддержать таким образом социально уязвимые слои населения решили еще в одном из хлебных магазинов города. Однако здесь акция продолжалась недолго – выяснилось, что некоторые покупатели, по их же признанию, воспользовались акцией как шансом бесплатно накормить своих собак.

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#жизнь #Райчихинск

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