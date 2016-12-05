Амурские медики объясняют, как не отморозить руки и ноги

Каждую зиму в Амурской области более 50 человек получают серьёзное обморожение конечностей. В новогодние праздники количество таких пациентов увеличивается. Некоторым приходится ампутировать руки и ноги, говорят в Амурской клинической больнице. Врачи рассказали, как не допустить переохлаждения и обморожения.

36-летнему Вячеславу ампутировали часть ног и кисти рук. Лишился их по глупости, признаёт мужчина. После распития спиртного житель Серышева потерял сознание в безлюдном месте. Говорит, что пролежал в снегу почти сутки. И если бы сам не очнулся, то точно бы замёрз. «Встретил человека. У него с собой было полтора литра спирта. Поллитра мы выпили, ещё литр он с собой отдал. Я полгода не пил, а тут выпил! Потом, когда очнулся, выполз на железную дорогу и начал махать руками машинистам», – рассказывает пациент Амурской областной клинической больницы Вячеслав Рожков.

Машинисты вызвали путейцев. Вячеслава отвезли сначала в Серышевскую больницу, потом доставили в областную, в Благовещенск. После операции Вячеславу делают магнитотерапию для улучшения кровоснабжения. Случай тяжёлый – мужчине предстоит повторная ампутация. «При поступлении у него было отморожение кистей и стоп четвёртой степени. Учитывая такую тяжёлую травму, после подготовки была проведена ампутация. Это первый этап – на уровне средней трети голени. В последующем будет ампутация верхних конечностей на уровне средней трети предплечья», – говорит врач-хирург ожогового отделения Амурской областной клинической больницы Александра Козка.

В Амурскую областную больницу пострадавших везут изо всех районов. Только в Благовещенске есть ожоговое отделение. И сейчас оно переполнено. Здесь лечат людей, получивших термические и химические ожоги, электротравмы и другие повреждения. С переохлаждением и обморожениями лечение проходят около 20 человек.

«Сейчас у нас в отделении находятся где-то около половины пациентов с такой патологией. И, скорее всего, после праздников их станет больше. Потому что чаще всего люди получают отморожения, переохлаждения, находясь в состоянии алкогольного опьянения», – констатирует врач-хирург ожогового отделения Амурской областной клинической больницы Алексей Лебедь.

Переохлаждение могут получить и дети, заигравшиеся на улице. Причём не обязательно на морозе. Кровоснабжение может нарушиться уже при +8 градусах, если человек одет не по погоде или мало двигается, или когда одежда влажная, а иммунитет ослаблен. Отправляясь на улицу, нужно надеть многослойную свободную одежду. И ещё одно важное обстоятельство: голодный человек замерзнёт гораздо быстрее, чем сытый.

Первую степень обморожения получал каждый. Когда чувствуется онемение или лёгкий озноб, покалывание в конечностях, может ощущаться чувство жжения. В этом случае нужно как можно скорее зайти в тёплое помещение, выпить горячего чая. И ни в коем случае нельзя растирать замёрзшие нос, щёки, руки снегом, маслом или жиром.

При второй степени обморожения на коже появляются пузырьки с жидкостью. При третьей и четвёртой степенях кожа отмирает. Это произойдёт после отогревания, проявления возможны через 6–12 часов.

На повреждённые участки тела нужно наложить теплоизолирующую повязку из чистой ваты и целлофана, а сверху укутать шарфом или замотать бинтом. Это нужно для того, чтобы замедлить скорость отогревания, потому что быстрый процесс только ухудшит состояние пострадавшего. При переохлаждении согреться поможет ванна, но только не горячая, а комнатной температуры. Повышать градус воды нужно постепенно, в течение 30 минут. Это меры первой медицинской помощи. После них нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

Просмотров всего: 750

#здоровье

распечатать