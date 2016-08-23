В Амурской области в 2017 году могут значительно ограничить рыбную ловлю

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В Амурской области на 2017 году вдвое сократили квоту на добычу рыбы. Приказ минсельхоза утвердил общий допустимый улов для водных объектов в объеме 88,8 тонны. Это почти наполовину меньше, чем в 2016 году, и на 60 % меньше 2015 года. Квоты распространяются только на территорию Зейского водохранилища.

В областном охотуправлении сообщают, что сокращение квот связано с тем, что на водоемах проводится мало научных исследований, необходимых для обоснования допустимых уловов. Их должен проводить «ТИНРО-Центр», но ввиду недостатка средств работы на территории Амурской области в последние годы не велись.

Приказом Федерального агентства по рыболовству общие допустимые уловы распределены по видам квот, действовать которые будут только на Зейском водохранилище.

Представителям малых коренных народов разрешено наловить до пяти тонн «водных биологических ресурсов», рыбакам-спортсменам и любителям – до восьми тонн; 177 килограммов можно добыть в научно-исследовательских целях. А остальное – примерно 75 тонн – разрешено для промышленного рыболовства.

Если изменений не будет, то в 2017 году на водоемах бассейна реки Амур и в Бурейском водохранилище не будет разрешенного рыболовства. В Росрыболовство для решения сложившейся ситуации направлены обращения.

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#животные #природа

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