Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:47 6

В Амурской области в 2017 году могут значительно ограничить рыбную ловлю

В Амурской области в 2017 году могут значительно ограничить рыбную ловлю
Фото: iz.com.ua

В Амурской области на 2017 году вдвое сократили квоту на добычу рыбы. Приказ минсельхоза утвердил общий допустимый улов для водных объектов в объеме 88,8 тонны. Это почти наполовину меньше, чем в 2016 году, и на 60 % меньше 2015 года. Квоты распространяются только на территорию Зейского водохранилища.

В областном охотуправлении сообщают, что сокращение квот связано с тем, что на водоемах проводится мало научных исследований, необходимых для обоснования допустимых уловов. Их должен проводить «ТИНРО-Центр», но ввиду недостатка средств работы на территории Амурской области в последние годы не велись.

Приказом Федерального агентства по рыболовству общие допустимые уловы распределены по видам квот, действовать которые будут только на Зейском водохранилище.

Представителям малых коренных народов разрешено наловить до пяти тонн «водных биологических ресурсов», рыбакам-спортсменам и любителям – до восьми тонн; 177 килограммов можно добыть в научно-исследовательских целях. А остальное – примерно 75 тонн – разрешено для промышленного рыболовства.

Если изменений не будет, то в 2017 году на водоемах бассейна реки Амур и в Бурейском водохранилище не будет разрешенного рыболовства. В Росрыболовство для решения сложившейся ситуации направлены обращения.

Просмотров всего: 772

#животные #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Борис Борисов

    Борис Борисов
    4 часа назад

    И так ни черта не ловится, еще какие-то квоты уменьшают.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Борис Борисов

    И так ни черта не ловится, еще какие-то квоты уменьшают.



    а по тому и не ловится, что выгребли всё сетями.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Ловить уже нечего!

    Спасибо голодным бракушам!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Борис Борисов

    И так ни черта не ловится, еще какие-то квоты уменьшают.



    а по тому и не ловится, что выгребли всё сетями.



    Гыг. Биолух, чоужтам.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    56 минут назад

    Хмык

    Сергей Труш

    Борис Борисов

    И так ни черта не ловится, еще какие-то квоты уменьшают.



    а по тому и не ловится, что выгребли всё сетями.



    Гыг. Биолух, чоужтам.



    ага, ваще ну., да. Прикинь? Запиши. Дизайнер, блогер, экономист, лесничий, полумэрок, недодепутат, биолог, гиолох.. чо там ещё есь?.. А! пожарный!

  • Аксюта

    Аксюта
    36 минут назад

    Будем лягушек ловить, раз рыбы нет, и есть, как французы или те же китайцы... У нас на даче летом они так квакают, так квакают, заслушаешься.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В новогоднем забеге в Белогорске примет участие такса-олень
Общество 1

Амурские собаки-спасатели учатся находить людей, замерзающих в снегу
Общество

Амурчане смогут увидеть загрязнение рек на космических снимках

вчера, 17:44
Общество 1

Амурские заключённые будут выращивать вьетнамских свиней