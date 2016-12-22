Оздоровительные туры в Китай от фирмы «Амуртурист»

Новогодние праздники – это замечательная возможность провести время с пользой для здоровья. Наша жизнь состоит из рабочих моментов, когда здоровье уходит на второй план.

«Амуртурист» предлагает отличные оздоровительные туры в Китай для тех, кто не имеет возможности посвятить ценное время своему организму. Смена обстановки, вкусная кухня, лечебные и косметические процедуры, позитивный отдых, экскурсии. Туры в Удалянчи, Бэйго или Фэйлун позволят восстановиться и отдохнуть.

Удалянчи – это знаменитый китайский курорт северного Китая. Здесь находятся редкостные минеральные источники, воду которых используют для лечения различных систем организма: нервной, кровообращения, опорно-двигательной, внутренней секреции, пищеварительной, урологической, а также для решения проблем гинекологии и кожных заболеваний. В санатории «Рабочий» представлен большой спектр возможностей и услуг для каждого. В том числе грязевые обертывания и минеральные ванны, питье минеральной воды, физиопроцедуры, ингаляции, магнитотерапия, народная китайская медицина и фармацевтика, физио- и ультразвуковые процедуры, ингаляции, магнитотерапия. Предлагаются индивидуальные лечебные программы.

В преддверии Нового года для вас, дорогие наши туристы, открылся новый 2-этажный водно-оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами и грязелечением. В качестве подарка предоставлена возможность его бесплатного посещения.

Ценовая политика приятно порадует своей демократичностью. Доброжелательный персонал, обслуживание дадут возможность почувствовать себя любимым гостем. В стоимость включены: проезд, проживание, трехразовое питание, общий массаж тела и питье минеральной воды. В новогоднюю ночь предлагается праздничный ужин и развлекательная программа. Не нужно заморачиваться на составлении меню, приготовлении блюд и проведении праздника. Вас развеселит и порадует вкуснейшими блюдами персонал санатория «Рабочий».

Фэйлун – круглогодичный оздоровительный центр термальных источников, признанный маркой санаторно-курортного туризма Китая. Местные термальные воды богаты микроэлементами и оказывают тонизирующий эффект на весь организм.

Основные направления в лечении: артриты, варикоз, гипертония, ревматизм, межпозвоночная грыжа, сахарный диабет.

Оснащение курорта комплексным оборудованием позволит всем, кому необходима помощь, вылечить большое количество недугов. В вашем распоряжении: 11 бассейнов закрытого типа, 22 открытых бассейна, SPA-салон, ресторан, тренажеры, парк с животными, ботанический сад, водоемы для рыбалки, лыжная площадка. Помимо лечебной программы, для отдыхающих предлагается развлекательная часть – поездка в аквапарк в г. Линдянь. Столько всего нового и интересного вы сможете попробовать в одном месте. Природа, красота, мир животных – все то, на что мы мало обращаем внимания в повседневной жизни.

Комплекс термальных источников Бэйго – это самая большая развлекательная зона отдыха с горячими источниками под открытым небом северо-восточных провинций КНР. Оздоровительный курорт на горячих источниках включает в себя: зону горячих источников, водные аттракционы, травяные ванны, зону отдыха, коттеджную ВИП-зону с горячими источниками и ресторан со шведским столом. Минеральная вода курорта содержит более 40 микроэлементов, необходимых для здоровья человека, в том числе: метаборную кислоту, метакремниевую кислоту, литий, стронций, барий, марганец, радий, радон и другие 16 микроэлементов, обладающие высокой медицинской ценностью. Все эти элементы оказывают эффективное лечебное воздействие при артритах, ревматизме, болезнях нервной системы, осложнениях при болезнях сосудов сердца и головного мозга.

Всего здесь расположено 83 бассейна. Разогревающий – регулирует работу нервной системы, способствует расслаблению как физическому, так и духовному. Бассейн двух Ци – здесь сочетается пневма Инь (женское начало) и пневма (Ян) (мужское начало), гармоничное сочетание двух пневм ведут к всеобщей гармонии. При приеме ванн в этих бассейнах пневма ЦИ снимает депрессию, устраняя из вашей души все «сорняки», восстанавливая гармонию. Бассейны трех начал: в китайской философии три начала – это небо, земля и человек. Ванны в этих бассейнах приблизят вас к природе, а сочетание трех начал приведет к долголетию и принесет благополучие. Бассейны четырех – в разное время года в них добавляются различные китайские травы (дереза китайская, женьшень, гастродия высокая, дудник разнообразный, красноголовка, алоэ и др.) Бассейн с льющейся водой «Тысяча шелковых нитей» – закаляет тело и дух.

Стоит ли грустить, что наступила длинная и холодная зима?! Всегда нужно искать позитив и выгоду. Выгода – в поддержке здоровья организма, профилактике заболеваний. Позитив – эмоции, впечатления, общение, смена обстановки, прогулки и поездки. Все то, в чем мы часто отказываем себе в холодный период. Все отзывы о лечении, видах отдыха и турах читайте на сайте www.amurturist.ru

Контактный телефон – (84162)53-00-36.

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