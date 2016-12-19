В 2016 году в областном наркодиспансере спасали 15 амурчан, отравившихся суррогатами

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В Амурском областном наркодиспансере в этом году не зафиксировано летальных случаев от отравления суррогатами алкоголя. В отделения учреждения в 2016 году поступило более двух тысяч больных, из них половина – в состоянии опьянения тяжёлой степени.

В химико-токсикологическую лабораторию направляли более 1 000 объектов для исследования на наличие в них суррогатов алкоголя. В 15 случаях наряду с большой концентрацией этилового спирта в крови больных были выявлены и суррогаты этанола.

Амурские депутаты после гибели людей в Иркутске от отравления «Боярышником» внесли изменения в закон о профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании и алкоголизма. С 1 января жидкости, которые не являются лекарствами, но содержат 70-процентный этиловый спирт, будут приравнены к алкоголю.

«Все спиртосодержащие жидкости хозяйственного или парфюмерного ассортимента, разумеется, не предназначены для употребления внутрь, и это указывается на этикетках. Но доступность такой продукции – одна из главных составляющих данной проблемы. Наличие в бытовых и парфюмерных жидкостях этанола и низкая их цена, к сожалению, даёт возможность отдельной категории граждан приобретать и употреблять их без ограничений», – цитирует пресс-служба областного правительства главного внештатного нарколога министерства здравоохранения Амурской области Лидию Рыбальченко.

По словам специалиста, в сферу деятельности министерства здравоохранения, согласно постановлению правительства РФ, не входит регулирование рынка парфюмерно-косметической продукции, а также товаров бытовой химии. В настоящее время Минздравом России разработан проект приказа об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. В нём предусмотрена норма об ограничении отпуска лекарственных препаратов, содержащих более 15 % этилового спирта от объёма готовой продукции и отпускаемых без рецепта врача до двух упаковок. Сейчас проект приказа проходит согласование в подразделениях Минздрава.

Медики призывают население области соблюдать осторожность при употреблении алкогольной продукции, внимательно читать тексты на этикетках. Употребление внутрь спиртосодержащих жидкостей хозяйственного или парфюмерного ассортимента вызывает острое отравление с последующим нарушением функций всех жизненно важных систем организма человека.

«В состав бытовых и парфюмерных жидкостей наряду с этанолом входят различные другие органические растворители – ацетон, пропиловые, бутиловые, амиловые спирты, ароматические углеводороды и прочие органические вещества, несущие не только вред здоровью человека, но и угрозу его жизни. В опьянении быстро появляется нарушение сознания, интоксикация сопровождается поражением головного мозга, нарушениями кровообращения, острой дыхательной недостаточностью, нарушениями сердечно-сосудистой деятельности организма», – пояснила главный нарколог области.

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#здоровье #областная власть

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