Дети убившей младенца женщины из Сапроново встретят Новый год в приюте

Средний сын жительницы села Сапроново Мазановского района проведет новогодние праздники в приюте «Парусник надежды» вместе с сестрой и братом. 12-летнюю дочь и 4-летнего сына было решено отвезти в соцучреждение сразу после того, как выяснилось, что их мать утопила в ведре с водой своего четвёртого едва родившегося ребенка.

«Средний, шестилетний сын, – инвалид, за ним всё это время ухаживали то его родная тетя, то соседка, он жил у них. Однако мальчика также было решено поместить в приют. Там предпраздничная атмосфера. Мы решили, что пускай дети будут вместе, смогут отвлечься, порадоваться празднику» – рассказал глава Мазановского района Михаил Пивень.

Ребёнка отвезли в приют несмотря на то, что с вахты вернулся его отец. По словам главы района, это временная мера. Дети будут жить в социальном учреждении пока ведутся разбирательства.

«Отец с вахты вернулся. По словам главы сельсовета, он и не знал, что жена беременна четвёртым ребенком. Пока семья находится в трудной жизненной ситуации, дети пару месяцев побудут в приюте. Потом отец сможет их забрать. О том, чтобы детей изъяли навсегда, речи не идёт. У них есть дом, родные родители», – пояснил Михаил Пивень.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Мазановском районе завели уголовное дело на женщину, которую подозревают в убийстве новорождённого ребенка. 18 декабря 39-летняя жительница села Сапроново Мазановского района вызвала на дом медиков, почувствовав себя плохо. Женщину увезли в больницу, после осмотра выяснилось, что она недавно родила. Оказалось, что сельчанка, рожала самостоятельно и после родов избавилась от ребенка. Она положила его в ведро с водой. Смерть новорождённого наступила в результате утопления.

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