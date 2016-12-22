Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
22 декабря 2016, 13:58 19

Благовещенец нашёл невесту на шоу «Давай поженимся»

Благовещенец нашёл невесту на шоу «Давай поженимся»

45-летний мужчина из столицы Амурской области стал участником программы на Первом канале «Давай поженимся». Мужчина уверен, что его отношения с бывшей женой не сложились из-за того, что она родилась под знаком Овна, а сам Валерий – Козерог. И жених искал с помощью популярного шоу более подходящую спутницу жизни.

Валерий – гендиректор строительной компании, владелец интернет-магазина, судья международной категории по кикбоксингу, работал помощником депутата. «Валерий гордится своим интеллектом и родословной. Мечтает сняться в боевике. Никогда не возьмет в жены администратора ночного клуба и не свяжет свою жизнь с тихоней. Женится на высокой сексуальной красавице, с которой можно поговорить по душам», – вот такие характеристики Валерия прозвучали в программе. Также было сказано, что сейчас он проживает в столице.

Бизнесмен пришёл на программу с мягкими игрушками – курочками – и подарил их ведущим – Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой и Василисе Володиной.

Валерий признался, что хочет семью и ещё двоих детей. У него есть 23-летний сын и две дочки 7 и 9 лет. А с бывшей женой они сейчас общаются, как брат и сестра.

«Валерий из Благовещенска Амурской области. Это удивительная просто зона, где люди сильные, сексуальные, где вообще всё располагает, чтобы этой энергией обменивались все. Я считаю, что вам прежде всего нужна женщина страстная», – отметила астролог Василиса Володина.

К Валерию пришли три невесты. С благовещенским женихом пообщались Валерия, Дарья и Юлия. Все красотки дарили подарки, танцевали и рассказывали подробности о своей жизни. Последняя, кстати, даже всплакнула – так ей понравился Валерий. В итоге благовещенец и выбрал Юлию. Красавице 26 лет, есть дочь.

Просмотров всего: 5751

#шоу-бизнес

распечатать

Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    9 часов назад

    Чет я его лицо не помню совсем.

  • Victrix

    Victrix
    9 часов назад



    Это удивительная просто зона...



    Ну не такая уж и удивительная....

  • andeks2017

    andeks2017
    9 часов назад

    Повезло девке,

    кошелек с ушками

  • Монстриха

    Монстриха
    8 часов назад

    Ой, умора, чисто амурский ротан

  • Klik

    Klik
    8 часов назад

    просто зона:)

  • Shift

    Shift
    7 часов назад

    совет да любовь..

  • ledi gaga

    ledi gaga
    7 часов назад

    Это про него видюха непристойная года 3 назад была? Страстный, да..

  • Марио

    Марио
    7 часов назад

    Дама уже сразу в свадебном платье, зачем время терять)

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    7 часов назад

    ledi gaga

    Это про него видюха непристойная года 3 назад была? Страстный, да..



    ога,была)) видимо, разозлил очередную даму)

  • Mehta

    Mehta
    6 часов назад

    У хаха!!!! Валера, девки западные это тебе не амурские молчуньи терпилы, помиру пустят во вьетнамках завернутый в газету. Нуну!!!! Очень хотелось бы знать продолжение, как ему подарят барабан , что бы возглавлять отряд посланный нафик.

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Теперь можно вздохнуть спокойно. Наконец то! А то вся страна жила в сплошном напряжении.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    6 часов назад

    Троих детей родить, чтоб понять, что Козерог, это вам не Овен там какой-то)))

    В амурке нет девушек с подходящим гороскопом?

  • Caramel

    Caramel
    5 часов назад

    За Лешего замуж??? Не очень-то повезло...

  • Сиродж

    Сиродж
    5 часов назад

    Напомните, пожалуйста, что за видюха?

  • Ордос

    Ордос
    4 часа назад

    Домашнее видео - вещи всякие в пихает,туда куда не нужно)))

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    3.2

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад



    Валерий гордится своим интеллектом и родословной.



    Валера, у меня для тебя плохие новости

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Что там может нравиться? Страшный, лысый козерог. 3 детей имеет и жена плохой Овен. За его деньги только и можно замуж пойти.

    Кстати,наш губер тоже козерог,а жена у него овен. И что? Плохой союз?

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    10 минут назад

    ольга лебедева

    Кстати,наш губер тоже козерог



    Ничёсе! Он ещё и Петух! И днюха у него на Новый год)))

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации
Общество 5

Благовещенцы оценили нового солиста Nazareth
Общество 1

«Дискотеку 80-х» в Благовещенске «Авторадио» начнёт с открытой студии
Общество 5

Little Big эпатировали Благовещенск: футболку Ильича разорвали фанаты (фото, видео)