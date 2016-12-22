Благовещенец нашёл невесту на шоу «Давай поженимся»

45-летний мужчина из столицы Амурской области стал участником программы на Первом канале «Давай поженимся». Мужчина уверен, что его отношения с бывшей женой не сложились из-за того, что она родилась под знаком Овна, а сам Валерий – Козерог. И жених искал с помощью популярного шоу более подходящую спутницу жизни.

Валерий – гендиректор строительной компании, владелец интернет-магазина, судья международной категории по кикбоксингу, работал помощником депутата. «Валерий гордится своим интеллектом и родословной. Мечтает сняться в боевике. Никогда не возьмет в жены администратора ночного клуба и не свяжет свою жизнь с тихоней. Женится на высокой сексуальной красавице, с которой можно поговорить по душам», – вот такие характеристики Валерия прозвучали в программе. Также было сказано, что сейчас он проживает в столице.

Бизнесмен пришёл на программу с мягкими игрушками – курочками – и подарил их ведущим – Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой и Василисе Володиной.

Валерий признался, что хочет семью и ещё двоих детей. У него есть 23-летний сын и две дочки 7 и 9 лет. А с бывшей женой они сейчас общаются, как брат и сестра.

«Валерий из Благовещенска Амурской области. Это удивительная просто зона, где люди сильные, сексуальные, где вообще всё располагает, чтобы этой энергией обменивались все. Я считаю, что вам прежде всего нужна женщина страстная», – отметила астролог Василиса Володина.

К Валерию пришли три невесты. С благовещенским женихом пообщались Валерия, Дарья и Юлия. Все красотки дарили подарки, танцевали и рассказывали подробности о своей жизни. Последняя, кстати, даже всплакнула – так ей понравился Валерий. В итоге благовещенец и выбрал Юлию. Красавице 26 лет, есть дочь.

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#шоу-бизнес

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