Автозавод ЗИЛ выпустил последний в своей истории грузовик
На московском автозаводе ЗИЛ выпущен последний в истории предприятия грузовой автомобиль. Об этом сообщает ИА Regnum. Последним грузовым автомобилем стал ЗИЛ-43 276Т, который собрали в прессово-сварочном корпусе завода. На сегодняшний день это одно из немногих работающих подразделений завода.
Ставший историческим автомобиль оснащён дизельным двигателем экологического класса «Евро-4» и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Этот уникальный экземпляр приобрёл казанский трамвайный парк.
Руководство ЗИЛа решило не проводить никаких мероприятий в связи с выпуском своего последнего грузового автомобиля.
Автозавод ЗИЛ (Завод имени Лихачёва) основан ровно 100 лет назад – в 1916 году. Предприятие производило грузовики, автобусы, спецтехнику, автомобили представительского класса для высшего советского руководства. На заводе всё ещё производят легковые автомобили представительского класса.
Большинство зиловских цехов демонтированы и на освободившихся площадях возводится жилой комплекс «ЗИЛАрт».
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