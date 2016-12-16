Испанские учёные создали виртуальный секс-кинотеатр с вибрирующими креслами

Фото: v-kurse.ru

Испанские учёные в рамках лондонской конференции «Любовь и секс с роботами» презентовали проект секс-кинотеатра, который сразу привлёк к себе широкое внимание. По словам авторов необычной разработки, зритель сможет по-настоящему глубоко погрузиться в фильм и даже принять участие в оргии с актёрами, передаёт Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Кристина Порталес из университета Валенсии, презентовавшая проект, рассказала, что в нём можно будет чувствовать запахи и осязать предметы. Кресла для зрителей будут оборудованы вибрацией. Кроме того, в уникальном кинотеатре «для взрослых» будет 3D и объёмный звук. Как отметила Порталес, зритель с помощью всего вышеописанного смогут не только наблюдать за происходящим, но и осязать предметы, чувствовать их запахи и даже поцеловать киноактёра.

Создатели кинотеатра уверены, что их технология придётся по вкусу широким массам и будет вызывать даже большую зависимость, чем обычное порно. По их словам, в будущем в подобных кинотеатрах могут появится секс-роботы, которые добавят в кино элемент интерактивности.

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