Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: фотохудожники; психолог; судебный пристав

В пятницу, 23 декабря, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» расскажут о персональной выставке Ван Вейгана «Выгравированное время».

Герои интервью Екатерины Кузьминой – председатель Амурского фотографического общества Станислав Зверев; фотохудожник, поэт, прозаик Ван Вейган и заместитель председателя Всекитайской ассоциации фотографов Со Дзю Лин.

Вести утренний эфир будут Нино Кохреидзе и Олег Никитин.

В первой части полуденного эфира – программа «Кабинет психолога». Гостья – практикующий психолог, арт-терапевт Вера Бекреева расскажет о новогодней «психотерапии».

Гость второй части эфира – главный судебный пристав Амурской области Алексей Гришин. Тема встречи: «В новый год без долгов».

Ведущие дневного и вечернего эфиров – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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