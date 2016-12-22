Питерские приставы выманили должника, заказав у него букет роз

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Судебные приставы Санкт-Петербурга продемонстрировали пример изобретательности при розыске злостного неплательщика. Чтобы должник заплатил по счетам, они применили довольно хитроумный метод, сообщает ИА «Дейта».

Мужчина должен был банку 225 тысяч рублей. Чуть более половины (125 тысяч) он оплатил, а затем перестал идти на контакт и с банком, и с приставами. Дверь должник не открывал, на звонки не отвечал – что называется, ушёл на дно. Тогда работники ведомства пошли на хитрость – зная, что неплательщик работает в службе доставки, они заказали у него букет роз и, когда должник приехал, прямо с цветами арестовали его транспортное средство.

Самое забавное в этой истории то, что курьера, так долго и тщательно скрывавшегося от представителей закона, не смутил адрес получателя букета. Он привез розы, а когда занёс их приставам, те сразу же составили протокол об аресте автомобиля. Теперь, если мужчина не погасит оставшийся долг его авто уйдёт кредитору.

Это не первый случай, когда приставам приходится придумывать оригинальные способы поимки должников. Так, весной омские представители ведомства объявили, что все, кто явится к ним 1 апреля, получат освобождение от уплаты долгов сроком на один год. На приманку клюнули несколько сотен (!) человек – они выстроились в длинную очередь в одном из городских торговых центров. Во время той акции приставы выявили нескольких очень злостных должников и заставили их рассчитаться.

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