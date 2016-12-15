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Уборка снега возле отделений «Почты России» и Пенсионного фонда вызвала нарекания мэра

Уборка снега возле отделений «Почты России» и Пенсионного фонда вызвала нарекания мэра

Мэр Благовещенска Валентина Калита провела очередную межведомственную проверку по уборке городских улиц от снега. В маршрут были включены Новотроицкое шоссе, улицы Калинина, Институтская, Василенко, Воронкова, Кольцевая, Театральная, Горького, Первомайская, Ленина. Нарекания вызвали снежные отвалы в районе отделения Пенсионного фонда.

В число участников объезда вошли представители ГИБДД, управления ЖКХ, ГСТК, контрольного отдела администрации, управления по развитию потребительского рынка и услуг.

Центральные улицы города по итогам выезда остались без замечаний. Нарекания мэра вызвали снежные отвалы вдоль проезжей части в районе отделения Пенсионного фонда. Как пояснил директор подразделения по ремонту и содержанию дорог Денис Чайка, они остались после ночной уборки улиц, когда снежные наносы счищались грейдерами, и будут вывезены в рамках второго этапа очистки дорог.

«По таким улицам, где ширина проезжей части позволяет без помех для автотранспорта производить вывоз снега в дневное время, мы проводим уборку отвалов с обочин во второй этап, после того, как снег ночью счищается к обочинам, – прокомментировал Денис Сергеевич. – Сил и средств предприятия не хватает, чтобы одномоментно очистить все улицы, поэтому мы чистим улицы поэтапно, в два-три цикла. И вывоз вала с широких улиц производится во второй этап».

Как отметил директор дорожного подразделения МКП «ГСТК», личный автотранспорт, припаркованный не по правилам, особенно на таких узких улицах, как Пионерская, Шимановского, очень мешает при уборке улично-дорожной сети, такие улицы очищают в ночное время. Так, сегодня в ночь в плане предприятия уборка с вывозом снега по Пионерской от Ленина до Октябрьской, а по Мухина, Шимановского, Октябрьской и другим будут работать грейдеры.

В рамках предыдущего объезда были замечания по парковочной зоне в районе областной больницы. На этот раз проверка показала, что все недочеты устранены не только по Василенко, но и по улице Театральной, где по поручению мэра дополнительно были вычищены автобусные остановки.

Как поделились дорожные рабочие, которых во время выезда проверяющие встретили на Ленина – Первомайской, не всегда с осадками им удается справиться быстро, так как периодически приходится очищать парковки возле объектов потребительского рынка и учреждений, которые самостоятельно не очищают свою прилегающую территорию, что отметила и мэр города. Особое замечание Валентина Сергеевна сделала отделению «Почты России» на Лазо – Амурской. Организации направят предписание, исполнение которого проверят 28 декабря, сообщает мэрия города.

Просмотров всего: 2381

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    12 часов назад

    как будто мэр живёт не в этом городе-снег прошёл когда а когда проверка?

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    12 часов назад

    А чё это за тётка рядом с Мэром стоит?

  • Цунай

    Цунай
    11 часов назад

    Какая умница! Сплошная забота о городе.

  • Kats

    Kats
    11 часов назад

    Центральные улицы не вызвали нареканий? Она слепая что ли? Ленина только сейчас убирать начали.А на Фрунзе еще только грейдер пошел. Там со снегопада конь не валялся. Дорога как зеркало и три школы на ней.....

  • valdemarushka

    valdemarushka
    11 часов назад

    Баба Валя нэгодуэ))

  • Мог бы родиться и в Африке

    Мог бы родиться и в Африке
    11 часов назад

    Иногда Валентина Сергеевна просыпалась, откидывая одеяло внутренних переживаний и вспоминала что она мэр. Будучи по натуре начальником добрым, но бесполезным, более всего Валентина Сергеевна боялась навредить кому-либо.

    Тогда она шла в народ, ну не то чтобы совсем в народ. Она шла на улицы, по которым это народ имел дурную привычку ходить и ездить.

    Валентина Сергеевна не любила эту неприятную процедуру хождения. Казалось, улицы Благовещенска и являют все несовершенство мира, разрушая привычный, такой славный миропорядок сложившейся в доброй голове Валентины Сергеевны.

  • EXIT$

    EXIT$
    11 часов назад

    Судя по фейсу на фото...Ооочень не довольна..

  • ГалГош

    ГалГош
    11 часов назад

    Возле ТЦ АСЯ каток, такое большое предприятие, а очистить даже тротуар не в состоянии, ни говоря уже о дороге рядом . На базах по Пионерской, деньги за въезд берут, а снег никто никогда не чистил, тоже сплошной каток. Кто за этим следить должен?

  • батарейка

    батарейка
    11 часов назад

    Вот точно добрый и бесполезный мэр ➕➕➕➕➕

  • OT

    OT
    10 часов назад

    В мэрии какие-то "отписочники" халтурят, а не работают.

    Мне вложили в почтовый ящик предупреждение о том, чтоб очистил территорию от стройматериалов и прочих завалов территори, чего никогда не было у меня. Видимо чужой стройматериал посчитали моим. Главное предупреждение всучить, а там и штрафные санкции. Тьфу!

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    10 часов назад

    Никогда такого не было и вот опять..

    На фото два существа (предположительно Адам и Ева), .чешут репу...

  • Это да 64

    Это да 64
    10 часов назад

    Очистили дороги грейдером давно , и всё в отвал влоль дороги и тротуаров.Сегодня отнёс письмо в ГСТК Банину, копия лежит на МЭРА(звонить Чайке не стал , звонил в том году в ответ чутли не маты и МЭР сказал мне почерту) ул Текстильная тратуаров не видно всё в снежном отвале и так каждый год.Нет в городе ХОЗЯИНА.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    9 часов назад

    Это да 64

    Очистили дороги грейдером давно , и всё в отвал влоль дороги и тротуаров.Сегодня отнёс письмо в ГСТК Банину, копия лежит на МЭРА(звонить Чайке не стал , звонил в том году в ответ чутли не маты и МЭР сказал мне почерту) ул Текстильная тратуаров не видно всё в снежном отвале и так каждый год.Нет в городе ХОЗЯИНА.



    Ну а я фея крёстная. Нам нужны ПРУФЫ!

  • mikey007

    mikey007
    8 часов назад

    Мой Господин

    Это да 64

    Очистили дороги грейдером давно , и всё в отвал влоль дороги и тротуаров.Сегодня отнёс письмо в ГСТК Банину, копия лежит на МЭРА(звонить Чайке не стал , звонил в том году в ответ чутли не маты и МЭР сказал мне почерту) ул Текстильная тратуаров не видно всё в снежном отвале и так каждый год.Нет в городе ХОЗЯИНА.



    Ну а я фея крёстная. Нам нужны ПРУФЫ!



    Ты троль губерский прокатись и посмотри

    "Нам нужны".

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    8 часов назад

    Такое чувство, что вся администрация Благовещенска живет где-то в параллельном мире, где все хорошо и прекрасно...

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    7 часов назад

    Далеки они от народа

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    5 часов назад

    Что может знать о технологии и нормативах содержания автомобильных дорог учителка(по образованию)?

    Вот примерно "такие" "специалисты" и находятся сегодня у власти в г.Благовещенске и Амурской области.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    5 часов назад

    а причем тут ее образование? я думаю что в технологиях и нормативах может любой разобаться, а вот то что вы указали, что у нее специальность не та.. говорит уже о вашей глупости.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Очередной показушный акт. Интересно, в ливнёвку тоже будет заглядывать?.. Или это по совету молодых да ранних ей рейтинги рекомендуют нарабатывать? ЧТО за организация работы, если на КАЖДОМ этапе необходимо пристусвие руководителя, вместо ведения своей непосредственной работы? ЗАМЫ ей зачем? ЧТО делают эти люди и почему до сих пор не уволены?

  • СаняЧ

    СаняЧ
    4 часа назад

    удален

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    удален

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Мог бы родиться и в Африке

    Иногда Валентина Сергеевна просыпалась, откидывая одеяло внутренних переживаний и вспоминала что она мэр. Будучи по натуре начальником добрым, но бесполезным, более всего Валентина Сергеевна боялась навредить кому-либо.

    Тогда она шла в народ, ну не то чтобы совсем в народ. Она шла на улицы, по которым это народ имел дурную привычку ходить и ездить.

    Валентина Сергеевна не любила эту неприятную процедуру хождения. Казалось, улицы Благовещенска и являют все несовершенство мира, разрушая привычный, такой славный миропорядок сложившейся в доброй голове Валентины Сергеевны.



    Лучше и не скажешь.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    3 часа назад

    Я это к тому, что если это делал твой приспешник- то это в порядке вещей, и даже круто. А если нет- то распетушиться тут на всю область.

    Тупо, Сергей. За слова в ответе нужно быть, а не пустозвонить в товём излюбленном стиле

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    За много недель новость про мэра, это радует- он(а) есть! Ещё бы отчёт о проделаной работе. И на местных каналах появлятся в прямой студии, чтобы (хоть символично) на вопросы ответить. Вот за чем ей этот головняк нужен был (мэрство)? Неужели сама себе вопрос не задаёт.....?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    59 минут назад

    Я так и не понял, зачем В.С Калите замы?.. На сколько человек увеличилась неэффективная администрация за последние 10 лет?..

  • vertex

    vertex
    28 минут назад

    Сергей Труш

    Я так и не понял, зачем В.С Калите замы?.. На сколько человек увеличилась неэффективная администрация за последние 10 лет?..



    Это же сироты ...

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