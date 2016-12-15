Уборка снега возле отделений «Почты России» и Пенсионного фонда вызвала нарекания мэра

Мэр Благовещенска Валентина Калита провела очередную межведомственную проверку по уборке городских улиц от снега. В маршрут были включены Новотроицкое шоссе, улицы Калинина, Институтская, Василенко, Воронкова, Кольцевая, Театральная, Горького, Первомайская, Ленина. Нарекания вызвали снежные отвалы в районе отделения Пенсионного фонда.

В число участников объезда вошли представители ГИБДД, управления ЖКХ, ГСТК, контрольного отдела администрации, управления по развитию потребительского рынка и услуг.

Центральные улицы города по итогам выезда остались без замечаний. Нарекания мэра вызвали снежные отвалы вдоль проезжей части в районе отделения Пенсионного фонда. Как пояснил директор подразделения по ремонту и содержанию дорог Денис Чайка, они остались после ночной уборки улиц, когда снежные наносы счищались грейдерами, и будут вывезены в рамках второго этапа очистки дорог.

«По таким улицам, где ширина проезжей части позволяет без помех для автотранспорта производить вывоз снега в дневное время, мы проводим уборку отвалов с обочин во второй этап, после того, как снег ночью счищается к обочинам, – прокомментировал Денис Сергеевич. – Сил и средств предприятия не хватает, чтобы одномоментно очистить все улицы, поэтому мы чистим улицы поэтапно, в два-три цикла. И вывоз вала с широких улиц производится во второй этап».

Как отметил директор дорожного подразделения МКП «ГСТК», личный автотранспорт, припаркованный не по правилам, особенно на таких узких улицах, как Пионерская, Шимановского, очень мешает при уборке улично-дорожной сети, такие улицы очищают в ночное время. Так, сегодня в ночь в плане предприятия уборка с вывозом снега по Пионерской от Ленина до Октябрьской, а по Мухина, Шимановского, Октябрьской и другим будут работать грейдеры.

В рамках предыдущего объезда были замечания по парковочной зоне в районе областной больницы. На этот раз проверка показала, что все недочеты устранены не только по Василенко, но и по улице Театральной, где по поручению мэра дополнительно были вычищены автобусные остановки.

Как поделились дорожные рабочие, которых во время выезда проверяющие встретили на Ленина – Первомайской, не всегда с осадками им удается справиться быстро, так как периодически приходится очищать парковки возле объектов потребительского рынка и учреждений, которые самостоятельно не очищают свою прилегающую территорию, что отметила и мэр города. Особое замечание Валентина Сергеевна сделала отделению «Почты России» на Лазо – Амурской. Организации направят предписание, исполнение которого проверят 28 декабря, сообщает мэрия города.

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