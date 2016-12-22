Строители Восточного жалуются, Дальспецстрой обещает выплатить зарплаты до Нового года

Фото: realty.interfax.ru

Обновлено: вчера14:30



Некоторые строители космодрома Восточный в Амурской области продолжают жаловаться на перебои с зарплатами. Сами работники рассказали Амур.инфо, что последняя из задержек составила три месяца. В пресс-службе Дальспецстроя сообщили, что все долги по заработной плате компания выплатит до наступления нового года.

В редакцию Амур.инфо обратился житель Свободного, плотник-бетонщик СУ-714 Юрий Лунёв. Он трудится на объектах с 2015 года. В прошлом году, по его словам, нареканий не было, в этом же проблемы есть.

«То есть некоторые из нас за сентябрь ещё денег не получали. Но нам обещали, что уже дадут на этой неделе. Два раза по 3 000 рублей авансы нам давали. Но это, сами понимаете, за три месяца 6 000, это ничего. Моя зарплата должна быть 45-50 тысяч в месяц. Притом что мы работаем с 8:00 до 19:00, в том числе в выходные и в праздники, это же вахта. Я работаю здесь с 2015 года. В том году нормально платили, вовремя. Задержки начались с начала 2016 года. За январь мы только в марте добились зарплату. А вот за все ли месяца и в полном ли объёме нам заплатили, не знаю. У нас непонятная система расчёта. Расчётки запутанные, как я думаю, чтобы людей сбить с толку. Все цифры сразу в одну расчётку вносят. Одну получаешь, там может быть сумма уже за два месяца, за три месяца. Мне вот, допустим, эта расчётка не понятна – что конкретно и за что я заработал», – задаётся вопросом Юрий Лунёв.

Как пояснил строитель, в марте 2016 года работникам подразделения дали зарплату за январь после того, как люди написали коллективную жалобу в прокуратуру и трудовую инспекцию, а потом инициировали забастовку.

«Мы уведомили за несколько дней начальство о том, что будем бастовать с определенного числа. В назначенный день мы вышли на рабочие места, но при этом не работали. В этот же день в обед начали деньги приходить на карточки. И мы вернулись к работе», – пояснил Юрий Лунёв.

Но затем, как рассказал Юрий, снова начали задерживать выплаты. За год коллектив Су-714 уменьшился с 40 до 18 человек. Причем уволились в основном не дальневосточники.

«Увольняться я лично не хочу. Я вообще не люблю бегать с одного рабочего места на другое. Надеемся на лучшее. Нам говорили, что нас под министерство обороны будут отдавать с нового, 2017 года. Я надеюсь на лучшее. Если нас отдадут под министерство обороны, мы надеемся на Сергея Шойгу. Потому что мы знаем, что он и в армии порядок навёл, и в других министерствах, где он был начальником, навёл порядок», – оптимистично заметил Юрий Лунёв.

По информации Дальспецстроя, с начала 2016 года все работники космодрома получали полагающуюся заработную плату с задержками. Заработная плата выплачивалась частично. Сотрудники получали 50 %, 60 %, 70 % от заработной платы.

В пресс-службе Дальспецстроя Амур.инфо 22 декабря пояснили, что выплаты зарплат и задолженностей по зарплатам строителям космодрома Восточный уже ведутся. До наступления нового года все полагающиеся денежные средства будут перечислены на банковские карты сотрудников.

«Вопрос находится на особом контроле не только руководства Дальспецстроя, но и трудовых инспекций и органов прокуратуры. В настоящий момент в полном объёме изысканы необходимые денежные средства, ведётся согласовательная работа с федеральным казначейством, так как выплата зарплаты осуществляется именно таким механизмом – через лицевые счета в казначействе», – заверили в пресс-службе строительной компании.

В Дальспецстрое ведётся претензионно-исковая работа. На сегодняшний момент суд уже удовлетворил иски Дальспецстроя к недобросовестным контрагентам почти на 8 миллиардов рублей. В настоящее время предприятие придерживается плана финансового оздоровления на период до конца 2018 года. Благодаря предпринятым мерам убыток предприятия за 2015 год снижен в 2,5 раза, обеспечена прибыльность Дальспецстроя в 2016 году, три квартала закрыты с прибылью. По итогам 2016 года также ожидается прибыль.

Дальспецстрой находится в режиме жёсткого финансового контроля. Все расчёты происходят путём перевода денежных средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа. Руководство предприятия сообщает, что на предприятии временные финансовые трудности, которые обусловлены в том числе неритмичным финансированием работ по некоторым объектам строительства. В Приамурье, по данным Росстата, в ноябре задолженность перед строителями космодрома составляла около 147 миллионов рублей.

Когда материал уже был опубликован на сайте Амур.инфо, в редакцию позвонил строитель Юрий Лунёв и сообщил, что ему на карту поступила заработная плата за сентябрь.

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