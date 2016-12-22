Предпринимателям поможет экспертный совет при бизнес-омбудсмене

Бизнес-омбудсменом Амурской области Оксаной Степановой утверждён новый состав Общественного экспертного совета, куда вошли грамотные юристы и адвокаты, представители предпринимательского сообщества. Предполагается, что совет будет решать проблемы и рассматривать спорные вопросы, учитывая все стороны конфликта и интересы всех участников, инициировать законы и представлять позицию бизнес-сообщества на различных уровнях.

«Очень важно сегодня в срочном порядке решать проблемы предпринимательства. Если мы не будем ставить вопросы перед думой, перед заксобранием и правительством, не будем бороться за интересы бизнес-сообщества, то многие предприниматели в наступающем году просто уйдут в тень. Нужно искать компромиссные решения, и экспертный совет нам в этом поможет», – комментирует уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области Оксана Степанова.

В состав обновлённого совета вошла адвокат Ирина Красюк, работающая в рамках института уполномоченных по защите прав предпринимателей на условиях pro bono publico (профессиональная помощь на безвозмездной основе). На всероссийской конференции экспертов pro bono Ирина Анатольевна Красюк получила от федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова благодарственную грамоту «За содействие институту уполномоченных по защите прав предпринимателей».

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