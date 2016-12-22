Детский хор из Благовещенска выступит в Кремлёвском дворце

Фото: region03.ru

Делегация Центральной детской школы искусств вылетела в Москву для участия в концерте Детского хора России. Торжественное выступление состоится 27 декабря в Кремлёвском дворце. В составе амурской делегации – десять исполнительниц и художественный руководитель коллектива Татьяна Бедёрина.

«Детский хор России» – уникальный коллектив, который объединяет более тысячи талантливых юных исполнителей со всех регионов страны. Приамурье в хоре представляют воспитанники благовещенской ЦДШИ. Часовой концерт из 17 произведений ребята будут репетировать с ведущими хормейстерами страны в течение 5 дней, сообщает управление культуры Благовещенска.

В программе концерта «Зимняя сказка» прозвучат известные песни отечественных композиторов. Юным талантам будет аккомпанировать оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

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#культура

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