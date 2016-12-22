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22 декабря 2016, 11:03 5

Детский хор из Благовещенска выступит в Кремлёвском дворце

Детский хор из Благовещенска выступит в Кремлёвском дворце
Фото: region03.ru

Делегация Центральной детской школы искусств вылетела в Москву для участия в концерте Детского хора России. Торжественное выступление состоится 27 декабря в Кремлёвском дворце. В составе амурской делегации – десять исполнительниц и художественный руководитель коллектива Татьяна Бедёрина.

«Детский хор России» – уникальный коллектив, который объединяет более тысячи талантливых юных исполнителей со всех регионов страны. Приамурье в хоре представляют воспитанники благовещенской ЦДШИ. Часовой концерт из 17 произведений ребята будут репетировать с ведущими хормейстерами страны в течение 5 дней, сообщает управление культуры Благовещенска.

В программе концерта «Зимняя сказка» прозвучат известные песни отечественных композиторов. Юным талантам будет аккомпанировать оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Просмотров всего: 612

#культура

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • 221717

    221717
    11 часов назад

    Круто!!!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    10 часов назад

    Молодцы! Успехов вам!

  • Myxira

    Myxira
    9 часов назад

    Какая молодец Татьяна Леонтьевна! Вывести хор в лидеры, заставить своих воспитанников стремиться к победе, задать должный уровень, удерживать его - сродни подвигу и под силу неординарной и сильной личности, несомненно талантливой. Высокие слова, но вполне оправданы. Удачи и новых побед хору и его руководителю!

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    6 часов назад

    Молодцы!!!!

    Ещё бы по ТВ показали тот концерт

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Ну вот. Вода камень точит. Молодцы. Кстати, вспомнилась недавняя тема про хор взрослых. Про то, что им зарплату маленькую платят.

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