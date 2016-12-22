В автоаварии под Благовещенском пострадали четыре человека (видео)

Фото: ГИБДД по Амурской области

Амурское управление Госавтоинспекции обнародовало подробности ДТП, случившегося в среду, 21 декабря, на 11-м километре автодороги Благовещенск – Бибиково. Как сообщало ИА «Амур.инфо», там столкнулись три автомобиля. Изначально сообщалось о двоих пострадавших. Позже было установлено, что ранены четыре человека. Один из пострадавших получил тяжёлую травму – лишился ноги.

ДТП случилось в 09:08. Nissan X-Trail буксировал Ford Galaxy. Машины остановились – мужчины собирались подтянуть буксировочный трос. В этот момент в «форд» сзади врезался Toyota Chaser, которым управляла 29-летняя женщина.

От удара «форд» отбросило на «ниссан». Между автомобилями оказался зажат мужчина. Он получил тяжёлую травму. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. В больницу также попали две женщины – водитель и пассажир «тойоты», а а также мужчина, пассажир «форда».

В 11:39 в Благовещенске в районе дома № 2 по улице Политехнической столкнулись Toyota Crown и Toyota Cresta. По предварительной информации, водитель «крауна» при проезде перекрёстка не пропустил «кресту». В результате ДТП был ранен 69-летний водитель «кресты».

В 14:20 на просёлочной дороге в районе Бочкаревки (Серышевский район) водитель Toyota Hilux Surf сбил пешехода. 18-летний пострадавший госпитализирован.

Ещё один пешеход был ранен в посёлке Новобурейский. Водитель Toyota Rav4 при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину. Пешеход получила травмы.

На 130-м километре автодороги между Тындой и посёлком Ларба столкнулись грузовик Astra HD8 и УАЗ. Были ранены два человека – водитель и женщина-пассажир «уазика». С места происшествия их увезли в больницу.

В 16:30 в Благовещенске на улице Магистральной человек попал под машину. Водитель микрогрузовика автомобилем Isuzu Elf при движении задним ходом не заметил пешехода. В результате пеший участник дорожного движения получил травмы.

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#ДТП

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