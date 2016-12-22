Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
22 декабря 2016, 10:51 2

В автоаварии под Благовещенском пострадали четыре человека (видео)

В автоаварии под Благовещенском пострадали четыре человека (видео)
Фото: ГИБДД по Амурской области

Амурское управление Госавтоинспекции обнародовало подробности ДТП, случившегося в среду, 21 декабря, на 11-м километре автодороги Благовещенск – Бибиково. Как сообщало ИА «Амур.инфо», там столкнулись три автомобиля. Изначально сообщалось о двоих пострадавших. Позже было установлено, что ранены четыре человека. Один из пострадавших получил тяжёлую травму – лишился ноги.

ДТП случилось в 09:08. Nissan X-Trail буксировал Ford Galaxy. Машины остановились – мужчины собирались подтянуть буксировочный трос. В этот момент в «форд» сзади врезался Toyota Chaser, которым управляла 29-летняя женщина.

От удара «форд» отбросило на «ниссан». Между автомобилями оказался зажат мужчина. Он получил тяжёлую травму. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. В больницу также попали две женщины – водитель и пассажир «тойоты», а а также мужчина, пассажир «форда».

В 11:39 в Благовещенске в районе дома № 2 по улице Политехнической столкнулись Toyota Crown и Toyota Cresta. По предварительной информации, водитель «крауна» при проезде перекрёстка не пропустил «кресту». В результате ДТП был ранен 69-летний водитель «кресты».

В 14:20 на просёлочной дороге в районе Бочкаревки (Серышевский район) водитель Toyota Hilux Surf сбил пешехода. 18-летний пострадавший госпитализирован.

Ещё один пешеход был ранен в посёлке Новобурейский. Водитель Toyota Rav4 при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину. Пешеход получила травмы.

На 130-м километре автодороги между Тындой и посёлком Ларба столкнулись грузовик Astra HD8 и УАЗ. Были ранены два человека – водитель и женщина-пассажир «уазика». С места происшествия их увезли в больницу.

В 16:30 в Благовещенске на улице Магистральной человек попал под машину. Водитель микрогрузовика автомобилем Isuzu Elf при движении задним ходом не заметил пешехода. В результате пеший участник дорожного движения получил травмы.

Просмотров всего: 3551

#ДТП

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Немо

    Немо
    2 часа назад

    "Водитель микрогрузовика автомобилем Isuzu Elf при движении задним ходом не заметил пешехода." Это как?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Немо

    "Водитель микрогрузовика автомобилем Isuzu Elf при движении задним ходом не заметил пешехода." Это как?



    Это езда по-министерски...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

На дорогах Таиланда продолжают гибнуть россияне
Происшествия 1

Toyota Cresta в Благовещенске отлетела в дерево после ДТП
Происшествия 22

На аэропортовской трассе столкнулись три машины, есть пострадавшие
Происшествия 44

Именно так: автохам в Благовещенске припарковался на пешеходной зоне