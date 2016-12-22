Nokia пытается засудить Apple за нарушение патентного законодательства

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подал иски в отношении американской компании Apple сразу в несколько судов Германии и США. Как отмечается в заявлении финской компании, «яблочники» позволили себе грубое нарушение патентного законодательства. Об этом пишет РИА Новости.

Иски в отношении Apple поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас. Представители Nokia утверждают, что американские производители отказались соответствующим образом лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений финской компании «из портфеля 2011 года». Эти технологии касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.

«После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав», – заявил руководитель патентного дела Nokia Илкки Рахнасто, не исключив того, что, возможно, также придётся предпринять юридические действия в отношении нарушении своих прав и в других юрисдикциях.

Nokia – финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Её убыток по итогам девяти месяцев 2016 года составил 1,41 миллиарда евро.

Как стало известно в понедельник, 19 декабря, компания Nokia наметила на начало 2017 года выпуск собственного флагманского смартфона. Модель под кодовым именем Nokia P получит экран с QuadHD-разрешением, процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и основную 23-мегапиксельную камеру с оптикой ZEISS. По словам производителей, смартфон имеет все шансы на равную конкуренцию с Samsung Galaxy S8, LG G6 и Xiaomi Mi6.

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