«МегаФон» приглашает на новогодний семейный праздник жителей и гостей Благовещенска

«МегаФон» организует для жителей и гостей города новогоднее мероприятие, где можно бесплатно изготовить оригинальные новогодние игрушки, попробовать себя в роли актера и танцора, принять участие в мобильной фотосессии и увлекательной конкурсной программе.

В предновогоднюю субботу, 24 декабря, с 14:00 до 17:00 часов в популярном ТРЦ «Острова» города Благовещенска пройдёт мероприятие для всей семьи «По-настоящему рядом». Оператор связи приготовил интерактивные развлечения, которые будут интересны и детям, и взрослым. Все гости праздника смогут самостоятельно изготовить новогодние игрушки и открытки, попробовать себя в роли актера и танцора, прокатиться на гироскутерах, увидеть новинки оборудования и много других сюрпризов от компании «МегаФон».

Любой желающий может получить распечатанное в Instaпринтере фото, для это достаточно выложить в популярную соцсеть своё фото с хэштегом #megafon_blg.

«В уходящем году наша компания провела значительную работу по модернизации сети и улучшению качества связи в Амурской области. В два раза была увеличена зона покрытия сети 4 G, которая позволяет пользоваться Интернетом на высоких скоростях. «МегаФон» первым из операторов связи запустил новую технологию – сеть LTE-Advanced в городе Благовещенске и ЗАТО Углегорске. Сегодня наши абоненты могут делиться праздничными впечатлениями и новогодними эмоциями на ещё более высоких скоростях, – говорит Владимир Седов, директор Амурского отделения компании «МегаФон». – Мы надеемся, что клиенты по достоинству оценят надёжность голосовой связи и стабильно высокие скорости Интернета. А в новогоднюю ночь благодаря нашей сети смогут быть по-настоящему рядом с близкими, даже если они далеко».

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