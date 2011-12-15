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О судьбе горнолыжной базы в Натальине ОЦРС пообещал рассказать в новом году

О судьбе горнолыжной базы в Натальине ОЦРС пообещал рассказать в новом году

Многомиллионный проект – горнолыжная база в селе Натальино – приходит в упадок. Амурские депутаты на днях большинством голосов посчитали, что этот вопрос на заседании обсуждать не нужно. Журналисты «Альфа-канала» так не считают, поэтому озадачились вопросом несостоявшегося пуска спусков ещё раз и съездили на место.

Горнолыжную базу в Натальине начали строить в 2011 году, в 2012 должны были ввести в эксплуатацию. Но чуда не произошло. Базу не запустили, не пустили и журналистов на её территорию. У шлагбаума съёмочную группу встретил охранник. Это, пожалуй, единственный человек, который бывает на горнолыжной базе. Работник сторожит недострой, который забросили несколько лет назад. Сотрудника предупредили – журналистов не пускать.

«Заходить нельзя, там видеонаблюдение, а то посмотрят и меня уволят», – сообщил мужчина. На вопрос – «А кто начальство ваше?», ответил: «Нохрин Александр Михайлович, Лапин Михаил Михайлович». На вопрос – «Запретили нас пускать?», ответил – «Да».

На горнолыжку журналисты собрались, чтобы ещё раз убедиться – строительство не ведётся. В него вложили миллионы, только «Транснефть» – 28, а всего потратили почти 37 миллионов.

Судьбой этих денег и базы заинтересовалась депутат Законодательного собрания Амурской области Ольга Петайчук. Из результатов проверки контрольно-счётной палаты она узнала, что строить горнолыжку начали без разрешения и проектно-сметной документации. Возможно, поэтому и склон выбрали неподходящий, сетует депутат. Уже не один специалист подтвердил – склон пологий, находится на южной стороне, есть овраги, бьют ключи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутат отправилась на место и констатировала – опоры покосились, склон осыпается, а к сборке домиков так и не приступили. По словам Ольги Петайчук, надежда на завершение строительства исчезла сразу после посещения места.

«Горнолыжку тут смысла нет вообще поднимать. Лыжная база в принципе может быть достроена. Там природа неплохая, можно. Но там столько денег вложили, столбы надо перекапывать, обратно их вкапывать. У меня очень большие сомнения, что он будет достроен, этот недострой. Замороженное строительство, которых у нас достаточно много. Даже если бы одумались. Но, боюсь, этого не будет и может быть и не надо», – комментирует председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Законодательного собрания Амурской области Ольга Петайчук.

Чтобы закончить строительство, нужно ещё 250 миллионов рублей, сообщила депутат, то есть в 6,5 раза больше, чем уже вложили. Хотя в 2014 году при губернаторе Олеге Кожемяко запустили подъёмник, в том же году спуск был готов на 70 %. В 2015 году некоторое время он работал в тестовом режиме. Но ни в прошлом, ни в этом сезоне база не заработала, её судьба на данный момент неизвестна.

Кстати, в декабре 2015 года в компании «Транснефть» удивились, узнав, что база, на которую они выделили средства в рамках благотворительных целей, так и не функционирует.

Поинтересоваться судьбой горнолыжной базы не захотело и большинство депутатов на последней в 2016 году сессии областного заксобрания. В областном центре развития спорта прокомментировать ситуацию «Альфа-каналу» пообещали только в следующем году, сославшись на большую занятость.

Амурские либерал-демократы надеются на помощь правоохранительных органов – туда они собираются обратиться с заявлением, чтобы узнать, куда и кем были закопаны миллионы.

Просмотров всего: 1411

#заксобрание #областная власть #отдых #спорт

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    5 часов назад



    Амурские депутаты на днях большинством голосов посчитали, что этот вопрос на заседании обсуждать не нужно.

    Журналисты «Альфа-канала» так не считают



    А вот это правильно!



    P.S.

    Не узнаю АИ... :)

  • Валентина Кузьмина

    Валентина Кузьмина
    5 часов назад

    Лютцов



    Амурские депутаты на днях большинством голосов посчитали, что этот вопрос на заседании обсуждать не нужно.

    Журналисты «Альфа-канала» так не считают


    А вот это правильно!

    P.S.

    Не узнаю АИ... :)



    Ой да лаааадно :)

  • ИТЛ

    ИТЛ
    5 часов назад

    Не надо идти через охрану , заезжайте со стороны Свободного. Там не никаких ограждений что там есть объект. Только надо 4 вд.

  • лань

    лань
    5 часов назад

    Лютцов



    Амурские депутаты на днях большинством голосов посчитали, что этот вопрос на заседании обсуждать не нужно.

    Журналисты «Альфа-канала» так не считают


    А вот это правильно!

    P.S.

    Не узнаю АИ... :)



    ну амурским депутатам конечно этот вопрос не интересно обсуждать,я согласна,а гражданам Амурской области очень даже интересно,на что так не по-хозяйски истратили бюджетные деньги,если им не интересно,пусть займутся правоохранительные органы.

  • OVOD

    OVOD
    5 часов назад

    http://www.rbc.ru/business/22/12/2016/585b55aa9a79470a74609284?from=newsfeed

    Коммерсантъ» узнал о планах «Гидростроя» приобрести «Преображенскую базу тралового флота», принадлежащую, по сведениям газеты, семье губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Сумма сделки может составить $430 млн

    Подробнее на РБК:

    http://www.rbc.ru/business/22/12/2016/585b55aa9a79470a74609284?from=newsfeed

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    И эти люди еще Мигулю вором называют

  • Внучка деда

    Внучка деда
    4 часа назад

    И на этой сессии Абрамова не было. На лечение отправился от запоя? Или стыдно приходить стало? А может и то и другое? Есть еще вариант, что нашел местечко работы в хабаровском ДК, гардиробщицей, ну или в шестой созыв вернулся.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Внучка деда

    И на этой сессии Абрамова не было. На лечение отправился от запоя? Или стыдно приходить стало? А может и то и другое? Есть еще вариант, что нашел местечко работы в хабаровском ДК, гардиробщицей, ну или в шестой созыв вернулся.



    А где в статье про Абрамова?

    Он ничего не украл в отличие от некоторых.

    И про это за десять дней до сессии верещал тут с десатка ников. Уже задолбал.

    Че струхнули в зеленом доме сильно?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Ну что ж.. нам тоже будет что рассказать в новом году.

  • Мойша

    Мойша
    4 часа назад

    Надо копнуть поглубже. Пройдохи попиарились и смылись. понторезы корявые. Хотя впрочем так с вами лохами и надо. Позволили Мигулю слить, вот и пожинаете сегодня до безобразия неуютный, заваленный снегом город горе чиновников.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    4 часа назад

    Слишком много Петайчук стало. Оленька всё ближе к Абрамовскому креслу двигается. Лидер из нее никакой, всё время молчит, инициатив (лично от неё) никаких. Сдуются окончательно либерал-демократы с ней. Когда в комитете начнёте работать, Ольга? Или ЛИЧНЫХ дел много? ну вы меня поняли

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Интересно, а вот все этим "глубокоположительные" депутаты и общественники от Едра, сидящие в Заксе, они вообще понимают, что такое совесть? Почему они так легко предают медицину, и с такой же лёгкостью вваливают бабло в бесполезный объект?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    4 часа назад

    С недавних пор считаю что в этой стране можно все - это клондайк для добычи денег

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад



    Из результатов проверки контрольно-счётной палаты она узнала, что строить горнолыжку начали без разрешения и проектно-сметной документации.



    А это при нонешней облвласти НОРМА. Так все строится.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Владимир 5

    С недавних пор считаю что в этой стране можно все - это клондайк для добычи денег



    Только сначала в ЕР вступить надо.

    А то прикроют ...клондайк быстро.

    ....

    Это только для своих спецпредложение.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    4 часа назад

    Вот совпадение, что mikey007 что Труш в одно время зашли на сайт. Невероятно но факт. Давайте расклад, как долго Серега будет лечиться и когда будет официальное объявление о его отстранении от дел?

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    СаняЧ

    Вот совпадение, что mikey007 что Труш в одно время зашли на сайт. Невероятно но факт. Давайте расклад, как долго Серега будет лечиться и когда будет официальное объявление о его отстранении от дел?



    Он че то спрашивает еще

    это ж ты нас обо всех сплетнях, что собрал информируешь, странно как-то.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад



    В областном центре развития спорта прокомментировать ситуацию «Альфа-каналу» пообещали только в следующем году, сославшись на большую занятость.



    Хе.

    Да конечно заняты.

    Щас по клубам самый наплыв...

    Бабла то сколько мимо может проплыть...

    Видели мы уже их спортсменов, на смотрелись.

  • СтудеNT

    СтудеNT
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Ну что ж.. нам тоже будет что рассказать в новом году.



    .

    ты прокурору будешь рассказывать, или как обычно - сам себе ?

  • СтудеNT

    СтудеNT
    4 часа назад

    СаняЧ

    Вот совпадение, что mikey007 что Труш в одно время зашли на сайт. Невероятно но факт. Давайте расклад, как долго Серега будет лечиться и когда будет официальное объявление о его отстранении от дел?



    .

  • СаняЧ

    СаняЧ
    4 часа назад

    mikey007, вам то лучше знать где наплыв. Зато теперь знаем где Абрамов, по клубам наркотики ищет, да смотрит где "наплыв". Вот это занятость

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    СтудеNT

    Сергей Труш

    Ну что ж.. нам тоже будет что рассказать в новом году.



    .

    ты прокурору будешь рассказывать, или как обычно - сам себе ?



    ты 45 лет прожил, и судя по всему в прокуратуру ни разу не обращался, если считаешь что написать туда заявление это страшно.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    СаняЧ

    mikey007, вам то лучше знать где наплыв. Зато теперь знаем где Абрамов, по клубам наркотики ищет, да смотрит где "наплыв". Вот это занятость



    Как теперь? знаем.

    Вы ж его и раньше там караулили видимо.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    4 часа назад

    От шестого созыва Сережка строчить опять собрался?)

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    ЛДПР собралась ворье вывести на чистую воду.

    Там замешаны спортсмены.

    ДО заседания спортсмены снимают видео.

    ...

    Совпадение? Не думаю....

  • СаняЧ

    СаняЧ
    3 часа назад

    Да все спотсмены воры, все колят допинг, все жулики.

    У ЛДПР финансирование с запада появилось или зачем хохолок расчехлил?

  • СаняЧ

    СаняЧ
    3 часа назад

    А, месть за снятие Серёжи. Всё, вопрос закрыт.

    Виновен же кто снимал, а не главный актор пьесы "Моё призвание- гардеробщик"

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    СаняЧ

    А, месть за снятие Серёжи. Всё, вопрос закрыт. Виновен же кто снимал, а не главный актор пьесы "Моё призвание- гардеробщик"



    Не, еще хозяин заведения полюбому замешен. Там видео с его камер есть на ютубе. Так что.

    Едросовцами не рождаются, едросовцами становятся.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Плюс еще три дня визга губеровских троллей тут на форуме.

    Плюс старых троллей поддтянули на помощь с выборов которые.

    (это косвенно все указывает)

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Вот читаю комментарии и катаюсь со смеху, mikey007 у тебя что то со здоровьем, шизофрения кажется) все вокруг виноваты.. а то что Абрамов там ведет себя просто аморально, с учетом того что что он занимает такой пост, а не продавцом в магазине работет.. Я понимаю каждый может выпить, но уж извините, нужно статусу соответствовать, а когда он так себя ведет, да еще и угрожает охранникам своим положением..

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Внучка деда

    Вот читаю комментарии и катаюсь со смеху, mikey007 у тебя что то со здоровьем, шизофрения кажется) все вокруг виноваты.. а то что Абрамов там ведет себя просто аморально, с учетом того что что он занимает такой пост, а не продавцом в магазине работет.. Я понимаю каждый может выпить, но уж извините, нужно статусу соответствовать, а когда он так себя ведет, да еще и угрожает охранникам своим положением..



    Вот читаю твои коменты со всех ников и ржу. Абрамов везде виноват и снег не убирается в городе, и базу разворовали, и во всех бедах один Абрамов и виноват.

    Что это ПАРАНОЙЯ у тебя.

    Или губерский заказ, на прикрытие ворья?

    ....

    ГДЕ в тесте статьи про Абрамова еще раз спрашиваю.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    3 часа назад

    Да Абрамова нигде нет. А тексте нет, в области нет, в ЗС нет, вот скоро и в списке членов ЛДПР не будет.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    И ВСЕ это заради того, чтоб про базу эту все шито-крыто было?

    ...

    Аааа кто-то (на Сахалине и тут) ооочень не хочет отвечать за воровство денег на Базу перед Транснефтью.

    Ой.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Дап и Транснефть на аферы денюшек то больше не даст.

    Беда какая

  • СаняЧ

    СаняЧ
    3 часа назад

    Ты тоже не хочешь отвечать, мне очень интересно- где конкретно Абрамов? Понятно, что вне области, очень уж хочется глянуть на его традиционные мешки под глазами. Жители хоть природу теперь их знают

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Жители нормальные политикой только на выборах интересуются.

    А за Абрамовым только едросовцы озабоченные наблюдают пристально так, как ты.

    ....

    Че там Транснефть то сказала?

    Ну вы же им тоже про АбрамовВиноват втирать начали?

    Че неужели не поверили?

    Бяда-пичаль

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Вообще у меня предложение.

    Лучше губера в отставку. На него все и свалить.

    Тогда Транснефть не обидется и денег всем нам даст на развитие там области и все такое..

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Да ладно уже про Абрамова. Ну нажрался человек, ну накосячил. Поржали и забыли. А то уже в параною превращается.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    А коттедж его как раз долги и покроет.

    И не мучится всем. Особенно нам тут на форуме.

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Может это доказывается Козлову,что Горевого нельзя было выкидывать?Или я ошибаюсь?

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Хмык

    Да ладно уже про Абрамова. Ну нажрался человек, ну накосячил. Поржали и забыли. А то уже в параною превращается.



    Странный ты.

    А чем или кем они еще косяки свои везде и вовсем объяснять будут?

  • благовещениц

    благовещениц
    2 часа назад

    так пусть базу Горевой достроит он и его родственники у нас тут все земли вокруг базы скупили. Я понимаю что им надо чтобы база была достроина, земля в разы в цене увиличится. Вот где денег вол

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    После работы Горевого главой Благовещенского района - район пора переименовать в Горевской .

  • благовещениц

    благовещениц
    2 часа назад

    поддерживаю тем болие все земли его тут вокруг базы и не только

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Nebo

    После работы Горевого главой Благовещенского района - район пора переименовать в Горевской .



    Горевой причём? Это ведомство Министерства спорта, делал Гуменюк с подачи Кожемяко. чего стрелы переводить?

  • ИТЛ

    ИТЛ
    1 час назад

    Скоро будет и про земли . Уверяю вас что афера там ну очень интересная. Прямо с документами и кадастровыми картами, как настоящими так и фальшивыми.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    благовещениц

    так пусть базу Горевой достроит он и его родственники у нас тут все земли вокруг базы скупили. Я понимаю что им надо чтобы база была достроина, земля в разы в цене увиличится. Вот где денег вол



    Причём тут Горевой? Лес вырубает кто?.. Гоервой? или иное ведомство?.. А база в селе Натальино какому ведомству принадлежит?... А кто там отдыхать любит?.. А на видео с пробного спуска Горевой был?.. Видео показать?.. он тут каким боком?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ИТЛ

    Скоро будет и про земли . Уверяю вас что афера там ну очень интересная. Прямо с документами и кадастровыми картами, как настоящими так и фальшивыми.



    вот это уже интересней!

  • благовещениц

    благовещениц
    27 минут назад

    Притом что он больше всех заинтересован в достройке бызы

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 минут назад

    благовещениц

    Притом что он больше всех заинтересован в достройке бызы



    ЦРС это Центр развития спорта, а не туризма. ИМ работы вело ведомство Миниспорта.

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