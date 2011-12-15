О судьбе горнолыжной базы в Натальине ОЦРС пообещал рассказать в новом году

Многомиллионный проект – горнолыжная база в селе Натальино – приходит в упадок. Амурские депутаты на днях большинством голосов посчитали, что этот вопрос на заседании обсуждать не нужно. Журналисты «Альфа-канала» так не считают, поэтому озадачились вопросом несостоявшегося пуска спусков ещё раз и съездили на место.

Горнолыжную базу в Натальине начали строить в 2011 году, в 2012 должны были ввести в эксплуатацию. Но чуда не произошло. Базу не запустили, не пустили и журналистов на её территорию. У шлагбаума съёмочную группу встретил охранник. Это, пожалуй, единственный человек, который бывает на горнолыжной базе. Работник сторожит недострой, который забросили несколько лет назад. Сотрудника предупредили – журналистов не пускать.

«Заходить нельзя, там видеонаблюдение, а то посмотрят и меня уволят», – сообщил мужчина. На вопрос – «А кто начальство ваше?», ответил: «Нохрин Александр Михайлович, Лапин Михаил Михайлович». На вопрос – «Запретили нас пускать?», ответил – «Да».

На горнолыжку журналисты собрались, чтобы ещё раз убедиться – строительство не ведётся. В него вложили миллионы, только «Транснефть» – 28, а всего потратили почти 37 миллионов.

Судьбой этих денег и базы заинтересовалась депутат Законодательного собрания Амурской области Ольга Петайчук. Из результатов проверки контрольно-счётной палаты она узнала, что строить горнолыжку начали без разрешения и проектно-сметной документации. Возможно, поэтому и склон выбрали неподходящий, сетует депутат. Уже не один специалист подтвердил – склон пологий, находится на южной стороне, есть овраги, бьют ключи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутат отправилась на место и констатировала – опоры покосились, склон осыпается, а к сборке домиков так и не приступили. По словам Ольги Петайчук, надежда на завершение строительства исчезла сразу после посещения места.

«Горнолыжку тут смысла нет вообще поднимать. Лыжная база в принципе может быть достроена. Там природа неплохая, можно. Но там столько денег вложили, столбы надо перекапывать, обратно их вкапывать. У меня очень большие сомнения, что он будет достроен, этот недострой. Замороженное строительство, которых у нас достаточно много. Даже если бы одумались. Но, боюсь, этого не будет и может быть и не надо», – комментирует председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Законодательного собрания Амурской области Ольга Петайчук.

Чтобы закончить строительство, нужно ещё 250 миллионов рублей, сообщила депутат, то есть в 6,5 раза больше, чем уже вложили. Хотя в 2014 году при губернаторе Олеге Кожемяко запустили подъёмник, в том же году спуск был готов на 70 %. В 2015 году некоторое время он работал в тестовом режиме. Но ни в прошлом, ни в этом сезоне база не заработала, её судьба на данный момент неизвестна.

Кстати, в декабре 2015 года в компании «Транснефть» удивились, узнав, что база, на которую они выделили средства в рамках благотворительных целей, так и не функционирует.

Поинтересоваться судьбой горнолыжной базы не захотело и большинство депутатов на последней в 2016 году сессии областного заксобрания. В областном центре развития спорта прокомментировать ситуацию «Альфа-каналу» пообещали только в следующем году, сославшись на большую занятость.

Амурские либерал-демократы надеются на помощь правоохранительных органов – туда они собираются обратиться с заявлением, чтобы узнать, куда и кем были закопаны миллионы.

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