Бизнес раскупает красивые телефонные номера

В 2016 году в компании «Ростелеком» зафиксировали существенный рост интереса к красивым номерам со стороны бизнеса. Данную тенденцию нельзя назвать случайной. От качества связи и коммуникаций в современном бизнесе зависит многое. Важны и стиль общения, принятый в компании, и квалификация сотрудников «на телефоне». А так ли важен сам телефонный номер? Что зависит от комбинации цифр, которую набирает клиент? Есть ли действительная целесообразность рассматривать приобретение красивого телефонного номера?

Основные аргументы в пользу красивого номера:

Во-первых, номер телефона компании непременно присутствует в любых информационных материалах и рекламе. Именно здесь особенную пользу приносит использование красивого номера, который легко запоминается и при необходимости моментально приходит на ум. Это заметно увеличивает количество звонков и увеличивает эффективность рекламы. По данным внутренней статистики «Ростелеком», на красивый номер совершается в среднем на 20-30 % больше звонков, чем на обычный, а значит, особенный, простой для восприятия телефонный номер способен увеличить продажи, принести дополнительную прибыль и выгодно выделить владельца из ряда конкурентов.

Во-вторых, красивый номер способен стать неотъемлемой частью статуса компании, влияющим на её успех и деловой имидж самым непосредственным образом. Работая над созданием и укреплением бренда, нельзя упускать ни единой детали. И, конечно, необходимо очень тщательно подходить к выбору символов. Красивый номер — тот самый символ, который наглядно отражает статус и солидность организации, становится ее своеобразной визитной карточкой. Подобное преимущество ценно как для крупных компаний, так и для малых фирм, которым очень важно завоевать доверие потребителя.

Сегодня «Ростелеком» предлагает несколько вариантов выделения красивого городского номера:

• Красивый номер для традиционного городского телефона.

• Красивый многоканальный номер с любым числом соединительных линий для офисных АТС, подключенных к телефонной сети связи общего пользования.



• Красивый многоканальный номер для виртуальной АТС от «Ростелеком» (услуга «Новая телефония») с большими функциональными возможностями. Важной отличительной особенностью услуги является возможность объединить все офисы компании в единую телефонную сеть.

Более подробную информацию о подключении красивых городских номеров можно получить по телефону 8-800-200-3000 или на сайте www.rt.ru.

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