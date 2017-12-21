Танец инвалидов

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Съезд ЛДПР в шестой раз выдвинул Жириновского кандидатом в президенты России. И эти люди называют себя оппозицией и критикуют «Единую Россию».

Знает ли мир подобное? Сомневаюсь! Человек на восьмом десятке в шестой раз собрался баллотироваться в президенты России. До этого с завидным постоянством он пять раз проигрывал выборы и всегда в числе первых поздравлял победителя. Желал ему всяческих благ, а потом снова начинал его «критиковать».

И эта песенка по кругу ходит уже больше четверти века и будет ходить до тех пор, пока Владимир Вольфович жив и относительно здоров. Его партия закончится вместе с ним. Это понимают все его «соколы» и даже фракционные уборщицы.

Вся вертикаль этой вождистской партии шита нитками эпатажа, скандала и хамства. Вождь орет, хамит, таскает женщин за волосы, налетает на беременных журналисток. И его однопартийцы, птенцами глядя снизу вверх, тоже начинают бузить да «наркоманов» гонять по ночным клубам.

Не сомневаюсь, что на днях свою кандидатуру в очередной раз выдвинет главный коммунист Геннадий Зюганов – дедушка, рожденный в 1944 году, снова соберется в поход за национальным лидерством.

Кстати, коммунисты тоже «пишут» строго почерком своего лидера. Его риторика, его манеры – все один в один. Крикнуть, а потом замолчать! Шаг вперед, полтора назад. Время тишины, потом снова крикнуть. И опять тихо-тихо…

Один из самых умных в кумачовых рядах – депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он незаметен годами. Незаметен от слова – «совсем». Живет при коммунизме, зарплата – порядка полумиллиона в месяц, машина, помощники, квартира в столице нашей родины, передвижение по ее просторам классом «бизнес». Дмитрий – просто молодец. Думаю, на его век этой прянично-шоколадной жизни хватит.

Тем, кому повезло меньше, вынуждены периодически «протестно» вскидываться, годами собачиться на форуме и чего-то изображать. Но номера выступлений получаются нестройными, часто мимо нот. Не хватает грамотёшки, да и харизмы бог не дал. Поэтому все самодеятельно и часто беспомощно.

Как ни крути нашу «оппозицию», все равно получается Россия. Ну та, которая единая…

Только у тех, кто называет себя партией власти, честней получается. Она внятно говорит: «Да, я партия власти».

А системные «борцуны» с ней, только и делают что годами трясут... Ну этим, как его... А, интеллектом, прости, господи. Но зарплату получают одинаковую с властью да в одной кассе. Думской.