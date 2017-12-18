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18 декабря 2017, 11:42 16

Маленькая нужда большой страны

Маленькая нужда большой страны
Фото: orelsreda.ru

Жена индийского консула плакала от невозможности сходить в туалет, путешествуя по Приамурью. На наших дорогах туалетов, не оскорбляющих человеческое достоинство, просто нет.

– Я в августе почти неделю работал с консулом Индии во Владивостоке. Он с женой знакомился с Приамурьем: ездили в Архаринский район – на озеро с лотосами, Бурейскую ГЭС смотрели. Они, бедные, не могли в туалет по дороге сходить. Нормальных туалетов нет, а те редкие и переполненные будки, что стоят у обочины, для них не подходили. Консул через несколько дней сдался и ходил в кустики, а жена его не могла. Она один раз даже плакала, терпела до нормального туалета, – рассказал недавно знакомый, который по службе был прикреплен к дипсоставу.

Общественные туалеты космической супердержавы – это самый настоящий позор. Их не чистят месяцами, а иногда, судя по метровым «сталактитам» и «сталагмитам», их не убирают годами.

Вспоминаю разговор с одной русской, которая всю жизнь прожила в Эстонии. Дама долго с полной грудью жара рассказывала, как она тосковала по родине предков: кудрявые березы, пахучие поленницы дров, топленое молоко в кринках, жаркие русские бани, которые «не сравнить с саунами». Разговор плавно подходил к слезам умиления, казалось, еще пара предложений о бабах с коромыслами и расписными платками на плечах и – моя визави разрыдается. Неожиданно в ее глазах появились колючие льдинки.

– Саша, почему у вас такие жуткие туалеты? – неожиданно спросила она меня.

И не дождавшись ответа, тут же продолжила:

– Я ездила в гости к двоюродной сестре в Сызрань, зашла в туалет на автовокзале и чуть в обморок не упала. Кошки, и те за собой закапывают, но почему люди так себя ведут?

И она широко развела руками.

Мужикам в России повезло больше – отошел на обочину, сделал вид, что смотришь в даль светлую, и справляй нужду малую. Все проезжающие в машинах поймут и не обратят на тебя ни малейшего внимания.

Сегодня только мы в одиночестве стоим на том зловонном пьедестале

Женщинам – сложнее. Но русские бабоньки в отличие от индусок плакать не будут, они найдут ближайший кустик, попросят мужиков отвернуться или скажут очень нашенскую фразу: «Девочки направо, мальчики налево…» Пожурчат коллективно и поедут дальше. К такой нецивильности нас привела наша действительность.

Не хочется писать о сверкающих чистотой туалетах сеульского метро или блестящих от порядка отхожих мест Сиднея или Токио, или достойных туалетах Нью-Йорка, к которым тебя доведут удобные указатели.

Даже соседний более чем миллиардный Китай обошел нас в чистоте уборных. Еще лет десять назад мы с ним делили «почетное» первое место в загаживании и концентрации вони. Сегодня только мы в одиночестве стоим на том зловонном пьедестале.

Да что там дороги! Сколько вы знаете в Благовещенске приличных общественных туалетов? Я видел один – на набережной Амура. Всё! Где вы видели в нашей областной столице указатели, которые показывают дорогу к общественным клозетам? Я не видел.

Голубые кабинки-биотуалетов – это ужас в кубе. Заходить туда – смерти подобно. Но заходим. Других-то нет.

Вот так и живем. С мощнейшим ядерным оружием в закромах и переполненными дерьмом туалетами, к которому нас приучили и которое стало неотъемлемой частью нашей скрепоносной жизни.

А как известно, беспорядок начинается в головах, а не в туалетах…

И сколько еще мы будем делать вид, «что царевны не какают»?

Кстати

– А что такое дальневосточный туалет? – спрашивают приятеля-дальневосточника.

– Это две палки, – невозмутимо отвечает тот.

– Как? – ахают в недоумении визави.

– Ну, на одну палку шубу вешаешь, а другой медведя отгоняешь, – отвечает житель земли, где встает солнце.

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 день назад

    Хорошо, что хоть кого то волнуют проблемы жен индийских консулов

  • V.M.

    V.M.
    1 день назад



    Рубрика отражает субъективную позицию автора



    Не только его, пожалуй. Я согласна с этой позицией, извините за тавтологию,

    но эта ситуация с общественными туалетами в городе, не говорю уж про сельские

    районы, всех нас ставит в "позицию "спустив штаны под кустиком" .

  • vertex

    vertex
    1 день назад

    Страйкер

    Хорошо, что хоть кого то волнуют проблемы жен индийских консулов



    В августе прохладно уже, видимо, по сравнению с родными для консулов и теплыми священными и чистыми водами Инда и Ганга, где в блаженной неге, можно испить воды, помыться, постирать и сходить по нужде.



    Да что там дороги! Сколько вы знаете в Благовещенске приличных общественных туалетов? Я видел один – на набережной Амура. Всё! Где вы видели в нашей областной столице указатели, которые показывают дорогу к общественным клозетам? Я не видел.

    Голубые кабинки-биотуалетов – это ужас в кубе. Заходить туда – смерти подобно. Но заходим. Других-то нет.

    Вот так и живем. С мощнейшим ядерным оружием в закромах и переполненными дерьмом туалетами, которое стало неотъемлемой частью нашей скрепоносной жизни.



    Вот с этим замечанием согласен.

  • Сосновский

    Сосновский
    1 день назад

    удален

  • Сэр

    Сэр
    1 день назад

    Действительно, Саша, а почему у Вас такие жуткие туалеты? Взяли бы шефство хоть над одним, своими ручками бы почистили, а потом платили со своих гонораров бы за уборку. А то звездеть, вы журналисты, только и умеете.

  • V.M.

    V.M.
    1 день назад

    Сэр , сегодня, 14:43

    Судя по нику, вы ходите по нужде в королевские покои?

    А судя по вашему комменту, вы живете в другой стране.

    Любой работающий в нашей стране платит налоги, которые

    идут в том числе на оплату чиновников, должных следить

    за работой коммунальных служб, на оплату этих служб,

    Или вы "на почве личной неприязни" к автору сморозили такую

    глупость?



  • Сэр

    Сэр
    1 день назад

    Неприязни нет, иногда поддерживаю ярошенко. Но в основном у автора пуканье в воду выходит. Вечно критиканствует, а своими руками ничего не сделает. Вечно ему кто-то чего-то обязан, как у одного "небратского" народа.

  • Бабушка-старушка

    Бабушка-старушка
    1 день назад

    Про туалеты всё правильно написано. И чего все напали на Ярошенко. В городе знаю только один общественный туалет: в Горпарке. Чуть не забыла - на Центральном рынке еще есть. Видела эти биотуалеты. К ним нескончаемая очередь. Еще Чехов писал, что отхожие места в России находятся в безобразном состоянии. И ничего за это время не изменилось.

  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    1 день назад

    Точно такой же туалет видел в Таиланде, когда перемещались куда-то уже и не помню куда на автобусе. Только там ещё и дверей не было. Так что наша космическая держава недалеко от Таиланда.

    А если постараться на это дело посмотреть пошире, то какова психология людей (народа), такова и культура его. культура быта в частности.

    Чисто не там, где прибирают, а там, где не гадят. Эту расхожую истину все знают.

    И разруха опять же в головах. Если грубость на форуме обычное дело (потому что она в головах, эта самая грубость и хамство, нетерпимость к мнению других), то почему человек вдруг станет вести себя культурно в быту?

    Вот он, индикатор общественной культуры - туалет! просто и понятно.

  • Свинина

    Свинина
    16 часов назад



    Жена индийского консула плакала от невозможности сходить в туалет, путешествуя по Приамурью.



    Больше поплачешь - меньше поссышь.

    Русская народная мудрость.

  • Торквемада

    Торквемада
    15 часов назад

    Нашел про кого писать - индийский консул. Ты в Индии был, ты видел, что там творится на улице?

    Писить-какать при людях там в порядке вещей, и не только, а антисанитария такая, что в заднице амурчанина как в операционной. Вот и пусть не выеживается. Сортиры им теплые подавай, а тайгу кто удобрять будет и медведей с волками кормить?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    15 часов назад

    только анекдот этот про ЧУКЧУ если что.

  • Торквемада

    Торквемада
    14 часов назад

    Только консул из Индии, если что. И это не анекдот.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    14 часов назад

    V.M. Сэр

    Сэр , сегодня, 14:43

    Судя по нику, вы ходите по нужде в королевские покои?

    А судя по вашему комменту, вы живете в другой стране.

    Любой работающий в нашей стране платит налоги, которые

    идут в том числе на оплату чиновников, должных следить

    за работой коммунальных служб, на оплату этих служб,

    Или вы "на почве личной неприязни" к автору сморозили такую

    глупость?





    Какая к автору может быть личная неприязнь? Но Вы правы, вопрос о туалетах очень важен, это показатель уровня цивилизованности, если хотите, самоуважения, просто автор его не по адресу задал, если бы он задал вопрос власти, а власть бы взяла бы да и ответила - это было бы интересно, а так, гипотетически..... Конечно, можно порассуждать, а почему у нас не как в Токио, Сеуле или Сиднее? Я тоже раньше так писала, но, как-то непродуктивно это, надо предлагать что-то уже, посокрушаться и на кухне можно.

  • fb_Елена Кира

    fb_Елена Кира
    13 часов назад

    плакала она.. пусть по своей стране поездет, можно подумать лучше

  • Nikodim

    Nikodim
    50 минут назад

    Кира, если даже у них хуже, чем сейчас у нас, у нас то от этого лучше не станет. Галкин на тему туалетов недавно оригинально шутил. смешно, но не смешно.

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