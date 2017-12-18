Маленькая нужда большой страны

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Жена индийского консула плакала от невозможности сходить в туалет, путешествуя по Приамурью. На наших дорогах туалетов, не оскорбляющих человеческое достоинство, просто нет.

– Я в августе почти неделю работал с консулом Индии во Владивостоке. Он с женой знакомился с Приамурьем: ездили в Архаринский район – на озеро с лотосами, Бурейскую ГЭС смотрели. Они, бедные, не могли в туалет по дороге сходить. Нормальных туалетов нет, а те редкие и переполненные будки, что стоят у обочины, для них не подходили. Консул через несколько дней сдался и ходил в кустики, а жена его не могла. Она один раз даже плакала, терпела до нормального туалета, – рассказал недавно знакомый, который по службе был прикреплен к дипсоставу.

Общественные туалеты космической супердержавы – это самый настоящий позор. Их не чистят месяцами, а иногда, судя по метровым «сталактитам» и «сталагмитам», их не убирают годами.

Вспоминаю разговор с одной русской, которая всю жизнь прожила в Эстонии. Дама долго с полной грудью жара рассказывала, как она тосковала по родине предков: кудрявые березы, пахучие поленницы дров, топленое молоко в кринках, жаркие русские бани, которые «не сравнить с саунами». Разговор плавно подходил к слезам умиления, казалось, еще пара предложений о бабах с коромыслами и расписными платками на плечах и – моя визави разрыдается. Неожиданно в ее глазах появились колючие льдинки.

– Саша, почему у вас такие жуткие туалеты? – неожиданно спросила она меня.

И не дождавшись ответа, тут же продолжила:

– Я ездила в гости к двоюродной сестре в Сызрань, зашла в туалет на автовокзале и чуть в обморок не упала. Кошки, и те за собой закапывают, но почему люди так себя ведут?

И она широко развела руками.

Мужикам в России повезло больше – отошел на обочину, сделал вид, что смотришь в даль светлую, и справляй нужду малую. Все проезжающие в машинах поймут и не обратят на тебя ни малейшего внимания.

“ Сегодня только мы в одиночестве стоим на том зловонном пьедестале

Женщинам – сложнее. Но русские бабоньки в отличие от индусок плакать не будут, они найдут ближайший кустик, попросят мужиков отвернуться или скажут очень нашенскую фразу: «Девочки направо, мальчики налево…» Пожурчат коллективно и поедут дальше. К такой нецивильности нас привела наша действительность.

Не хочется писать о сверкающих чистотой туалетах сеульского метро или блестящих от порядка отхожих мест Сиднея или Токио, или достойных туалетах Нью-Йорка, к которым тебя доведут удобные указатели.

Даже соседний более чем миллиардный Китай обошел нас в чистоте уборных. Еще лет десять назад мы с ним делили «почетное» первое место в загаживании и концентрации вони. Сегодня только мы в одиночестве стоим на том зловонном пьедестале.

Да что там дороги! Сколько вы знаете в Благовещенске приличных общественных туалетов? Я видел один – на набережной Амура. Всё! Где вы видели в нашей областной столице указатели, которые показывают дорогу к общественным клозетам? Я не видел.

Голубые кабинки-биотуалетов – это ужас в кубе. Заходить туда – смерти подобно. Но заходим. Других-то нет.

Вот так и живем. С мощнейшим ядерным оружием в закромах и переполненными дерьмом туалетами, к которому нас приучили и которое стало неотъемлемой частью нашей скрепоносной жизни.

А как известно, беспорядок начинается в головах, а не в туалетах…

И сколько еще мы будем делать вид, «что царевны не какают»?

Кстати

– А что такое дальневосточный туалет? – спрашивают приятеля-дальневосточника.

– Это две палки, – невозмутимо отвечает тот.

– Как? – ахают в недоумении визави.

– Ну, на одну палку шубу вешаешь, а другой медведя отгоняешь, – отвечает житель земли, где встает солнце.