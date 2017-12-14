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Страшно и показательно то, что большинство жалеет «несчастного дедушку», воткнувшего нож в спину врачу.

Шоковый случай – пациент ворвался в кабинет доктора благовещенской поликлиники № 2, нанес ей удар ножом, а потом с чувством исполненного долга пошел домой.

Полиция «резчика» нашла быстро, возбудили уголовное дело. 65-летний мужчина – вроде из трудовых, с нормальной биографией. Суд проявил к нему гуманность, разрешив на пару часов выходить на улицу за границу домашнего ареста.

Дедушка жалуется журналистам, что его «довели врачи» и «у него не было выбора...» Двери своей квартиры он обклеил объявлениями, с которых кричит болезнь…

Полагаю, без комплексной судебно-психиатрической экспертизы суд в этой истории точку не поставит.

Печально ожидаемая реакция большинства форумских анонимусов. Они же эксперты всех граней нашей жизни. Без исключения.

«Деда жалко!» – вопит толпа. «До чего страну довели!» – привычным слоганом кричит системная(!) «оппозиция». Большинство безымянных, а потому максимально честных воплей, сводится к тому, что «врачи – сволочи, а дед – жертва».

Да, наша медицина серьезно больна – это факт неоспоримый. Одним из симптомов её системного заболевания остается равнодушие, граничащее с цинизмом.

Свежий «клинический» случай. Маму с двухлетним больным ребенком в два часа ночи выперли из приемного покоя Амурской детской областной больницы. Замечу, их туда привезла скорая. «Врач» выпроводил ее с больным мальцом на мороз, сказав, что «это не их профиль». Женщина чудом добралась до дома. И – через три часа ее с ребенком госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Медицина заражена той же самой инфекцией, что и родная полиция, почта, энергетические компании, хроническое ЖКХ и прочая космонавтика с не туда летящими ракетами.

“ Одним из симптомов её системного заболевания остается равнодушие, граничащее с цинизмом

Но медицинские «болячки» обществом воспринимаются в разы острее и больнее. Очередь и хамство на почте переносятся полегче, чем когда тебе хамят в больнице и предлагают лечиться лопухом, сорванным на утренней заре. Поэтому белохалатная проза всегда находится под большим увеличительным стеклом народного внимания.

Но оправдывать человека, напавшего с ножом на врача, – это за гранью грани. Все, что решается при помощи ножа, кулака, пистолета, обреза и нарушения закона, – это преступление! Преступление, за которое обязательно(!) должно быть наказание.

Залечили тебя врачи, не слышит медицинское начальство твои мольбы – выйди в одиночный пикет поближе к региональному правительству. Уверяю, услышат и увидят через пару часов. Максимум.

Действенных рычагов немного, но они есть. Просто надо чуток подумать головой, а не размахивать финкой. Поэтому хорошо, что за такое деяние закон предусматривает до 15 лет отсидки.

Но закон должен быть обоюдочестным. Он должен одинаково карать и тех, кто с ножом, сжатыми кулаками и полными бронхами агрессии заходит в кабинет врача, и тех, кто, сидя в этом кабинете, неделями, месяцами и годами в упор не видит занедуживших людей, и тех, кто среди ночи выпроваживает за порог больных деток с заплаканными мамами.

Вот такая вырисовывается картина. Клиническая.