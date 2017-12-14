Нож в спину
Страшно и показательно то, что большинство жалеет «несчастного дедушку», воткнувшего нож в спину врачу.
Шоковый случай – пациент ворвался в кабинет доктора благовещенской поликлиники № 2, нанес ей удар ножом, а потом с чувством исполненного долга пошел домой.
Полиция «резчика» нашла быстро, возбудили уголовное дело. 65-летний мужчина – вроде из трудовых, с нормальной биографией. Суд проявил к нему гуманность, разрешив на пару часов выходить на улицу за границу домашнего ареста.
Дедушка жалуется журналистам, что его «довели врачи» и «у него не было выбора...» Двери своей квартиры он обклеил объявлениями, с которых кричит болезнь…
Полагаю, без комплексной судебно-психиатрической экспертизы суд в этой истории точку не поставит.
Печально ожидаемая реакция большинства форумских анонимусов. Они же эксперты всех граней нашей жизни. Без исключения.
«Деда жалко!» – вопит толпа. «До чего страну довели!» – привычным слоганом кричит системная(!) «оппозиция». Большинство безымянных, а потому максимально честных воплей, сводится к тому, что «врачи – сволочи, а дед – жертва».
Да, наша медицина серьезно больна – это факт неоспоримый. Одним из симптомов её системного заболевания остается равнодушие, граничащее с цинизмом.
Свежий «клинический» случай. Маму с двухлетним больным ребенком в два часа ночи выперли из приемного покоя Амурской детской областной больницы. Замечу, их туда привезла скорая. «Врач» выпроводил ее с больным мальцом на мороз, сказав, что «это не их профиль». Женщина чудом добралась до дома. И – через три часа ее с ребенком госпитализировали в областную инфекционную больницу.
Медицина заражена той же самой инфекцией, что и родная полиция, почта, энергетические компании, хроническое ЖКХ и прочая космонавтика с не туда летящими ракетами.
Но медицинские «болячки» обществом воспринимаются в разы острее и больнее. Очередь и хамство на почте переносятся полегче, чем когда тебе хамят в больнице и предлагают лечиться лопухом, сорванным на утренней заре. Поэтому белохалатная проза всегда находится под большим увеличительным стеклом народного внимания.
Но оправдывать человека, напавшего с ножом на врача, – это за гранью грани. Все, что решается при помощи ножа, кулака, пистолета, обреза и нарушения закона, – это преступление! Преступление, за которое обязательно(!) должно быть наказание.
Залечили тебя врачи, не слышит медицинское начальство твои мольбы – выйди в одиночный пикет поближе к региональному правительству. Уверяю, услышат и увидят через пару часов. Максимум.
Действенных рычагов немного, но они есть. Просто надо чуток подумать головой, а не размахивать финкой. Поэтому хорошо, что за такое деяние закон предусматривает до 15 лет отсидки.
Но закон должен быть обоюдочестным. Он должен одинаково карать и тех, кто с ножом, сжатыми кулаками и полными бронхами агрессии заходит в кабинет врача, и тех, кто, сидя в этом кабинете, неделями, месяцами и годами в упор не видит занедуживших людей, и тех, кто среди ночи выпроваживает за порог больных деток с заплаканными мамами.
Вот такая вырисовывается картина. Клиническая.
Александр Ярошенко
Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».
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Эдуард 111
4 часа назад
Приятно почитать грамотного журналиста. Особенно на фоне того, как пишутся новости безграмотными корреспондентами Амур инфы.
Gelo
3 часа назад
Или когда женщину с многоплодной беременностью терапевт из гинекологии отправил на госпитализацию в инфекционное отделение... Хорошо ,врач- инфекционист поняла,что расстройство желудка на фоне панкреатита(кажется так сказано было)... Её же слова:
"Если я вас госпитализирую,то вы у меня из отделения точно здоровой не выйдете..." Спасибо профессионалу! А направление терапевта- тоже клиника...
Сосновский
3 часа назад
Как одухотворённо написано! С полным кишечником гнева.
OT
3 часа назад
"Да, наша медицина серьезно больна – это факт неоспоримый. Одним из симптомов её системного заболевания остается равнодушие, граничащее с цинизмом."
И какой адекват от граждан на таком фоне ожидать?
Митинга ждать? Революционных угроз?. Дак власть людей за митинги накажет т.е. как раз все недовольства власть вогнала во внутрь психики каждого из нас. Статья просто юродствует на бедами людей как врача, так и граждан.
Gelo
3 часа назад
А кому-то, при комментировании, моча в голову ударяет... Тоже клиника... Решили не только зайти,но и поучаствовать?
Док
2 часа назад
Что я не понял, а как инфекционное заболевание лечить в детской областной больнице?
Сосновский
41 минута назад
Атмосфера данного форума, понимаешь ли располагает.