По всей грубости закона

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Между обществом и полицией есть один-единственный мост, имя которому – доверие. Похоже, в Приамурье эта «скрепа» ненадежна и с годами крепче не становится.

Вычеркнули из боя

От этой истории несет густым тленом омерзения. Ярчайший пример, как система избавляется от своих, затаптывает вчерашних солдат только за то, что они попали за параграф крючкотворства и чьего-то невнимания.

Об этой жуткой некрасивости в программе «Простые вопросы» рассказал майор полиции в запасе, бывший боец ОМОНа при УМВД по Амурской области Евгений Быков. Коллеги сделали из этой программы новость, которая сразу стала топовой. Поэтому скажу тезисно.

В 1997 году молодой милиционер Евгений Быков с товарищами был командирован на Северный Кавказ для «защиты конституционного строя». Парни честно несли свою службу, были участниками боя между бандитами и милиционерами.

«В период своей служебной командировки принимал боевое участие, то есть участвовал в боестолкновении при нападении банды Хаттаба и Басаева на 136 танковый батальон в городе Буйнакск. Непосредственно боестолкновение происходило в селе Алмак – горном районе Дагестана. Данный район был поднят по боевой тревоге, выезжал в составе отряда. С нами были командир отряда Юрий Михайлович Сергеев и другие бойцы-милиционеры с командирами отделений», – вспоминает Евгений о своей командировке.

В 2004 году ему и его сослуживцам присвоили звание участников боевых действий. Кроме моральной грани быть равным среди равных, это звание давало небольшую доплату и право почетного стояния в длинной, как жизнь, но льготной очереди на жилье.

В прошлом году руководство амурской полиции майора Быкова и двух его сослуживцев этого звания лишило. «Вина» бывших омоновцев в том, что в федеральном законе «О ветеранах» прописаны определенные сроки, когда, по мнению законодателей, на Кавказе проходили боевые действия.

“ Больше всего от этой истории несет трупным запахом мелкоты людских душ

Думские знатоки сроки того неспокойствия сузили с декабря 1994 по декабрь 1996, и по белым бумагам получается, что в 1997 году на Северном Кавказе были мир и благодать.

Поднимите подшивки газет за 1997 год, посмотрите архивы ТВ, и сразу станет понятно, что тогда миром там и не пахло.

Униженные своими же полицейские, которых вычеркнули из списков правды, пошли в Благовещенский городской суд. Фемида на месте топталась подозрительно долго. Не раз и не два переносились судебные заседания, менялись судьи.

Самое странное и больное в этой истории то, что спустя 20 лет в УМВД по Амурской области не сохранилось никаких документов, подтверждающих реальную картину той командировки. Документы под грифом «секретно» были срочно-обморочно уничтожены, о чем полицейское начальство составило акт. Суд поверил этой бумажке, но не поверил свидетелям, которые подтверждали, что были с истцами в одном бою.

Полуистлевшие документы Второй мировой войны хранятся десятилетиями, и по ним до сих пор восстанавливается правда того времени, обретают имена без вести пропавшие, дети находят могилы отцов, внуки и правнуки узнают правду о своих дедах.

А здесь всего через два десятка лет уничтожили секретные документы. Люди живы и полны сил, а немых и достоверных свидетелей их службы уже предали огню… Зачем такая странная спешка?!

Больше всего от этой истории несет трупным запахом мелкоты людских душ. Почему полицейские тыловые мундиры с власовской легкостью отдали своих коллег спорной закавыке закона? Никто даже не пытался вникнуть, разобраться, отстоять честное имя офицеров, которых безусыми парнишками отправляли за тысячи километров в пекло бандитов.

Боитесь пенсию потерять, льготу, хорошую зарплату, кресло и погоны? Опасаетесь лишиться бесплатного пролета, проезда, санаторного супа?

Но знайте, вы потеряете большее – на именах тех, кто сдал своих бойцов, навсегда останутся родимые пятна, которые никакими пайковыми не выведешь.

Картина вторая – запредельная

Русской семье Поминовых, которая в 2005 году приехала жить на станцию Гонжа из суверенного Туркменистана, УФМС по Магдагачинскому району в 2008 году выдало новенькие российские паспорта. Люди честно и законопослушно прошли все узкие и извилистые лабиринты получения российского гражданства.

Когда Павлу Поминову исполнилось 45 лет, он по закону поменял паспорт. А когда старшей дочери Поминовых исполнилось 20 и девушка с той же целью поехала в Магдагачинский районный отдел УФМС, вдруг выяснилось, что их семья проживает на российской земле нелегально! Ее паспорт оказался недействительным.

Известие огорошило всех.

– Наша первая реакция – ступор и слезы. Нам прислали письмо из Амурского управления миграционной службы, что мы не граждане России, что якобы незаконно полученные нами паспорта подлежат изъятию, а нам нужно уезжать в Туркменистан, – вспоминает Елена Поминова.

В результате уголовного разбирательства было установлено, что начальник Магдагачинского УФМС Елена Дружина совершила должностной подлог: паспорта выдала Поминовым, а в документах записала номер решения о принятии в гражданство другого человека. Заявления Поминовых о вступлении в гражданство России она просто никуда не отправляла. Паспорта же им выдала по собственному решению. Объяснить свои действия она отказалась.

Дружину увольняют. Государство, выдавшее людям фальшивые паспорта, за это пытается их же депортировать! Вдумайтесь в эту абракадабру: у государства нет должного контроля за непрофессиональными дружиными, которым доверено от имени России выдавать людям паспорта, а крайними оказываются жертвы державного недогляда.

Вины Поминовых в этом деле нет никакой. Но система с воловьим упорством пытается затаптывать этих маленьких людей, не слыша здравый смысл, не внимая мольбе ею же обманутых.

Елена Поминова подает иск в Магдагачинский районный суд. Происходит почти невозможное: Фемида принимает её сторону, признает «незаконным бездействие должностных лиц ОМВД Магдагачинского района, выразившееся в ненаправлении в УМВД Амурской области заявления Поминовой Е.Е. от 22 ноября 2007 года о вступлении в гражданство Российской Федерации».

“ Государство, выдавшее людям фальшивые паспорта, за это пытается их же депортировать!

Еще именем России суд принимает решение «обязать УМВД Амурской области дать заключение по заявлению Поминовой Е.Е. о вступлении ее в российское гражданство».

Через четыре года вздрагиваний от каждого стука калитки в доме Поминовых вроде бы должен поселиться покой, кажется, что люди обрели право на нормальную жизнь.

Прошло больше двух месяцев после того, как решение суда вступило в законную силу. Вы думаете, кто-то Поминовым позвонил, вы полагаете, что им хоть что-то объяснили или, не дай бог, перед растоптанными системой людьми извинились? Конечно, нет.

После того как об этой истории вышла моя публикация в «Российской газете», а затем коллеги Амур.инфо, сославшись на «РГ», написали новость, пришел ответ из пресс-службы УМВД по Амурской области:

«В конце сентября 2017 года в УВМ УМВД России по Амурской области поступило учетное дело с материалами по приобретению гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального Закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) гражданкой Туркменистана, Поминовой Е.Е., 1971 г.р. В соответствии с частью 4 статьи 35 Федерального закона срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке осуществляется в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. Гражданка о решении, принятом по ее заявлению о приобретении гражданства Российской Федерации, будет уведомлена в месячный срок со дня принятия решения (п. 39 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325)».

Суконный, плохо понимаемый язык. Ведомство, чью работу суд назвал «бездействием», не сделало главного – никто не извинился, не поговорил, ничего не объяснил зачумленным людям, у которых украли годы спокойной жизни.

Перед вами две «силовые» ситуации, которые возникли одна за другой и которые очень чётким почерком показывают больную, проеденную до основания ржой цинизма систему.

Систему, которая в упор не замечает тех, кто долгие годы служил ей верой и правдой, и тех, кто по определению ждет от нее защиты, справедливости и помощи.

Эта система призвана нас защищать, мирить, ей от нашего имени выдали оружие, наручники и ключи от тюремных камер. Но у нее нет главного – незыблемых принципов справедливости, человеческого отношения и начатков тепла.

13 лет назад от имени государства амурских омоновцев признали «участниками боевых действий». Спустя годы их биографию зачеркивают одним движением пера. И тоже от имени государства.

Семье Поминовых от имени Российской Федерации выдают фальшивые паспорта, затем бросают людей один на один с фальшивкой, не слышат и не видят их в упор. Всячески пытаются перевернуть ситуацию с ног на голову и сделать их без вины виноватыми.

Можно ли после этого доверять свою жизнь, безопасность и покой тем, кого принято называть «органы внутренних дел»?

Вопрос риторический – ответа на него не требуется. И так ясно, если не все, то очень многое…

Жизнь, она самым большим своим боком лежит на поверхности.