Под горочку

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Сегодня наше здоровье – это не только генетика и образ жизни. Здоровье – это еще и технологии, которые, бесспорно, продлевают жизнь и улучшают её качество. Здоровье – это наш менталитет, который позволяет нам на него начхать!

Кто сегодня из поколения сорокалетних следит за своим холестерином? Убежден, меньшинство. Кто сдает анализы на липидный обмен, чтобы не просто узнать показатель общего холестерина, а копнуть поглубже, посмотреть, сколько в твоей крови так называемого вредного жира, сколько в ней триглицеридов и каков у тебя коэффициент атерогенности – это баланс хорошего и плохого холестерина в организме.

Уверен, для большинства – это темный и густой лес. А смертность от сердечно-сосудистых патологий стоит с косой наперевес на самом высоком пьедестале тьмы. Больше всего на этом фланге «курносая» косит мужчин. Женщинам повезло больше – их гормональный фон защищает дольше, чем сильную половину человечества.

Бесспорно, мужики более наплевательски относятся к своему здоровью, поэтому и живут меньше женщин. Иногда им «везет»: они превращаются в овощ или становятся полудетьми – вечными ляльками для своих несчастных жён.

Увы, сегодня государственная медицина не заточена на нашу физическую крепость и долголетие.

Диспансеризация, о которой так много кричат и на которую так много тратят денег, – формальна до звона. Я, например, прикреплен к благовещенской поликлинике № 1 – той самой «передовой», где средняя зарплата у врачей порядка 60 000 рэ в месяц.

Так вот, лет за 15 я ни разу не проходил диспансеризацию. Ни разу! Не помню, чтобы меня кто-то на нее приглашал в удобное для меня время. Хотя не удивлюсь, если увижу в своей амбулаторной карте полный диспансерный ажур.

“ Увы, сегодня государственная медицина не заточена на нашу физическую крепость и долголетие

Здоровье сегодня – это еще и передовые технологии. Увы, большинству из нас они недоступны. Препараты на фармацевтическом рынке – чаще всего дженерики. Не мной и не вчера сказано, что любая копия хуже оригинала.

А сколько у нас фальшивых лекарств? Ответ однозначный – много. Про серьезный контроль и суровое наказание в отношении распространителей фальшивок я не знаю. А вы?..

Несколько лет назад доктор в Южной Корее выписал мне банальнейшее лекарство, которое я не хотел покупать в аптеке.

– Я его дома часто принимал, эффекта не замечал, – говорил я врачу.

– Ну попейте дня три, потом ко мне придете на прием, – уговорил меня сеульский эскулап.

Через два дня я почувствовал, что «банальность» работает. С изумлением сказал об этом профессору.

– Вы не первый и не последний русский, который мне это говорит. У вас много фальшивых лекарств, вот поэтому вам не помогало, – тихо замечает мой врач.

– А у вас? – без паузы спрашиваю я его.

– У нас за это длительные тюремные сроки, поэтому фальшивых препаратов у нас нет, – улыбаясь, ответила корейская медицина.

Здоровье, человеческое долголетие, высокое качество нашей жизни – это самая главная «скрепа» страны. Но о ней мы говорим недели три – перед очередными выборами.

Потом все идет как идет. Чаще всего – под горочку…