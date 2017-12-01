Роман с островом

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55 лет назад она поменяла вишневые сады Украины на просоленный ветер российской окраины. И ни на минуту об этом не пожалела. Свой остров она называет любимым, суровым и переполненным жизненной энергетикой.

И сразу влюбилась

55 лет назад, в августе 1962 года, она приплыла на Кунашир на маленьком пароходике из сахалинского Корсакова.

– Море было, как блюдце с водой, даже ни разу не шелохнулось. Я искренне думала, что оно всегда такое, – улыбается Нина Павловна Сабирова.

Фото: kurilsk-lib.ru

Море показало свой нрав через несколько месяцев, когда молодая заведующая Южно-Курильской районной библиотекой поплыла на соседний остров Шикотан.

– Шторм был такой, что я от ужаса хотела выброситься за борт. Казалось, мы реально гибнем, – говорит Нина Павловна.

“ Сегодня я впервые в жизни увидела море. И влюбилась…

У нее любовь с морем случилась в одно касание, когда молоденькая студентка Харьковского библиотечного института приехала на практику в Ялту. Там она впервые увидела море. И сразу в него влюбилась. От той влюбленности у нее осталась фотография ялтинского прибоя с трогательной надписью на обороте: «Сегодня я впервые в жизни увидела море. И влюбилась…»

… А родилась Нина на Киевщине, в тихом городке Василькове. Мама – сибирячка, папа – украинец. Говорит, что в детстве ее не радовали игрушки и игры с подружками. Девочка очень любила читать, была записана в две библиотеки одновременно и перечитала все, что попалось под руку.

– Мальвы в палисаднике, вишни цветут – и я с книгой в руках. Это неизгладимая картинка моего детства, – улыбается Нина Павловна.

Девочка училась в украинской школе, поэтому два языка, русский и украинский, для нее остались родными.

– У меня многое от папы. Украинский юмор и колорит: бывает, как сказану, все понять не могут – откуда это у меня, больше полувека прожившей на Курилах.

Еще ее детская память цепко хранит фашистскую оккупацию родного городка. Немцы ей запомнились большими, в серых одеждах.

– Эти люди хотели отнять у нас духмяные ночи моего детства, – говорит Нина Павловна.

Встретили как родную

В 1962 году в Харьковский библиотечный институт впервые пришла разнарядка с Дальнего Востока. Туда требовались квалифицированные библиотекари.

– За то, чтобы поехать на Сахалин, я воевала. Это казалось так романтично. Скажу честно: про Курилы я, книгочейка, слыхом не слыхивала, – улыбается Нина Павловна.

Ее направили заведовать библиотекой для жителей двух островов: Кунашира и Шикотана.

– Господи! Да как же меня тут встретили! Роднее родного человека, – говорит Нина Павловна Сабирова.

Первые недели она жила дома у заведующей районным отделом культуры:

– Она была ленинградка, человек фантастического добра и высокой культуры.

Первым жильем молодого библиотекаря стала бывшая японская фанза, тоненькие стены которой продувались легким дыханием ветра.

“ Народ читал много, за толстыми литературными журналами очередь стояла

Через три месяца своей островной жизни Нина вышла замуж. Однажды в библиотеку зашел высокий черноволосый парень и попросил книгу о промышленном консервировании рыбы. А после работы читатель проводил ее до бывшей фанзы. Они в тот же вечер поняли: им вдвоем безумно интересно.

Мунир Сабиров работал на острове технологом по консервированию рыбопродуктов.

– Как я училась быту, словами не передать! Первый мой суп молодой муж съел стоически, а через несколько дней деликатнейшим образом подарил мне «Книгу о вкусной и здоровой пище» с трогательным автографом на обложке, – вспоминает Нина Павловна.

Библиотекарь в самой читающей стране мира, какой был СССР, – это особый случай. А библиотекарь на отдаленном острове, где книги были главной духовной пищей – вообще, мир особый!

– Народ читал много, за толстыми литературными журналами очередь стояла. Мы постоянно бывали самыми желанными гостями у рыбаков и рыбопереработчиков, – говорит Нина Павловна.

А сколько раз ей пришлось встречать элиту большой страны – счету нет. От космонавтов до эстрадных артистов. Валентина Толкунова, Михаил Ульянов, композитор Ян Френкель, поэт Лев Ошанин – это все её гости.

Совсем не тихий океан

Её начитанная душа часто просит публичного слова. Нина Сабирова много лет публикуется в районной газете «На рубеже». Говорит, что писала от книжных обозрений до стихов.

– Понимаете, я всегда чувствовала себя счастливым человеком здесь, на острове, – замечает Нина Сабирова.

Раз в два года она с мужем и дочерьми выезжала в большие и интересные отпуска, первым пунктом маршрута которых была родная для нее Украина.

Там Сабировы построили дом, в котором никогда не жили. Он пригодился только дочкам, которые получили высшее образование в Киеве и жили в этом доме в студенческие годы.

– Затем мы его продали безо всякого сожаления, ведь у меня и мысли не было с острова уезжать, – замечает Нина Павловна.

Главным богатством Курил она называет людей. Добрых, отзывчивых, готовых поделиться последним.

Сегодня обе ее взрослые дочери живут на Кунашире.

– Они мне говорят: «Мама, как мы сможем жить без нашего океана, красивейших вулканов и людей, которые стали родными», – рассказывает Нина Павловна.

Два года назад она оставила руководство районной библиотекой, теперь работает библиотекарем. Говорит, что утонула в любимом краеведении.

“ Главным богатством Курил она называет людей

Благодаря ее хлопотам Южно-Курильская библиотека носит имя поэта и журналиста Александра Мандрика. Его здесь называют первым певцом Кунашира. Александр Мандрик более десяти лет проработал корреспондентом в местной газете, оставил прекрасные стихи об острове.

Нина Павловна собирает бесценные крупицы-сведения обо всех знаменитых гостях Кунашира начиная с 1946 года. В отдельной папке у нее хранятся легенды и сказания, связанные с островом. С гордостью она показывала мне бесценное репринтное издание Василия Головина, русского мореплавателя и мемуариста, открывателя Японии и Курил – его знаменитую книгу «Путешествие вокруг света».

Сабирова успевает руководить женским клубом «Курильчанка». Каждый месяц неравнодушные женщины острова собираются в библиотеке. Они читают стихи, общаются, узнают о новинках литературы. А еще Нина Павловна работает над книгой своих воспоминаний об этих далеких островах, которые ей стали родными и самыми близкими.

Говорит, что читать не устала. Каждая свободная минутка посвящена любимому делу. Настольная книга у нее тоже имеется – это «Евгений Онегин».

– Всю жизнь ее читаю и начитаться не могу. Гений Пушкина через нее разговаривает с нами, – убеждена хранительница духовных сокровищ с острова Кунашир.