Роман с островом
55 лет назад она поменяла вишневые сады Украины на просоленный ветер российской окраины. И ни на минуту об этом не пожалела. Свой остров она называет любимым, суровым и переполненным жизненной энергетикой.
И сразу влюбилась
55 лет назад, в августе 1962 года, она приплыла на Кунашир на маленьком пароходике из сахалинского Корсакова.
– Море было, как блюдце с водой, даже ни разу не шелохнулось. Я искренне думала, что оно всегда такое, – улыбается Нина Павловна Сабирова.
Фото: kurilsk-lib.ru
Море показало свой нрав через несколько месяцев, когда молодая заведующая Южно-Курильской районной библиотекой поплыла на соседний остров Шикотан.
– Шторм был такой, что я от ужаса хотела выброситься за борт. Казалось, мы реально гибнем, – говорит Нина Павловна.
У нее любовь с морем случилась в одно касание, когда молоденькая студентка Харьковского библиотечного института приехала на практику в Ялту. Там она впервые увидела море. И сразу в него влюбилась. От той влюбленности у нее осталась фотография ялтинского прибоя с трогательной надписью на обороте: «Сегодня я впервые в жизни увидела море. И влюбилась…»
… А родилась Нина на Киевщине, в тихом городке Василькове. Мама – сибирячка, папа – украинец. Говорит, что в детстве ее не радовали игрушки и игры с подружками. Девочка очень любила читать, была записана в две библиотеки одновременно и перечитала все, что попалось под руку.
– Мальвы в палисаднике, вишни цветут – и я с книгой в руках. Это неизгладимая картинка моего детства, – улыбается Нина Павловна.
Девочка училась в украинской школе, поэтому два языка, русский и украинский, для нее остались родными.
– У меня многое от папы. Украинский юмор и колорит: бывает, как сказану, все понять не могут – откуда это у меня, больше полувека прожившей на Курилах.
Еще ее детская память цепко хранит фашистскую оккупацию родного городка. Немцы ей запомнились большими, в серых одеждах.
– Эти люди хотели отнять у нас духмяные ночи моего детства, – говорит Нина Павловна.
Встретили как родную
В 1962 году в Харьковский библиотечный институт впервые пришла разнарядка с Дальнего Востока. Туда требовались квалифицированные библиотекари.
– За то, чтобы поехать на Сахалин, я воевала. Это казалось так романтично. Скажу честно: про Курилы я, книгочейка, слыхом не слыхивала, – улыбается Нина Павловна.
Ее направили заведовать библиотекой для жителей двух островов: Кунашира и Шикотана.
– Господи! Да как же меня тут встретили! Роднее родного человека, – говорит Нина Павловна Сабирова.
Первые недели она жила дома у заведующей районным отделом культуры:
– Она была ленинградка, человек фантастического добра и высокой культуры.
Первым жильем молодого библиотекаря стала бывшая японская фанза, тоненькие стены которой продувались легким дыханием ветра.
Через три месяца своей островной жизни Нина вышла замуж. Однажды в библиотеку зашел высокий черноволосый парень и попросил книгу о промышленном консервировании рыбы. А после работы читатель проводил ее до бывшей фанзы. Они в тот же вечер поняли: им вдвоем безумно интересно.
Мунир Сабиров работал на острове технологом по консервированию рыбопродуктов.
– Как я училась быту, словами не передать! Первый мой суп молодой муж съел стоически, а через несколько дней деликатнейшим образом подарил мне «Книгу о вкусной и здоровой пище» с трогательным автографом на обложке, – вспоминает Нина Павловна.
Библиотекарь в самой читающей стране мира, какой был СССР, – это особый случай. А библиотекарь на отдаленном острове, где книги были главной духовной пищей – вообще, мир особый!
– Народ читал много, за толстыми литературными журналами очередь стояла. Мы постоянно бывали самыми желанными гостями у рыбаков и рыбопереработчиков, – говорит Нина Павловна.
А сколько раз ей пришлось встречать элиту большой страны – счету нет. От космонавтов до эстрадных артистов. Валентина Толкунова, Михаил Ульянов, композитор Ян Френкель, поэт Лев Ошанин – это все её гости.
Совсем не тихий океан
Её начитанная душа часто просит публичного слова. Нина Сабирова много лет публикуется в районной газете «На рубеже». Говорит, что писала от книжных обозрений до стихов.
– Понимаете, я всегда чувствовала себя счастливым человеком здесь, на острове, – замечает Нина Сабирова.
Раз в два года она с мужем и дочерьми выезжала в большие и интересные отпуска, первым пунктом маршрута которых была родная для нее Украина.
Там Сабировы построили дом, в котором никогда не жили. Он пригодился только дочкам, которые получили высшее образование в Киеве и жили в этом доме в студенческие годы.
– Затем мы его продали безо всякого сожаления, ведь у меня и мысли не было с острова уезжать, – замечает Нина Павловна.
Главным богатством Курил она называет людей. Добрых, отзывчивых, готовых поделиться последним.
Сегодня обе ее взрослые дочери живут на Кунашире.
– Они мне говорят: «Мама, как мы сможем жить без нашего океана, красивейших вулканов и людей, которые стали родными», – рассказывает Нина Павловна.
Два года назад она оставила руководство районной библиотекой, теперь работает библиотекарем. Говорит, что утонула в любимом краеведении.
Благодаря ее хлопотам Южно-Курильская библиотека носит имя поэта и журналиста Александра Мандрика. Его здесь называют первым певцом Кунашира. Александр Мандрик более десяти лет проработал корреспондентом в местной газете, оставил прекрасные стихи об острове.
Нина Павловна собирает бесценные крупицы-сведения обо всех знаменитых гостях Кунашира начиная с 1946 года. В отдельной папке у нее хранятся легенды и сказания, связанные с островом. С гордостью она показывала мне бесценное репринтное издание Василия Головина, русского мореплавателя и мемуариста, открывателя Японии и Курил – его знаменитую книгу «Путешествие вокруг света».
Сабирова успевает руководить женским клубом «Курильчанка». Каждый месяц неравнодушные женщины острова собираются в библиотеке. Они читают стихи, общаются, узнают о новинках литературы. А еще Нина Павловна работает над книгой своих воспоминаний об этих далеких островах, которые ей стали родными и самыми близкими.
Говорит, что читать не устала. Каждая свободная минутка посвящена любимому делу. Настольная книга у нее тоже имеется – это «Евгений Онегин».
– Всю жизнь ее читаю и начитаться не могу. Гений Пушкина через нее разговаривает с нами, – убеждена хранительница духовных сокровищ с острова Кунашир.
Александр Ярошенко
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vertex
2 часа назад
Председателя правительства Веру Щербину - знают. Критикуют, защищают. Председателя областной думы Андрея Хапочкина - аналогично. А вот про того, кто иногда становиться главой области - ни слуху, ни духу.
Небольшое, но вялое обозначение данной персоны началось только после того, как на днях он ушел с должности. С озвученной в СМИ и ни кем не оспоренной странной формулировкой - «по одной из версий, он не справился с возложенными на него задачами и «не нашел себя» на Сахалине».
Господин Дерновой по званию генерал-майор. Представим себе, что он озвучивает это Ставке Верховного Главнокомандования - «я не нашел себя на этом фронте». Ответ Верховного главнокомандующего очевиден - «А разве мы командировали вас на фронт «для поисков себя»? Может быть, есть места, где вы «отыщете себя» быстрее, и не послать ли вас туда»?
Это, конечно, стеб, который можно легко убрать. Однако необходимо учесть, что генеральское звание им было получено как бы «не покидая пределы МКАДа» Москвы, а Сахалин явился его первой «серьезной командировкой».
Что значит - «не нашел»? Может быть, стоит честно сказать, что Дерновой просто не справился с ситуацией в Сахалинской области?
Рассмотрим официальные полномочия первого вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области. Они обозначены на соответствующем официальном сайте.
«Руководит аппаратом. Издает распоряжения и приказы в пределах компетенции, в том числе по вопросам кадров, включая назначение на должности государственной гражданской службы и увольнение с должностей в аппарате. Организует правовое, кадровое, информационное, протокольное, документационное и организационное обеспечение деятельности губернатора и правительства.
Обеспечивает реализацию на территории области государственной политики по вопросам организации местного самоуправления, проведения единой кадровой, информационной и внутренней политики в органах исполнительной власти, взаимодействия с общественными объединениями и организациями, политическими партиями, населением; обеспечения установленного режима секретности, а также обеспечивает решение вопросов коренных малочисленных народов Севера.
Организует и обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства с Сахалинской областной думой, в том числе реализацию губернатором права законодательной инициативы в Сахалинской областной думе (за исключением вопросов финансовой и бюджетной политики) и обнародования законов области, избирательной комиссией области, органами местного самоуправления, со средствами массовой информации...».
Уберем и здесь и в дальнейшем все вопросы, связанные с обеспечением секретности, мобилизационной подготовки и т. д., что работает в закрытом режиме. Это не наше дело.
Посмотрим достижения Дернового в открытых сферах, обязательных для публичного обозрения.
«Кадровое обеспечение деятельности губернатора и правительства»?
Кадровая чехарда с руководящими кадрами в органах исполнительной власти общеизвестна. Люди приходят, люди уходят - кто они, зачем? Приходиться верить, что на должности назначаются компетентнейшие специалисты, но в итоге выяснятся, что это не совсем так...
http://debri-dv.ru/article/17818/ne_nashel_sebya_na_sahaline
vertex
2 часа назад
Ирина Ухова, проработавшая в сахалинском онкодиспансере 38 лет, попала под сокращение.
https://forum.sakh.com/?sub=1664442
Лучший диагност. Японцы с ней советуются.
[анонимная 35739] 14:09 5 Ответить #
И не только японцы
(Добавлено через 45 секунд)
А много кто из врачей как зарубежных, так и из российских
mulatochka 14:12 Ответить #
Если доктор от природы, то обычно работает до последнего вздоха! Надо быть настоящим тупицей, чтобы лишить доктора достойно исполнять свою работу, свое призвание.
Моторчик 14:03 3
Сергей вокалист
1 час назад
Про этих людей, наёмники никогда не напишут.
V.M.
13 минут назад
Спасибо, Александр, за рассказ о Нине Павловне, хранительнице духовных сокровищ с острова Кунашир. Замечательная жизнь прекрасного человека.
Здоровья ей и ее родным.