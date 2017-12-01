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Роман с островом

Роман с островом
Фото автора

55 лет назад она поменяла вишневые сады Украины на просоленный ветер российской окраины. И ни на минуту об этом не пожалела. Свой остров она называет любимым, суровым и переполненным жизненной энергетикой.

И сразу влюбилась

55 лет назад, в августе 1962 года, она приплыла на Кунашир на маленьком пароходике из сахалинского Корсакова.

– Море было, как блюдце с водой, даже ни разу не шелохнулось. Я искренне думала, что оно всегда такое, – улыбается Нина Павловна Сабирова.

Фото: kurilsk-lib.ru

Море показало свой нрав через несколько месяцев, когда молодая заведующая Южно-Курильской районной библиотекой поплыла на соседний остров Шикотан.

– Шторм был такой, что я от ужаса хотела выброситься за борт. Казалось, мы реально гибнем, – говорит Нина Павловна.

Сегодня я впервые в жизни увидела море. И влюбилась…

У нее любовь с морем случилась в одно касание, когда молоденькая студентка Харьковского библиотечного института приехала на практику в Ялту. Там она впервые увидела море. И сразу в него влюбилась. От той влюбленности у нее осталась фотография ялтинского прибоя с трогательной надписью на обороте: «Сегодня я впервые в жизни увидела море. И влюбилась…»

… А родилась Нина на Киевщине, в тихом городке Василькове. Мама – сибирячка, папа – украинец. Говорит, что в детстве ее не радовали игрушки и игры с подружками. Девочка очень любила читать, была записана в две библиотеки одновременно и перечитала все, что попалось под руку.

– Мальвы в палисаднике, вишни цветут – и я с книгой в руках. Это неизгладимая картинка моего детства, – улыбается Нина Павловна.

Девочка училась в украинской школе, поэтому два языка, русский и украинский, для нее остались родными.

– У меня многое от папы. Украинский юмор и колорит: бывает, как сказану, все понять не могут – откуда это у меня, больше полувека прожившей на Курилах.

Еще ее детская память цепко хранит фашистскую оккупацию родного городка. Немцы ей запомнились большими, в серых одеждах.

– Эти люди хотели отнять у нас духмяные ночи моего детства, – говорит Нина Павловна.

Встретили как родную

В 1962 году в Харьковский библиотечный институт впервые пришла разнарядка с Дальнего Востока. Туда требовались квалифицированные библиотекари.

– За то, чтобы поехать на Сахалин, я воевала. Это казалось так романтично. Скажу честно: про Курилы я, книгочейка, слыхом не слыхивала, – улыбается Нина Павловна.

Ее направили заведовать библиотекой для жителей двух островов: Кунашира и Шикотана.

– Господи! Да как же меня тут встретили! Роднее родного человека, – говорит Нина Павловна Сабирова.

Первые недели она жила дома у заведующей районным отделом культуры:

– Она была ленинградка, человек фантастического добра и высокой культуры.

Первым жильем молодого библиотекаря стала бывшая японская фанза, тоненькие стены которой продувались легким дыханием ветра.

Народ читал много, за толстыми литературными журналами очередь стояла

Через три месяца своей островной жизни Нина вышла замуж. Однажды в библиотеку зашел высокий черноволосый парень и попросил книгу о промышленном консервировании рыбы. А после работы читатель проводил ее до бывшей фанзы. Они в тот же вечер поняли: им вдвоем безумно интересно.

Мунир Сабиров работал на острове технологом по консервированию рыбопродуктов.

– Как я училась быту, словами не передать! Первый мой суп молодой муж съел стоически, а через несколько дней деликатнейшим образом подарил мне «Книгу о вкусной и здоровой пище» с трогательным автографом на обложке, – вспоминает Нина Павловна.

Библиотекарь в самой читающей стране мира, какой был СССР, – это особый случай. А библиотекарь на отдаленном острове, где книги были главной духовной пищей – вообще, мир особый!

– Народ читал много, за толстыми литературными журналами очередь стояла. Мы постоянно бывали самыми желанными гостями у рыбаков и рыбопереработчиков, – говорит Нина Павловна.

А сколько раз ей пришлось встречать элиту большой страны – счету нет. От космонавтов до эстрадных артистов. Валентина Толкунова, Михаил Ульянов, композитор Ян Френкель, поэт Лев Ошанин – это все её гости.

Совсем не тихий океан

Её начитанная душа часто просит публичного слова. Нина Сабирова много лет публикуется в районной газете «На рубеже». Говорит, что писала от книжных обозрений до стихов.

– Понимаете, я всегда чувствовала себя счастливым человеком здесь, на острове, – замечает Нина Сабирова.

Раз в два года она с мужем и дочерьми выезжала в большие и интересные отпуска, первым пунктом маршрута которых была родная для нее Украина.

Там Сабировы построили дом, в котором никогда не жили. Он пригодился только дочкам, которые получили высшее образование в Киеве и жили в этом доме в студенческие годы.

– Затем мы его продали безо всякого сожаления, ведь у меня и мысли не было с острова уезжать, – замечает Нина Павловна.

Главным богатством Курил она называет людей. Добрых, отзывчивых, готовых поделиться последним.

Сегодня обе ее взрослые дочери живут на Кунашире.

– Они мне говорят: «Мама, как мы сможем жить без нашего океана, красивейших вулканов и людей, которые стали родными», – рассказывает Нина Павловна.

Два года назад она оставила руководство районной библиотекой, теперь работает библиотекарем. Говорит, что утонула в любимом краеведении.

Главным богатством Курил она называет людей

Благодаря ее хлопотам Южно-Курильская библиотека носит имя поэта и журналиста Александра Мандрика. Его здесь называют первым певцом Кунашира. Александр Мандрик более десяти лет проработал корреспондентом в местной газете, оставил прекрасные стихи об острове.

Нина Павловна собирает бесценные крупицы-сведения обо всех знаменитых гостях Кунашира начиная с 1946 года. В отдельной папке у нее хранятся легенды и сказания, связанные с островом. С гордостью она показывала мне бесценное репринтное издание Василия Головина, русского мореплавателя и мемуариста, открывателя Японии и Курил – его знаменитую книгу «Путешествие вокруг света».

Сабирова успевает руководить женским клубом «Курильчанка». Каждый месяц неравнодушные женщины острова собираются в библиотеке. Они читают стихи, общаются, узнают о новинках литературы. А еще Нина Павловна работает над книгой своих воспоминаний об этих далеких островах, которые ей стали родными и самыми близкими.

Говорит, что читать не устала. Каждая свободная минутка посвящена любимому делу. Настольная книга у нее тоже имеется – это «Евгений Онегин».

– Всю жизнь ее читаю и начитаться не могу. Гений Пушкина через нее разговаривает с нами, – убеждена хранительница духовных сокровищ с острова Кунашир.

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Председателя правительства Веру Щербину - знают. Критикуют, защищают. Председателя областной думы Андрея Хапочкина - аналогично. А вот про того, кто иногда становиться главой области - ни слуху, ни духу.

    Небольшое, но вялое обозначение данной персоны началось только после того, как на днях он ушел с должности. С озвученной в СМИ и ни кем не оспоренной странной формулировкой - «по одной из версий, он не справился с возложенными на него задачами и «не нашел себя» на Сахалине».

    Господин Дерновой по званию генерал-майор. Представим себе, что он озвучивает это Ставке Верховного Главнокомандования - «я не нашел себя на этом фронте». Ответ Верховного главнокомандующего очевиден - «А разве мы командировали вас на фронт «для поисков себя»? Может быть, есть места, где вы «отыщете себя» быстрее, и не послать ли вас туда»?

    Это, конечно, стеб, который можно легко убрать. Однако необходимо учесть, что генеральское звание им было получено как бы «не покидая пределы МКАДа» Москвы, а Сахалин явился его первой «серьезной командировкой».

    Что значит - «не нашел»? Может быть, стоит честно сказать, что Дерновой просто не справился с ситуацией в Сахалинской области?

    Рассмотрим официальные полномочия первого вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области. Они обозначены на соответствующем официальном сайте.

    «Руководит аппаратом. Издает распоряжения и приказы в пределах компетенции, в том числе по вопросам кадров, включая назначение на должности государственной гражданской службы и увольнение с должностей в аппарате. Организует правовое, кадровое, информационное, протокольное, документационное и организационное обеспечение деятельности губернатора и правительства.

    Обеспечивает реализацию на территории области государственной политики по вопросам организации местного самоуправления, проведения единой кадровой, информационной и внутренней политики в органах исполнительной власти, взаимодействия с общественными объединениями и организациями, политическими партиями, населением; обеспечения установленного режима секретности, а также обеспечивает решение вопросов коренных малочисленных народов Севера.

    Организует и обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства с Сахалинской областной думой, в том числе реализацию губернатором права законодательной инициативы в Сахалинской областной думе (за исключением вопросов финансовой и бюджетной политики) и обнародования законов области, избирательной комиссией области, органами местного самоуправления, со средствами массовой информации...».

    Уберем и здесь и в дальнейшем все вопросы, связанные с обеспечением секретности, мобилизационной подготовки и т. д., что работает в закрытом режиме. Это не наше дело.

    Посмотрим достижения Дернового в открытых сферах, обязательных для публичного обозрения.

    «Кадровое обеспечение деятельности губернатора и правительства»?

    Кадровая чехарда с руководящими кадрами в органах исполнительной власти общеизвестна. Люди приходят, люди уходят - кто они, зачем? Приходиться верить, что на должности назначаются компетентнейшие специалисты, но в итоге выяснятся, что это не совсем так...

    http://debri-dv.ru/article/17818/ne_nashel_sebya_na_sahaline

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ирина Ухова, проработавшая в сахалинском онкодиспансере 38 лет, попала под сокращение.

    https://forum.sakh.com/?sub=1664442

    Лучший диагност. Японцы с ней советуются.

    [анонимная 35739] 14:09 5 Ответить #

    И не только японцы

    (Добавлено через 45 секунд)

    А много кто из врачей как зарубежных, так и из российских

    mulatochka 14:12 Ответить #

    Если доктор от природы, то обычно работает до последнего вздоха! Надо быть настоящим тупицей, чтобы лишить доктора достойно исполнять свою работу, свое призвание.

    Моторчик 14:03 3

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Про этих людей, наёмники никогда не напишут.

  • V.M.

    V.M.
    13 минут назад

    Спасибо, Александр, за рассказ о Нине Павловне, хранительнице духовных сокровищ с острова Кунашир. Замечательная жизнь прекрасного человека.

    Здоровья ей и ее родным.

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