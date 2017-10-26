Верхом на табуретке

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Топовая новость – губернатор Приамурья принял решение упразднить министерство информационной и внутренней политики – вызвала в Сети шквал аплодисментов. Полагаю, повод для оваций в том, что ведомство возглавляли случайные люди.

Больше всего озадачила реакция «внутреннего» министра Германа Желябовского, который на просьбу журналистов прокомментировать кадровое решение губернатора ответил ситцевым слогом. Сказал, что официальной информации по этому поводу у него нет. И свой комментарий он даст позже.

Тут два варианта. Первое и самое вероятное – министр врет. Прожив на свете без малого полвека, никогда не поверю, что министр не в курсе, что возглавляемое им ведомство ликвидируется. Такие решения принимаются не спонтанно, а продуманно. Взвешенно и проговариваемо.

Второй вариант. Он на самом деле не владел сколько-нибудь четким представлением о ближайшем будущем своего «королевства». А это лучше всего подтверждает истинную цену и профессиональный вес министра.

Мое субъективное мнение – самым вменяемым руководителем «внутреннего» министерства была Галина Степановна Хохлова. Хотя помню, с какой настороженностью воспринял известие о её назначении на этот пост.

Хохлова была профессиональным человеком, прошедшим путь от журналиста районной газеты до министра. Знала информационную кухню как свою ладошку. Не боялась общения с людьми. С любым находила общий язык. Держалась просто и уверенно. Умела слушать и слышать, принимать здравые решения. И, пожалуй, ни одним своим действием ни разу не подводила шефа.

Чуть не год этим, кстати, очень важным фронтом рулил многолетний аппаратчик Александр Василенко. Его время можно охарактеризовать – ничего не угробил и спасибо.

Меньше года как назначили на это кресло с удобной спинкой Германа Желябовского, который вроде занимался социологией – в наших реалиях это еще та наука…

Потом чем-то и кем-то руководил в заксобрании и стал целым министром. Чем он запомнился на этой должности? Ничем! Почти за год у меня как у журналиста федеральной газеты ни разу не возникла потребность обратиться к профильному министру за комментарием или разъяснением. Чуйка подсказывала – лучше не надо.

Запомнился эфир «Эха Москвы в Благовещенске», гостем которого была сотрудник этого министерства Лариса Буянова. Она курирует национальную политику, в ее ведении – вопросы коренных и малочисленных народностей Приамурья. На вопрос ведущей, правда ли, что эвенков в село Бомнак насильно свозили с маленьких поселков в 1954 году, Лариса Викторовна ответила неожиданно. Она, дескать, в то время еще на свет не родилась. И потому знать не знает, что творилось в Бомнаке в далеком 1954 году. Заодно, значит, и дала понять, если кто сомневался, что она – дама вполне себе молодая.

Это был ответ куратора-«профи» малого эвенкийского народа! А как же тогда учителям истории рассказывать о событиях Второй мировой войны или о сражениях времён Бородина? Они же не жили в то героическое время! Я уже молчу про эволюцию человека в принципе.

Кстати, сложный и важный вопрос малых народов Приамурья министерство благополучно завалило. Проблем там не меньше, чем леса в тайге.

Большинство министерских «мероприятий» начинались и заканчивались не дальше лубочной эвенкийской деревни, построенной в пригороде Тынды.

Министерский разгон – решение верное. Эту важную структуру необходимо переформатировать. Говоря простым языком, главная задача «внутреннего» ведомства – это консолидация общества, которой не достичь без умения договариваться! Со всеми организациями, структурами, подразделениями и партиями. Кстати, в нашем спокойном регионе – это дело не сложное. Надо быть авторитетным, профессиональным, последовательным и внятно говорящим. Все!

Если кто меня упрекнет, что я, дескать, пинаю лежачего льва, отвечу так: льва в тех краях не было. Там слишком много было случайностей и нелепостей, время которых (так хочется в это верить!) оттикало.