Метод доктора Дона

Фото: Максим Федоров

Когда-то он начинал участковым педиатром и на свой последний за дежурство вызов к ребенку мог прийти ближе к полуночи – такой была нагрузка детских врачей в те годы. Сегодня у него множество учеников, которым он стремится передать не только методы диагностики и лечения, но и другие профессиональные ценности, благодаря которым удаётся спасать здоровье малышей даже в самых тяжелых случаях.

Семейный врач

– Когда я был студентом четвертого курса медицинского института, я вылечил свою бабушку. Она еще прожила 30 лет, – улыбаясь, говорит Владимир Дон, заведующий отделением УЗИ-диагностики Сахалинской областной детской больницы.

А дело было так. Володя только что окончил четвертый курс Томского мединститута и поехал на практику в Новосибирск. Там ему пришло печальное письмо из дома. Отец писал, что сильно болеет бабушка, врачи ничего не могут понять и удалили ей больше половины здоровых зубов. Она не спит ночами, у нее постоянно течет слюна и кажется, что болят все зубы, даже несуществующие.

– Я пошел в областную библиотеку, перевернул там горы медицинской литературы, все сопоставил и решил, что у бабушки воспаление тройничного нерва. Купил ей препарат-нейролептик, но, правда, дозу не рассчитал, прописал чуток больше. Она спала три дня, проснувшись, объявила, что у нее ничего не болит, – говорит Владимир Константинович.

Внук в одну минуту стал заместителем бога, его врачебный авторитет в семье вознесся до небес.

Биография семьи у корейцев Дон была трудная, с трагическими вкраплениями. В 30-е годы прошлого века их в одни сутки объявили врагами народа, силой посадили в товарный вагон и из родного Приморья месяц везли в Узбекистан. Так они, не ведая за что, стали спецпереселенцами.

В узбекском городке Бекабад Володя и появился на свет через семь лет после окончания Второй мировой войны. Родители его поженились совсем юными. Вскоре после его рождения отца забрали в армию.

– Очень хорошо помню, как папа вернулся из армии и носил меня на руках. Молодой, сильный… – вспоминает Владимир Дон.

Вова рос книжным мальчиком, к шестнадцати годам перечитал практически всего Мопассана и Стендаля. Был влюблен в творчество Виталия Бианки, который легким красочным языком раскрыл перед ним мир природы.

“ Внук в одну минуту стал заместителем бога, его врачебный авторитет в семье вознесся до небес

– Я школу окончил с серебряной медалью. Не знаю почему, но папа мне дал совет идти учиться на врача. Хотя в нашей семье никогда медиков не было, – говорит доктор Дон.

С дыней и без хвоста

В знаменитом на весь Советский Союз Томском мединституте учился его двоюродный брат, что и стало главным аргументом при выборе вуза. Напуганный представлениями о лютых сибирских морозах, Володя Дон приехал в Томск во всех теплых вещах, которые только могли быть у жителя Узбекистана.

– Я вышел из плацкартного вагона в болоньевом плаще, вязаном пуловере и с медовой дыней в руках, а на дворе был конец августа. Жара стояла, на меня все смотрели, как на чудо, – хохочет Владимир Константинович.

Он с легкостью поступил на педиатрический факультет Томского мединститута, учился хорошо. Говорит, что за все годы учебы не знал, что такое хвост.

– У меня не было ни одной пересдачи экзаменов, – говорит Владимир Константинович.

На пятом курсе Володя встретил свою единственную любовь. Его будущая жена тоже была студенткой мединститута.

Свадьбу сыграли веселую, на которую друзья скидывались по трешке да по пятерке. Их первенец родился во времянке – так называли бывшую баню на окраине Томска, переделанную под избушку, которую снимали молодожены.

На Сахалин доктор Дон попал благодаря своей супруге – там жили ее родители.

– Помню, мы вышли из самолета в южно-сахалинском аэропорту, а он был совсем безлюдный, возле аэровокзала стояло единственное такси, на котором мы и уехали, – говорит он.

Его поразили чистейший сахалинский снег и тишина. Надо сказать, этой благодати в 70-е годы прошлого века на острове было в разы больше.

«Корейский Шанхай»

С 1976 года и по сей день в его трудовой книжке указано единственное место работы: Детская областная больница Южно-Сахалинска. Начинал участковым педиатром: участок молодому доктору дали большой и отдаленный, с говорящим прозвищем «корейский Шанхай». Там по большей части жили выходцы из Кореи, и медицинское начальство того времени решило, что доктору-корейцу будет легче найти общий язык со своими маленькими пациентами и их родителями. Общий, но… не корейский!

– Я не знаю корейского языка, и меня часто ругали за это «шанхайские» бабушки. Спасало только то, что я материковый кореец. Не знаю почему, но этот аргумент был спасительным, – улыбается Владимир Константинович.

Работы было так много, что свой последний вызов молодой доктор обслуживал в 12 часов ночи, когда его уже переставали ждать.

Он до сих пор не может забыть тех знаменитых бабушек «Шанхая», которые умудрялись диарею своих внуков лечить отваром маковых головок:

– Опий расслабляет мускулатуру кишечника, понос у детей действительно прекращался. Но бывали случаи, что дети попадали в больницу с признаками наркотического отравления. Врачи долго не могли понять причину, бабушки были партизанки еще те!

“ Каждая победа над болезнью – для него праздник

Владимир Константинович признается, что академических знаний, полученных в мединституте, было достаточно, чтобы уверенно работать участковым педиатром. Хотя один случай он запомнил крепко:

– Я проглядел менингококковую инфекцию. К счастью, ребенок выжил, но это был мне урок на всю жизнь. Виной всему молодость с её самоуверенностью.

Доктор признается, что ему, гуманитарию, хирургия никогда не была интересна. После работы участковым педиатром доктор Дон много лет отдал детской кардиологии, функциональной диагностике. В 1989 году одним из первых на Сахалине освоил невиданную и неслыханную УЗИ–диагностику, для чего прошел специальную учебу в клиниках Москвы и Санкт–Петербурга.

«Зло» выглядит красиво

Сегодняшнюю медицину без ультразвукового исследования представить уже трудно. Владимир Дон вырастил целую плеяду врачей-узистов.

– Мы смотрим даже 500-граммовых крошек. У ребенка все как у взрослого, только в миниатюре. УЗИ малышу проводить еще легче, у него нет жировой прослойки, – говорит доктор.

Он признается, что для него до сих пор самая настоящая трагедия – обнаружить у маленького пациента злокачественное новообразование.

– Понимаете, на мониторе «зло» выглядит красиво, если так можно сказать. Опухоль отличается от здорового органа по многим критериям. Недавно у маленького мальчика диагностировали рак почки. Я несколько дней себе места не находил, – вздыхает Владимир Константинович.

Он так и не научился понимать, что такое профессиональное выгорание. Каждая победа над болезнью – для него праздник. Каждый проигрыш смерти – драма. Личная.

Душу доктор Дон лечит на рыбалке. Спешит со снастями к водоему при каждом удобном случае. Есть у него и рыбацкая памятная дата – 26 октября 1991 года. В тот день он поймал десятикилограммового тайменя. Его рыбацкий рекорд!

У них с супругой двое взрослых сыновей, замечательные внуки, лечит которых от разных хворей исключительно дед Володя.

– Лечу правильно, стараюсь всегда клинически мыслить. Слава богу, меня этому научили, – говорит Владимир Дон.

Себя он искренне считает абсолютно счастливым человеком:

– Ну сами посудите, всю жизнь занимаюсь любимым делом! Разве это не счастье?!