Привет боярышнику
Он возвращается! И его, ангела скорого цирроза, ждут десятки и десятки тысяч дорогих россиян. Долгожданные флакушки раньше срока погасят свет во многих закисших глазах. Алкоголизм, как известно, – дело добровольное.
Терпеть не могу рассусоливание про то, что алкоголизм – это болезнь! Болезнь, которую надо обязательно лечить, с пьянчужками надо носиться, самые сердобольные «зоозащитники» их предлагают едва ли не няньчить. Понимать и принимать их ранимые души…
У каждого(!) запивошки был выбор – брать стакан или не брать, и он его сделал добровольно, потянувшись за стаканом.
Потом это становится «химией», зависимостью, от которой страдают семьи алкоголика, мучаются годами и десятилетиями. Их дети часто вырастают без детства.
Пьянь с наслаждением отравляет жизнь поколениям. Эти самые поколения зачастую лебезят перед ним, пытаются заливать ему масло в самые бесполезные места. Пытаются понимать его ранимость, несложившуюся жизнь. Пьянь паразитирует, издевается и упивается собственным эгоизмом и безволием. Алкашам и наркоманам так комфортно жить – это же их добровольный выбор. Добровольный…
Всегда говорю: вы хотите посмотреть человеческие страдания? Зайдите на полчасика в онкодиспансер. Там мучаются настоящие страдальцы. Или в детскую онкогематологию загляните на минутку – там лежат маленькие ангелы, которым неизвестно за что прилетела судьбы смертельная подача.
А в наркологии – все добровольцы! Их выбор осознан, и еще раз осознан.
Несколько лет назад одна дама-нарколог с жаром рассказывала мне о больных алкоголизмом и наркоманией. С умной терминологией на устах объясняла, что это глубоко несчастные люди, которым необходимы лечение, внимание, подход и забота.
Не выдерживаю, спрашиваю доктора: «А если вы узнаете, что ваша дочка встречается с пьющим парнем или с красавцем, который употребляет наркотики, вы бросите все свои знания, отдадите все свое сердце на борьбу с его коварным недугом?»
Дама помолчала секунд десять, не более, и тихо сказала: «Я на порог лягу, и дочка моя пойдет к нему на свидание, только переступив через меня…»
Честнейший ответ! Она как профессионал знает, что бывших алкоголиков практически не бывает. Жизнь с ними – это бег по минному полю. Рванет в любую секунду. Как правило, в самую неподходящую.
У нас в подъезде завелась одна дегротина. Запойный, одутловатый мужик, от которого за версту несет пропастиной и к которому несколько раз приезжали пожарные. Бичара засыпает мертвецким сном, и у него на плите вечно что-то сгорает, наполняя подъезд удушливым дымом. Соседи, которые живут с ним на одной площадке и под его загаженной «берлогой» – мученики господни. Сколько он им причиняет неприятностей, счету нет.
Запивошка, живущий на три этажа от меня, доставил немало проблем и неудобств. А каково жить с таким животным в одной семье?! Это же адовы годы.
Поэтому известие о том, что пресловутая настойка боярышника возвращается в нашу торговлю, меня обрадовало. Естественный отбор пойдет под его бульканье в разы быстрее и вернее. А это значит, что жизнь окружающих алкашей людей в какой-то момент станет спокойнее и счастливее.
Аминь!..
Александр Ярошенко
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Кварц
1 час назад
Соглашусь с мнением автора. Горы бюджетных денег уходят на поддержание скотской жизни нелюдей. Пишу и думаю, вот есть среди моих знакомых очень хорошая девушка. Личная жизнь не задалась. Замуж не хочет. Работа перестала удовлетворять. А душа неуравновешенная, психика травмированная, осеннее расстройство видно невооруженным глазом, подолгу плачет. Успокаивается и расслабляется слабым вином, чтением и музыкой. Я её люблю. Понимаю. Но вдруг она не сумеет остановиться и провалится в алкоголизм. Мне как поступить? Принести ей ведро боярышника?
Товарищ Кац
1 час назад
витасепт лучше бояры.Рекомендую ))))))))))))))))))))
Клим Самгин
52 минуты назад
Не хорошо, Ярошенко, что это тебя обрадовало. Тебя вообще радует то, что нормальных людей должно огорчать. От боярышника вырастет показатель общей смертности, за который отвечает твоя подруга Лысенко и тогда прогулка в Москву (она уже запланирована) на ковёр к Голодец её и губернатора не за горами. А туда вызывают не за раздачей призов.