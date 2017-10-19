Привет боярышнику

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Он возвращается! И его, ангела скорого цирроза, ждут десятки и десятки тысяч дорогих россиян. Долгожданные флакушки раньше срока погасят свет во многих закисших глазах. Алкоголизм, как известно, – дело добровольное.

Терпеть не могу рассусоливание про то, что алкоголизм – это болезнь! Болезнь, которую надо обязательно лечить, с пьянчужками надо носиться, самые сердобольные «зоозащитники» их предлагают едва ли не няньчить. Понимать и принимать их ранимые души…

У каждого(!) запивошки был выбор – брать стакан или не брать, и он его сделал добровольно, потянувшись за стаканом.

Потом это становится «химией», зависимостью, от которой страдают семьи алкоголика, мучаются годами и десятилетиями. Их дети часто вырастают без детства.

“ Терпеть не могу рассусоливание про то, что алкоголизм – это болезнь!

Пьянь с наслаждением отравляет жизнь поколениям. Эти самые поколения зачастую лебезят перед ним, пытаются заливать ему масло в самые бесполезные места. Пытаются понимать его ранимость, несложившуюся жизнь. Пьянь паразитирует, издевается и упивается собственным эгоизмом и безволием. Алкашам и наркоманам так комфортно жить – это же их добровольный выбор. Добровольный…

Всегда говорю: вы хотите посмотреть человеческие страдания? Зайдите на полчасика в онкодиспансер. Там мучаются настоящие страдальцы. Или в детскую онкогематологию загляните на минутку – там лежат маленькие ангелы, которым неизвестно за что прилетела судьбы смертельная подача.

А в наркологии – все добровольцы! Их выбор осознан, и еще раз осознан.

Несколько лет назад одна дама-нарколог с жаром рассказывала мне о больных алкоголизмом и наркоманией. С умной терминологией на устах объясняла, что это глубоко несчастные люди, которым необходимы лечение, внимание, подход и забота.

Не выдерживаю, спрашиваю доктора: «А если вы узнаете, что ваша дочка встречается с пьющим парнем или с красавцем, который употребляет наркотики, вы бросите все свои знания, отдадите все свое сердце на борьбу с его коварным недугом?»

Дама помолчала секунд десять, не более, и тихо сказала: «Я на порог лягу, и дочка моя пойдет к нему на свидание, только переступив через меня…»

“ Поэтому известие о том, что пресловутая настойка боярышника возвращается в нашу торговлю, меня обрадовало

Честнейший ответ! Она как профессионал знает, что бывших алкоголиков практически не бывает. Жизнь с ними – это бег по минному полю. Рванет в любую секунду. Как правило, в самую неподходящую.

У нас в подъезде завелась одна дегротина. Запойный, одутловатый мужик, от которого за версту несет пропастиной и к которому несколько раз приезжали пожарные. Бичара засыпает мертвецким сном, и у него на плите вечно что-то сгорает, наполняя подъезд удушливым дымом. Соседи, которые живут с ним на одной площадке и под его загаженной «берлогой» – мученики господни. Сколько он им причиняет неприятностей, счету нет.

Запивошка, живущий на три этажа от меня, доставил немало проблем и неудобств. А каково жить с таким животным в одной семье?! Это же адовы годы.

Поэтому известие о том, что пресловутая настойка боярышника возвращается в нашу торговлю, меня обрадовало. Естественный отбор пойдет под его бульканье в разы быстрее и вернее. А это значит, что жизнь окружающих алкашей людей в какой-то момент станет спокойнее и счастливее.

Аминь!..