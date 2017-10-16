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16октября
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сегодня, 10:28 3

Частно-честная цена

Частно-честная цена
Фото: ic.pics.livejournal.com

Посмотрите на цифры пособия – те самые «детские», которые государство платит ребенку, гляньте на размер студенческой стипендии, обратите внимание на голый оклад врача или учителя, посмотрите на размер пособия для погребения. Эти цифры – истинная госцена человека. Все остальное гарантии. Часто пустые…

Основной закон нашей супердержавы – Конституция. Ее читать трудно, особенно на ночь. Почитал – ночь без сна… Гладко все на лощеной бумаге, в жизни очень многое по-иному. Можно долго и умно рассуждать о ценностях главного богатства нашей страны – человека. О его правах, обязанностях и гарантиях.

Но есть упрямые и очень правдивые вещи – это цифры. Сколько родители маленького гражданина России получают в первые годы его жизни? Правильно, государство на ребенка платит сущие копейки, которых мало на что хватает.

Бесплатное лекарственное обеспечение маленьких тоже скудное, и его бедным перечнем трудно лечить заболевшего малыша. Вернее, просто невозможно.

Студенческая стипендия юного россиянина – смехотворна. На ее сумму не прожить и неделю.

Хроническая нищета – обязательная начинка для зависти и злости!

Голый оклад медицинской сестры, учителя или врача просто ничтожен, на него нельзя даже месяц чувствовать себя человеком. Чтобы выжить, надо брать дополнительные часы, ставки, дежурства и прочую вредность.

Пенсия подошла. На 10-15 тысяч среднего старческого «дохода» можно ли прожить немолодому, как правило, с кучей болячек человеку? Нет, и еще раз нет! Если повезет, тебе помогут дети, если нет – будешь влачить унизительно нищенское существование.

Пришло время уходить в вечность – пособие на погребение, которое платит государство, очень невелико. Его не хватит на достойные похороны. Та насмешка пойдет только на самый примитивный деревянный ящик и такой же деревянный столбик на плоском бугорке. Все!

Вот на эти гарантируемые родиной минимумы нельзя сносно жить и достойно закончить земной путь. Государственных гарантий достанет только на нищенскую жизнь, которая обязательно будет полна злобы, зависти, негатива и отчаяния. Трудно любить жизнь и людей, когда в твоём кармане вошь на аркане да блоха на цепи.

Хроническая нищета – обязательная начинка для зависти и злости! Посмотрите на добрую половину анонимного «лобкового педикулёза» нашего сайта, который от Кубани до Экимчана изрыгает яд. Изрыгает сутками, месяцами и даже годами по любому(!) поводу. Убежден, что большая часть из них – производные голых ставок и госпособий.

Вот такая получается селяви. Бюджетная…

Александр Ярошенко

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

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Комментарии
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  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    1 час назад

    Надо же! Смерть малыша в белогорском роддоме как бы даже не заметил. А в былые времена так бы изрыгнул по этому поводу, что утопил бы всё эфирное пространство. Вот настоящая цена журналиста.

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    1 час назад

    А как же с этим: "Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для вашей страны." Дж.Ф. Кеннеди. :-(((

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    Клим Самгин

    Надо же! Смерть малыша в белогорском роддоме как бы даже не заметил. А в былые времена так бы изрыгнул по этому поводу, что утопил бы всё эфирное пространство. Вот настоящая цена журналиста.



    Видимо это и есть "лобковый педикулез", который не нужно выносить к Гаранту Конституции, как и про поднятие местными верхами барыжных цен и тарифов на все и вся, про оплату за детсад впереди планеты вся и прочее для простого населения. И не осталось уже у населения, ни зависти, ни злости. Обыденные факты "эффективного менеджмента" повседневной жизни приводит простое население. Которые, визжа и отрыгивая, заплевывая своими испражнениями пытаются закричат пристебайные верхам ведроботы, стараясь выслужиться за окунание своего рыльца в корыто кормушки, которое наполняется, обсасыванием карманов простых семей амурских.

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