Частно-честная цена

Фото: ic.pics.livejournal.com

Посмотрите на цифры пособия – те самые «детские», которые государство платит ребенку, гляньте на размер студенческой стипендии, обратите внимание на голый оклад врача или учителя, посмотрите на размер пособия для погребения. Эти цифры – истинная госцена человека. Все остальное гарантии. Часто пустые…

Основной закон нашей супердержавы – Конституция. Ее читать трудно, особенно на ночь. Почитал – ночь без сна… Гладко все на лощеной бумаге, в жизни очень многое по-иному. Можно долго и умно рассуждать о ценностях главного богатства нашей страны – человека. О его правах, обязанностях и гарантиях.

Но есть упрямые и очень правдивые вещи – это цифры. Сколько родители маленького гражданина России получают в первые годы его жизни? Правильно, государство на ребенка платит сущие копейки, которых мало на что хватает.

Бесплатное лекарственное обеспечение маленьких тоже скудное, и его бедным перечнем трудно лечить заболевшего малыша. Вернее, просто невозможно.

Студенческая стипендия юного россиянина – смехотворна. На ее сумму не прожить и неделю.

“ Хроническая нищета – обязательная начинка для зависти и злости!

Голый оклад медицинской сестры, учителя или врача просто ничтожен, на него нельзя даже месяц чувствовать себя человеком. Чтобы выжить, надо брать дополнительные часы, ставки, дежурства и прочую вредность.

Пенсия подошла. На 10-15 тысяч среднего старческого «дохода» можно ли прожить немолодому, как правило, с кучей болячек человеку? Нет, и еще раз нет! Если повезет, тебе помогут дети, если нет – будешь влачить унизительно нищенское существование.

Пришло время уходить в вечность – пособие на погребение, которое платит государство, очень невелико. Его не хватит на достойные похороны. Та насмешка пойдет только на самый примитивный деревянный ящик и такой же деревянный столбик на плоском бугорке. Все!

Вот на эти гарантируемые родиной минимумы нельзя сносно жить и достойно закончить земной путь. Государственных гарантий достанет только на нищенскую жизнь, которая обязательно будет полна злобы, зависти, негатива и отчаяния. Трудно любить жизнь и людей, когда в твоём кармане вошь на аркане да блоха на цепи.

Хроническая нищета – обязательная начинка для зависти и злости! Посмотрите на добрую половину анонимного «лобкового педикулёза» нашего сайта, который от Кубани до Экимчана изрыгает яд. Изрыгает сутками, месяцами и даже годами по любому(!) поводу. Убежден, что большая часть из них – производные голых ставок и госпособий.

Вот такая получается селяви. Бюджетная…